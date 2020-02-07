Бороздатая езда: подробный тест Mitsubishi Outlander

Хроники человека-невидимки: Honda CR-V, подробный тест

Тесты

Михаил Конончук

Знаете этот заезженный фантастический сюжет? В один прекрасный день герой обнаружи­вает, что его не узнают друзья, близкие и любимая собака, на работе о сотруднике с такой фамилией вообще не слышали — и весь мир словно забыл о его суще­ство­вании. Обычно за этим следует история о новой жизни и Великой Миссии, но Хонда в России застряла на полпути: она как бы есть, но её как бы и нет.

Когда в 2015 году прекратились продажи Аккорда и Сивика, а дилеров обязали импорти­ровать машины «за свои», а не силами представи­­тельства, интернет взорвался заголовками: «Honda уходит из России!». И хоть в реальности этого не случилось, оставшиеся в продаже крос­соверы CR-V и Pilot вмиг стали невидимками. Не помогает им и скудная дилерская сеть: 25 центров на всю страну против, например, 50 с лишним у Subaru, компании тоже довольно камерной. Наконец, цены: CR-V ведь басно­словно, неадекватно дорогой! Или всё-таки нет?

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Смотря с чем сравнивать. Кроссовер Honda стоит примерно столько же, сколько и Subaru Forester в сопоставимых комп­лектациях — то есть примерно на 50–100 тысяч дороже, чем новая Toyota RAV4. Это болезненно — ведь и RAV4 нынче недешёв, но вполне укладыва­ется в рамки нашей суровой реальности. И почему же CR-V, на других рынках сражающийся за титул самого популярного кроссовера с той же Тойотой и близнецами Nissan X-Trail/Rogue, в России за весь прошлый год нашёл лишь полторы тысячи владельцев? Разбираемся на примере топовой версии с двигателем 2.4, которая без учёта скидок стоит 2 717 900 рублей.

Интерьер

Производство Honda CR-V пятого поколения стартовало в конце 2016 года, и возраст уже начинает чувство­ваться. Много­слойная эклектичная архи­тектура салона отстаёт от современной моды на минимализм — и даже проведённый минувшей осенью рестайлинг на ситуацию почти не повлиял. До России обнов­лённые CR-V и вовсе доберутся только во второй половине 2020 года, но интерьер у них будет практически такой же, как и на фото­­графиях внизу. Но это, на самом деле, неплохо: тех, кто не гонится за актуальным дизайном, Хонда порадует каче­ствен­ными материалами, богатым функционалом, а главное — тем, как удобно и осмысленно тут всё организовано.

Кожа, мягкий пластик и вставки «под дерево» не делают салон CR-V роскошным, но добавляют ему уюта. На контрасте — игры в хай-тек. Здесь целых три дисплея, один из которых проекционный
Геометрия посадки и профиль сидений не вызывают нареканий: человеку среднего роста здесь будет удобно, и только некоторым, возможно, захочется опустить кресло пониже. Но в остальном диапазоны регулировок весьма обширны
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Кожа, мягкий пластик и вставки «под дерево» не делают салон CR-V роскошным, но добавляют ему уюта. На контрасте — игры в хай-тек. Здесь целых три дисплея, один из которых проекционный

Практичность

Так получилось, что Honda CR-V попала к нам на тест одновременно с лидерами класса — Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. И это сравнение закончилось сюрпризом: именно CR-V оказалась самой просторной, вместительной и удобной, несмотря на то, что уступает каждому из конкурентов по колёсной базе, а Тойоте — ещё и по общей длине.

Невооружённым глазом видно, насколько велик запас места на втором ряду: даже двухметровый пассажир вряд ли достанет коленями до переднего сиденья. Низкий центральный тоннель не помешает третьему пассажиру, хотя форма подушки не слишком гостеприимна. И жаль, что с таким запасом места здесь нет продольной регулировки дивана
Во всех комплектациях, кроме базовой, для задних пассажиров предусмотрено два обычных разъёма USB
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Невооружённым глазом видно, насколько велик запас места на втором ряду: даже двухметровый пассажир вряд ли достанет коленями до переднего сиденья. Низкий центральный тоннель не помешает третьему пассажиру, хотя форма подушки не слишком гостеприимна. И жаль, что с таким запасом места здесь нет продольной регулировки дивана

Техника

Honda CR-V вроде как построена на модульной платформе, дебютиро­вавшей вместе с десятым поколением модели Civic, хотя принципи­ально новая архитектура не отличается от предыдущей генерации кроссовера. Спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка, адаптивные аморти­заторы недоступны даже в качестве опции. В зависи­мости от рынка CR-V может быть турбиро­ванной и даже гибридной, но российские версии оснащаются только атмосферными «четвёрками» объёмом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 лошадиных сил соответ­ственно. Бензин АИ-92 прописан обеим по паспорту.

Одна из причин, по которым CR-V считается жутко дорогой, заключается вот в чём: даже базовая версия оснащена полным приводом на основе электронноуправляемой муфты и вариатором. Маркетинговых комплектаций с двумя ведущими и механической коробкой, которые позволили бы нарисовать красивую цифру в графе «от», не предусмотрено
Начиная со второй по стоимости комплектации фары будут полностью светодиодными, а в двух самых дорогих версиях ещё и получат функцию подсветки поворотов
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Одна из причин, по которым CR-V считается жутко дорогой, заключается вот в чём: даже базовая версия оснащена полным приводом на основе электронноуправляемой муфты и вариатором. Маркетинговых комплектаций с двумя ведущими и механической коробкой, которые позволили бы нарисовать красивую цифру в графе «от», не предусмотрено

Езда

Давайте сразу оговоримся: эта Хонда, даже в топовой версии с мотором 2.4, машина довольно неспешная. Паспортный разгон до сотни занимает 10,3 секунды, а младший двух­литровый кроссовер потратит на это упраж­нение вообще почти двенадцать! Но это совсем не значит, что ехать на CR-V неприятно: пусть на свои 188 сил она не тянет, тандем двигателя и бесступен­чатой трансмиссии настроен ладно и вообще не раздражает задержками. Маневри­ровать в городском потоке можно без проблем, да и с обгонами после 100 километров в час трудностей не возникает.

А прям шустрить-шустрить CR-V в любом случае не под­начивает — она вроде и не «овощная», не флегма­тичная, но подчёркнуто спокойная. Расслаб­ленная подвеска неплохо фильтрует мелкие и средние неров­ности, в большин­­стве случаев демон­стрируя достойную энерго­ёмкость — хотя кавалерийские наскоки на лежачих полицейских она не поймёт и ответит ударом.

Управляемость такая же — ненапряжная. В штатных режимах на руле приятное, естествен­ное усилие, и только при действи­тельно активной езде захочется больше прозрач­ности и обратной связи. Но даже с такими настройками чувству­ется, что шасси у Хонды довольно цепкое, не слишком кренистое – и настроенное на подчёркнуто безопасный снос всеми четырьмя колёсами.

Кстати, система стабилизации тут не отключается, поэтому эффектные кадры потребо­вали от нас долгих, целе­направ­ленных и отчаянных провокаций: в обычной жизни довести CR-V до заноса невозможно, а «потерять» и подавно. И это, кажется, правильные настройки для семейного автомобиля. 

А вот толстые и сильно заваленные передние стойки по тем же семейным причинам хочется отнести к ощутимым недостаткам — равно как и отсут­ствие части современных систем безопас­ности. Следить за разметкой и усталостью водителя CR-V умеет, но мониторить слепые зоны и само­стоятельно тормозить — нет. И безотно­сительно семейности и безопас­ности от кроссовера хочешь более эффективной шумо­изоляции колёсных арок. Тем более за такие деньги.

Оснащение

Комплектаций для Хонды CR-V предусмотрено четыре. Младшая, Lifestyle, бывает только 150-сильной, но даже в ней будут две педали и четыре ведущих. А ещё — климат-контроль, обогрев зоны покоя дворников, зеркал и передних сидений, электри­ческий «ручник», датчики света и дождя, задние парктроники и 18-дюймовые колёсные диски. В общем, совсем не «барабан», но цена в 2 157 900 рублей всё равно выглядит внушительно.

Следующая версия Lifestyle уже доступна для обоих двигателей по цене 2 349 900 и 2 434 900 рублей соответ­­ственно. В ней появляются бесключевой доступ, сенсорная мультимедийка вместо обычной аудио­системы, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, передние парктроники, дистанци­онный запуск двигателя, система контроля усталости, тонировка задних стёкол и рейлинги на крыше.

Honda CR-V Executive — это 2 490 900 рублей за двух­литровый кроссовер или 2 576 900, если вам нужно кое-что помощнее. Среди ништяков — кожаный салон, подогрев задних сидений и руля, электро­приводы передних кресел и крышки багажника, контроль рядности движения и функция подсветки поворотов.

Наконец, самый топ, как у нас, — это CR-V в комплектации Prestige, которая двух­литровой не бывает вообще, а стоит уже 2 717 900 рублей. Берите такую, если не представ­­ляете жизнь без люка в крыше, проекционного дисплея, аскетичной навигации Garmin и фоновой подсветки салона. И даже в этом случае найдутся конкуренты, которые будут дороже.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/article/newrav4test/">Toyota RAV4</a></h3> Главный соперник CR-V в битве за мировое господство успел поучаствовать в скандале с «лосиным тестом», но клиентов это не смутило: пока Toyota пишет новую прошивку ESP, «Рафик» бьёт собственные рекорды российских продаж! Диапазон цен – от <nobr>1 756 000</nobr> рублей за двухлитровую 150-сильную версию на «механике» и с передним приводом до <nobr>2 661 000</nobr> рублей за RAV4 с мотором 2.5 (199&nbsp;л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Да, здесь «полный фарш» дешевле хондовского
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/article/subaruforesteralldetails/">Subaru Forester</a></h3> Форик по стоимости очень близок к CR-V: механических версий нам не предлагают, переднеприводных у Subaru не бывает вовсе, а диапазон цен начинается от <nobr>2 079 000</nobr> рублей (база с двухлитровым 150-сильным атмосферником) и заканчивается на топ-комплектации за <nobr>2 779 900</nobr> рублей — это будет машина с мотором на 2,5 литра, развивающим 185 лошадиных сил. На стороне Subaru – лучшая динамика (9,5 секунды до сотни), более суровый и «внедорожный» имидж и, если уж вы платите по полной, более современные технологии безопасности на основе комплекса EyeSight
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Toyota RAV4

Главный соперник CR-V в битве за мировое господство успел поучаствовать в скандале с «лосиным тестом», но клиентов это не смутило: пока Toyota пишет новую прошивку ESP, «Рафик» бьёт собственные рекорды российских продаж! Диапазон цен – от 1 756 000 рублей за двухлитровую 150-сильную версию на «механике» и с передним приводом до 2 661 000 рублей за RAV4 с мотором 2.5 (199 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Да, здесь «полный фарш» дешевле хондовского

Выводы

А какие тут могут быть выводы? Всё сказано в предыдущем разделе: конку­ренция в классе компактных крос­соверов такова, что без действи­тельно убийствен­ных фишек, сенсаци­онных цен или аномальной репутации (привет, Toyota!) на успех можно не рассчитывать. Honda CR-V тоже хороша — небанальна и удобна внутри, гармонична и покладиста на ходу, напрочь лишена проколов, которые бесили бы при ежедневной эксплуатации. Ну, не считая постоянных «ОК» на экране мультимедийки.

Но если обратиться к главным её козырям — просторному второму ряду и огромному багажнику — то выяснится, что ребята из старшего класса (Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008, тот же Kodiaq) предлагают даже больше за примерно те же деньги, пусть и не в топовой комплектации. И получается, что если разбирать Хонду на составляющие, то поспорить она может с кем угодно и в чём угодно, но в совокупности CR-V — это, скорее, среднее по всей этой большой кроссоверной больнице. Что тоже могло бы стать мощным преимуще­ством, если бы кальку­ляторы российских покупателей показывали более позитивные цифры.

Слишком дорогая и слишком обычная — бесспорно, понятное объяснение слабых продаж. А вот почему Toyota RAV4 с похожей, в принципе, характе­ристикой находится на другом конце российских чартов — отдельная история. И хроники этого автомобиля-парадокса мы совсем скоро проведём как в одиночном, так и в групповом формате.

Оценка: 4/5

Хорошо
  • — Лучший в классе второй ряд
  • — Огромный багажник
  • — Сбалансированное и комфортное шасси
  • — Продуманная эргономика
  • — Необычные, но удобные решения в интерьере
  • — Покладистый дуэт мотора и трансмиссии
Плохо
  • — Бледная динамика
  • — Устаревающая электроника
  • — Психологически высокие цены
  • — Крошечная дилерская сеть
  • — Слабая пиар- и маркетинговая активность бренда

Honda CR-V или кто-то более массовый?

Honda CR-V на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Honda CR-V V

  • Комплектация

    2.4 CVT (186 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.4 / 186 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.8

  • Разгон до 100 км/ч

    10.2

  • Цена, ₽

    2 717 900
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