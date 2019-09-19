Обновлённый кроссовер Honda CR-V лишился мощного атмосферника

В США атмосферник 2.4 мощностью 186 л.с. (244 Н·м) больше не предлагается – теперь из бензиновых моторов доступен только 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с. (243 Н·м). Зато появилась 215-сильная гибридная версия (315 Н·м), уже продающаяся в Европе и Японии. В её составе есть двухлитровый атмосферный двигатель, работающий как генератор и электромотор. Гибрид можно отличить по прямоугольным противотуманкам (у кроссовера с турбомотором – круглые), отсутствию выхлопных патрубков и кнопочному селектору управления трансмиссии в салоне.