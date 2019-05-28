Все электромобили Honda e оставят без боковых зеркал

Камеры на Honda e расположены в компактных корпусах со встроенными поворотниками. Они транслируют изображение на шестидюймовые экраны, размещённые у передних стоек внутри салона. Такие «зеркала» на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля. Ещё один положительный эффект — снижение уровня аэродинамических шумов.

Камеры с гидрофобным покрытием работают в обычном и широкоугольном режимах. В первом обзорность по сравнению с обычными зеркалами улучшается на 10 процентов, во втором – на 50 процентов. На дисплеях в салоне во время движения задним ходом отображаются динамические линии разметки, а яркость экранов подстраивается под внешнее освещение.