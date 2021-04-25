Volkswagen впервые отправит почти серийный электрокроссовер в тяжёлое ралли

Honda объявила о полном отказе от ДВС: это случится через 20 лет

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Honda намерена к 2040 году полностью свернуть продажи авто­мобилей, использу­ющих в конструкции двигатели внутреннего сгорания, в том числе и гибриды. Как уточняет японское издание Nikkei, тем самым Honda стала первой крупной местной компанией, продеклариро­вавшей полный переход на электротягу.

  • Президент Honda Тосихиро Мибе заявил, что через двадцать лет линейка компании будет состоять исключи­тельно из электро­мобилей и транспорта на топливных элементах. Часть из них разработают вместе с коллегами из GM. Японо-американская платформа станет базой для двух кроссоверов, которые выйдут на рынок под марками Honda и Acura. Предполо­жительно, они появятся в 2023 году, хотя дебютировать могут уже в нынешнем.

  • Всего в течение пяти ближайших лет Honda намерена спроектиро­вать более десятка новых электрокаров. Ради этого в разработку новых технологий компания инвестирует около 5 триллионов иен (около 46,5 миллиарда долларов) в течение этого срока. Кроме того, Honda планирует часть этих денег потратить на строитель­ство нового завода, где будут выпускаться только электрокары.

  • Партнёры Honda по этому проекту — концерн General Motors — также ранее заявили о скором отказе от производ­ства автомо­билей с ДВС. Бренды, входящие в концерн GM, будут продавать только электромобили уже в 2035 году.

Как считаете, электромобиль — перспективный путь развития?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение