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Все электромобили Honda e оставят без боковых зеркал

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Николай Андреев

Компания Honda официально подтвердила, что все электрические хэтчбеки Honda e впервые в автомобильной индустрии уже в базовой версии будут оснащаться камерами заднего вида вместо традиционных боковых зеркал. На Lexus ES для японского рынка и на электрокарах Audi e-tron камеры вместо зеркал предлагаются только в качестве опции.

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  • Камеры на Honda e расположены в компактных корпусах со встроенными поворотниками. Они транслируют изображение на шестидюймовые экраны, размещённые у передних стоек внутри салона. Такие «зеркала» на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля. Ещё один положительный эффект — снижение уровня аэродинамических шумов.

  • Камеры с гидрофобным покрытием работают в обычном и широкоугольном режимах. В первом обзорность по сравнению с обычными зеркалами улучшается на 10 процентов, во втором – на 50 процентов. На дисплеях в салоне во время движения задним ходом отображаются динамические линии разметки, а яркость экранов подстраивается под внешнее освещение.

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Прототип электрического Honda e дебютировал в марте на Женевском автосалоне. В Европе компания Honda уже начала приём заказов на серийную машину с запасом хода в 200 километров. В Великобритании размер депозита для предзаказа составляет 800 фунтов стерлингов (65,6 тысячи рублей).

Мечтаете о камерах, заменяющих зеркала заднего вида?

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