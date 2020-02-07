Хроники человека-невидимки: Honda CR-V, подробный тест

Знаете этот заезженный фантастический сюжет? В один прекрасный день герой обнаружи­вает, что его не узнают друзья, близкие и любимая собака, на работе о сотруднике с такой фамилией вообще не слышали — и весь мир словно забыл о его суще­ство­вании. Обычно за этим следует история о новой жизни и Великой Миссии, но Хонда в России застряла на полпути: она как бы есть, но её как бы и нет.

Когда в 2015 году прекратились продажи Аккорда и Сивика, а дилеров обязали импорти­ровать машины «за свои», а не силами представи­­тельства, интернет взорвался заголовками: «Honda уходит из России!». И хоть в реальности этого не случилось, оставшиеся в продаже крос­соверы CR-V и Pilot вмиг стали невидимками. Не помогает им и скудная дилерская сеть: 25 центров на всю страну против, например, 50 с лишним у Subaru, компании тоже довольно камерной. Наконец, цены: CR-V ведь басно­словно, неадекватно дорогой! Или всё-таки нет?