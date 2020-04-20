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Хонда запустила рекламу, которую сняли не выходя из дома

Новости

Николай Андреев

Арабское подразделение Honda совместно с агентством Memec Ogilvy создало рекламный ролик седана Civic, снятый полностью в домашних условиях. Так компания призывает лишний раз не выходить на улицу в условиях пандемии коронавируса.

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Исполнительный директор агентства Амин Солтани рассказал, что масштабная модель Honda Civic позаимствована у ребёнка руководителя арабского подразделения Honda. Сложнее всего дались кадры в движении — съёмка велась под диваном, чтобы создать эффект туннеля, а здания изображали книги.

Теперь всю автомобильную рекламу стоит снимать дома?

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