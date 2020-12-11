Выставочный образец. Обновлённый кроссовер Honda CR-V: первый тест

Кроссовер Honda CR-V на домашнем рынке обновили год назад, но версия для России была готова только нынешней осенью. И почти сразу появилась в продаже — намного быстрее, чем это происходит с некоторыми моделями, которые требуют адаптации и локальной сборки. После кардиналь­ной смены схемы поставок в 2015 году и резкого сокращения модель­ного ряда такая оператив­ность Хонды немного удивляет, но факт остаётся фактом: машины можно купить уже сейчас. Изменилось в CR-V немного, зато вопросов к модели теперь ещё больше, чем было.

Ситуация с Honda CR-V на нашем рынке напоминает известный мем про спрятанного на картинке котика. В том смысле, что оба персонажа суще­ствуют реально, вот только обнаружить их крайне затруд­нительно. Если не верите, позвоните дилеру. Мы пообщались с менеджерами трёх московских, одного питерского и одного нижегород­ского авто­салонов Honda и выяснили следующее. Один столичный продавец торгует машинами только по наличию, но сейчас таковых не имеет. И предложил обратиться к нему в начале следующего года. Два других пообещали привезти кроссоверы в течение двух недель, но при этом, в зави­симости от комплектации, не постеснялись накинуть к рекомен­дованной розничной цене от 170 до 700 тысяч рублей. Похожие аппетиты продемон­стрировали и региональ­ные салоны.