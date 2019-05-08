В названии электрокара Honda для Европы будет всего одна буква

Компания Honda объявила название городского электрического хэтчбека для европейского рынка, предсерийная версия которого дебютировала весной на автосалоне в Женеве. Модель будет называться «e». Концептуальный вариант именовался E Prototype.

Никаких дополнительных подробностей об электрокаре автопроизводитель не привёл. При этом в Honda сообщили, что желание приобрести новинку уже изъявили более 22 000 человек. Приём заказов на Honda e начнётся в Германии летом текущего года.

Японский автопроизводитель также подтвердил, что хэтчбек Jazz следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой. Эту новинку представят осенью на автосалоне в Токио.