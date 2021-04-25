Honda объявила о полном отказе от ДВС: это случится через 20 лет
Дмитрий Елизаров
Компания Honda намерена к 2040 году полностью свернуть продажи автомобилей, использующих в конструкции двигатели внутреннего сгорания, в том числе и гибриды. Как уточняет японское издание Nikkei, тем самым Honda стала первой крупной местной компанией, продекларировавшей полный переход на электротягу.
Президент Honda Тосихиро Мибе заявил, что через двадцать лет линейка компании будет состоять исключительно из электромобилей и транспорта на топливных элементах. Часть из них разработают вместе с коллегами из GM. Японо-американская платформа станет базой для двух кроссоверов, которые выйдут на рынок под марками Honda и Acura. Предположительно, они появятся в 2023 году, хотя дебютировать могут уже в нынешнем.
Всего в течение пяти ближайших лет Honda намерена спроектировать более десятка новых электрокаров. Ради этого в разработку новых технологий компания инвестирует около 5 триллионов иен (около 46,5 миллиарда долларов) в течение этого срока. Кроме того, Honda планирует часть этих денег потратить на строительство нового завода, где будут выпускаться только электрокары.
Партнёры Honda по этому проекту — концерн General Motors — также ранее заявили о скором отказе от производства автомобилей с ДВС. Бренды, входящие в концерн GM, будут продавать только электромобили уже в 2035 году.