Программист придумал дополненную реальность без машин и мотоциклов

В названии электрокара Honda для Европы будет всего одна буква

Новости

Александр Мирошкин

Компания Honda объявила название городского электрического хэтчбека для европейского рынка, предсерийная версия которого дебютировала весной на автосалоне в Женеве. Модель будет называться «e». Концептуальный вариант именовался E Prototype.

Никаких дополнительных подробностей об электрокаре автопроизводитель не привёл. При этом в Honda сообщили, что желание приобрести новинку уже изъявили более 22 000 человек. Приём заказов на Honda e начнётся в Германии летом текущего года.

Японский автопроизводитель также подтвердил, что хэтчбек Jazz следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой. Эту новинку представят осенью на автосалоне в Токио.

Honda E Prototype
Honda E Prototype
1/4
Honda E Prototype

  • Первая версия прототипа городского электромобиля Honda дебютировала в 2017 году. Концепт-кар именовался Urban EV Prototype. Его представили на мотор-шоу во Франкфурте.

  • Заявленный запас хода женевского концепта 2019 года составляет 200 километров. В Honda утверждают, что батареи E Prototype можно зарядить на 80 процентов за 30 минут, но для этого потребуется специальная зарядная станция.

  • В салоне E Prototype пять дисплеев. На два из них транслируются изображения с камер, заменяющих боковые зеркала.

Получится у Honda e добиться успеха в Европе? 

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение