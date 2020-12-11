Выставочный образец. Обновлённый кроссовер Honda CR-V: первый тест
Андрей Колтун
Кроссовер Honda CR-V на домашнем рынке обновили год назад, но версия для России была готова только нынешней осенью. И почти сразу появилась в продаже — намного быстрее, чем это происходит с некоторыми моделями, которые требуют адаптации и локальной сборки. После кардинальной смены схемы поставок в 2015 году и резкого сокращения модельного ряда такая оперативность Хонды немного удивляет, но факт остаётся фактом: машины можно купить уже сейчас. Изменилось в
Ситуация с Honda CR-V на нашем рынке напоминает известный мем про спрятанного на картинке котика. В том смысле, что оба персонажа существуют реально, вот только обнаружить их крайне затруднительно. Если не верите, позвоните дилеру. Мы пообщались с менеджерами трёх московских, одного питерского и одного нижегородского автосалонов Honda и выяснили следующее. Один столичный продавец торгует машинами только по наличию, но сейчас таковых не имеет. И предложил обратиться к нему в начале следующего года. Два других пообещали привезти кроссоверы в течение двух недель, но при этом, в зависимости от комплектации, не постеснялись накинуть к рекомендованной розничной цене от 170 до 700 тысяч рублей. Похожие аппетиты продемонстрировали и региональные салоны.
И сколько же он стоит?
Немало. Заявленная производителем цена заметно выше, чем у большинства японских конкурентов: всё только начинается с отметки
А что есть? Например, есть версия Lifestyle, которая по прайсу дороже на 200 тысяч рублей и при этом богаче на светодиодные фары, бесключевой запуск двигателя с функцией дистанционного включения, двухзонный климат-контроль, регулировку водительского сиденья по высоте, датчик дождя, камеры заднего вида и бокового обзора справа, мультимедийную систему на базе Android и рейлинги. В исполнении Executive за номинальные
Две последние комплектации с тем же набором опций можно получить и с более мощным 186-сильным мотором объёмом 2,4 литра. По прайсу их готовы обменять на
Если посмотреть на прайсы японских кроссоверов той же лиги, то ближе всех к
С деньгами понятно — но что в CR-V нового?
С изменениями у Honda CR-V и в самом деле не густо. Рестайлинговую версию проще всего отличить по новому переднему бамперу с хромированными «усами», как у кайзера Вильгельма, которых ждёт проверка отечественными реагентами. В салоне под «подбородком» селектора вариатора утвердились два стандартных USB-разъема, ранее занимавших место ближе к подлокотнику. Кроме того, в самой дорогой модификации рядом с упомянутыми розетками мы обнаружили площадку беспроводной зарядки для мобильника, а также восстающий из козырька приборной панели проекционный дисплей.
Замыкает список упрятанный под бампер датчик электрической двери багажника, позволяющий открыть её движением ноги. Работает почти без ошибок, но, когда стоишь с тяжёлыми пакетами в руках, хочется, чтобы механизм работал побыстрее.
В плане силовых установок ничего свеженького покупатели не получат. В европейских странах отказались от полуторалитрового бензинового турбомотора в пользу гибридной силовой установки, но мы и впредь будем довольствоваться двигателем R20A объёмом 2 литра либо его более мощным напарником 2.4 серии K24W. Оно и к лучшему: оба агрегата обходятся без турбин и кушают
Что касается динамики, то даже старшая 186-сильная «четвёрка» везёт без огонька. Старт с места у машины размеренный, а реакции на педаль газа задумчивые, особенно до 3000
Увы, постоянное поддержание оборотов выше среднего, как и энергичные прохваты по шоссе, означают пусть и не режущий, но назойливый звук силовой установки, дополненный не самым приятным для ушей набором аэродинамических шумов вперемешку с гулом покрышек.
Управляемость? Машина устойчива на прямой и не рыскает в колее. А если немного переборщить с темпом на входе в поворот, то не озадачит резким заносом, а плавно поплывёт мордой наружу, оставляя время на исправление ошибки. К тому же естественным ограничителем выступают крены: они достаточно велики для того, чтобы водитель не решился лишний раз искать предел сцепления шин с асфальтом.
Но если не делать из кроссовера спорткар — как едет?
С Хондой лучше обходиться помягче — держаться в рамках «ста двадцати» на магистралях, не жать сильно на газ, аккуратно и плавно работать с баранкой. Попробуйте, и поймёте, насколько комфортным круизером становится
Правда, к более-менее серьёзным внедорожным приключениям
Впрочем, ищущему приключений водителю всегда можно занять себя общением с мультимедийной системой. Лучше это делать это на парковке в спокойной обстановке, так как на все обращения система реагирует столь же неторопливо, как и до рестайлинга. Радуют только предустановленные Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка, которые корректно (но не без огрехов) работают, если включить точку доступа на смартфоне. Ничего другого в России добавить нельзя, а рассчитанные на сторонние приложения четыре (!) экрана нелепо пустуют.
Так что, может, оно и к лучшему, что для задних пассажиров даже в качестве опций не предложено никаких цифровых экранов. Хотя откидные столики совсем не помешали бы. Но если подходить к дивану с базовыми мерками, поводов для жалоб ровно ноль. Места для ног и над головой больше, чем в очень просторной Toyota RAV-4, подушки — с регулируемым обогревом, а раздельные спинки можно отклонить на приличный угол.
Под стать дивану и багажник. Два больших туристических чемодана входят в него без проблем, и можно положить ещё два, если убрать шторку. Погрузочная высота невелика, а если нужно перевезти что-то длинномерное, спинки дивана легко сложить как из салона, так и непосредственно из грузового отсека, на боковинах которого сделаны специальные ручки. Не хватает разве что крючков и сеток на боковинах, а также места в подполье для снятой шторки. А ещё у машины есть очень толковый подлокотник со сдвижными полочками-трансформерами и очень приличным объёмом, куда можно спрятать кучу водительских мелочей.
Такая практичность немного компенсирует общее впечатление переоценённого продукта, но есть стойкое ощущение, что за обновлённый
Реальность такова, что, имея на руках 2,5 миллиона рублей,
Как вам обновлённый Honda CR-V — достоин внимания?
Комплектация2.4 CVT (186 л.с.) 4WD
Двигатель2.4 / 186 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.8
Разгон до 100 км/ч10.2
Цена, ₽2 939 900