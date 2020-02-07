Хроники человека-невидимки: Honda CR-V, подробный тест
Михаил Конончук
Знаете этот заезженный фантастический сюжет? В один прекрасный день герой обнаруживает, что его не узнают друзья, близкие и любимая собака, на работе о сотруднике с такой фамилией вообще не слышали — и весь мир словно забыл о его существовании. Обычно за этим следует история о новой жизни и Великой Миссии, но Хонда в России застряла на полпути: она как бы есть, но её как бы и нет.
Когда в 2015 году прекратились продажи Аккорда и Сивика, а дилеров обязали импортировать машины «за свои», а не силами представительства, интернет взорвался заголовками: «Honda уходит из России!». И хоть в реальности этого не случилось, оставшиеся в продаже кроссоверы
Смотря с чем сравнивать. Кроссовер Honda стоит примерно столько же, сколько и Subaru Forester в сопоставимых комплектациях — то есть примерно на 50–100 тысяч дороже, чем новая Toyota RAV4. Это болезненно — ведь и RAV4 нынче недешёв, но вполне укладывается в рамки нашей суровой реальности. И почему же
Интерьер
Производство Honda CR-V пятого поколения стартовало в конце 2016 года, и возраст уже начинает чувствоваться. Многослойная эклектичная архитектура салона отстаёт от современной моды на минимализм — и даже проведённый минувшей осенью рестайлинг на ситуацию почти не повлиял. До России обновлённые
Практичность
Так получилось, что Honda CR-V попала к нам на тест одновременно с лидерами класса — Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. И это сравнение закончилось сюрпризом: именно
Техника
Honda CR-V вроде как построена на модульной платформе, дебютировавшей вместе с десятым поколением модели Civic, хотя принципиально новая архитектура не отличается от предыдущей генерации кроссовера. Спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка, адаптивные амортизаторы недоступны даже в качестве опции. В зависимости от рынка
Езда
Давайте сразу оговоримся: эта Хонда, даже в топовой версии с мотором 2.4, машина довольно неспешная. Паспортный разгон до сотни занимает 10,3 секунды, а младший двухлитровый кроссовер потратит на это упражнение вообще почти двенадцать! Но это совсем не значит, что ехать на
А прям шустрить-шустрить CR-V в любом случае не подначивает — она вроде и не «овощная», не флегматичная, но подчёркнуто спокойная. Расслабленная подвеска неплохо фильтрует мелкие и средние неровности, в большинстве случаев демонстрируя достойную энергоёмкость — хотя кавалерийские наскоки на лежачих полицейских она не поймёт и ответит ударом.
Управляемость такая же — ненапряжная. В штатных режимах на руле приятное, естественное усилие, и только при действительно активной езде захочется больше прозрачности и обратной связи. Но даже с такими настройками чувствуется, что шасси у Хонды довольно цепкое, не слишком кренистое – и настроенное на подчёркнуто безопасный снос всеми четырьмя колёсами.
Кстати, система стабилизации тут не отключается, поэтому эффектные кадры потребовали от нас долгих, целенаправленных и отчаянных провокаций: в обычной жизни довести
А вот толстые и сильно заваленные передние стойки по тем же семейным причинам хочется отнести к ощутимым недостаткам — равно как и отсутствие части современных систем безопасности. Следить за разметкой и усталостью водителя
Оснащение
Комплектаций для Хонды CR-V предусмотрено четыре. Младшая, Lifestyle, бывает только 150-сильной, но даже в ней будут две педали и четыре ведущих. А ещё — климат-контроль, обогрев зоны покоя дворников, зеркал и передних сидений, электрический «ручник», датчики света и дождя, задние парктроники и 18-дюймовые колёсные диски. В общем, совсем не «барабан», но цена в
Следующая версия Lifestyle уже доступна для обоих двигателей по цене
Honda CR-V Executive — это
Наконец, самый топ, как у нас, — это CR-V в комплектации Prestige, которая двухлитровой не бывает вообще, а стоит уже
Конкуренты
Выводы
А какие тут могут быть выводы? Всё сказано в предыдущем разделе: конкуренция в классе компактных кроссоверов такова, что без действительно убийственных фишек, сенсационных цен или аномальной репутации (привет, Toyota!) на успех можно не рассчитывать. Honda
Но если обратиться к главным её козырям — просторному второму ряду и огромному багажнику — то выяснится, что ребята из старшего класса (Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008, тот же Kodiaq) предлагают даже больше за примерно те же деньги, пусть и не в топовой комплектации. И получается, что если разбирать Хонду на составляющие, то поспорить она может с кем угодно и в чём угодно, но в совокупности
Слишком дорогая и слишком обычная — бесспорно, понятное объяснение слабых продаж. А вот почему Toyota RAV4 с похожей, в принципе, характеристикой находится на другом конце российских чартов — отдельная история. И хроники этого автомобиля-парадокса мы совсем скоро проведём как в одиночном, так и в групповом формате.
Оценка: 4/5
- — Лучший в классе второй ряд
- — Огромный багажник
- — Сбалансированное и комфортное шасси
- — Продуманная эргономика
- — Необычные, но удобные решения в интерьере
- — Покладистый дуэт мотора и трансмиссии
- — Бледная динамика
- — Устаревающая электроника
- — Психологически высокие цены
- — Крошечная дилерская сеть
- — Слабая пиар- и маркетинговая активность бренда
Honda CR-V или кто-то более массовый?
Honda CR-V на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация2.4 CVT (186 л.с.) 4WD
Двигатель2.4 / 186 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.8
Разгон до 100 км/ч10.2
Цена, ₽2 717 900