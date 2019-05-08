В названии электрокара Honda для Европы будет всего одна буква
Александр Мирошкин
Компания Honda объявила название городского электрического хэтчбека для европейского рынка, предсерийная версия которого дебютировала весной на автосалоне в Женеве. Модель будет называться «e». Концептуальный вариант именовался E Prototype.
Никаких дополнительных подробностей об электрокаре автопроизводитель не привёл. При этом в Honda сообщили, что желание приобрести новинку уже изъявили более 22 000 человек. Приём заказов на Honda e начнётся в Германии летом текущего года.
Японский автопроизводитель также подтвердил, что хэтчбек Jazz следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой. Эту новинку представят осенью на автосалоне в Токио.
Первая версия прототипа городского электромобиля Honda дебютировала в 2017 году. Концепт-кар именовался Urban EV Prototype. Его представили на мотор-шоу во Франкфурте.
Заявленный запас хода женевского концепта 2019 года составляет 200 километров. В Honda утверждают, что батареи E Prototype можно зарядить на 80 процентов за 30 минут, но для этого потребуется специальная зарядная станция.
В салоне E Prototype пять дисплеев. На два из них транслируются изображения с камер, заменяющих боковые зеркала.