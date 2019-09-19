Обновлённый кроссовер Honda CR-V лишился мощного атмосферника
Николай Андреев
Компания Honda рассекретила рестайлинговый CR-V пятого поколения. Пока представлена только версия для американского рынка, из моторной гаммы которой пропал 2,4-литровый двигатель.
Кроссовер обзавёлся бамперами с большими хромированными вставками, колёсными дисками нового дизайна, тонированной задней оптикой и трапециевидными выпускными патрубками.
В салоне изменений ещё меньше: на центральном тоннеле перед подстаканниками появилась площадка для смартфона с беспроводной зарядкой. Выше неё добавилась пара USB-разъёмов. В базовое оснащение вошли адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, ассистенты слежения за разметкой и слепыми зонами.
В США атмосферник 2.4 мощностью 186 л.с. (244 Н·м) больше не предлагается – теперь из бензиновых моторов доступен только 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с. (243 Н·м). Зато появилась 215-сильная гибридная версия (315 Н·м), уже продающаяся в Европе и Японии. В её составе есть двухлитровый атмосферный двигатель, работающий как генератор и электромотор. Гибрид можно отличить по прямоугольным противотуманкам (у кроссовера с турбомотором – круглые), отсутствию выхлопных патрубков и кнопочному селектору управления трансмиссии в салоне.
Обновлённый Honda CR-V с бензиновым двигателем поступит в продажу на американском рынке в октябре, а гибридная версия появится только в начале 2020 года. В Россию кроссовер поставляется из США, но когда новинка появится у нас – неизвестно. В нашей стране нынешняя модель оснащается двумя атмосферными моторами объёмом 2.0 и 2.4 литра, развивающими 150 и 186 л.с. соответственно.