Honda объявила о полном отказе от ДВС: это случится через 20 лет

Президент Honda Тосихиро Мибе заявил, что через двадцать лет линейка компании будет состоять исключи­тельно из электро­мобилей и транспорта на топливных элементах. Часть из них разработают вместе с коллегами из GM. Японо-американская платформа станет базой для двух кроссоверов, которые выйдут на рынок под марками Honda и Acura. Предполо­жительно, они появятся в 2023 году, хотя дебютировать могут уже в нынешнем.

Всего в течение пяти ближайших лет Honda намерена спроектиро­вать более десятка новых электрокаров. Ради этого в разработку новых технологий компания инвестирует около 5 триллионов иен (около 46,5 миллиарда долларов) в течение этого срока. Кроме того, Honda планирует часть этих денег потратить на строитель­ство нового завода, где будут выпускаться только электрокары.