Хонда запустила рекламу, которую сняли не выходя из дома

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Николай Андреев
Арабское подразделение Honda совместно с агентством Memec Ogilvy создало рекламный ролик седана Civic, снятый полностью в домашних условиях. Так компания призывает лишний раз не выходить на улицу в условиях пандемии коронавируса.
Исполнительный директор агентства Амин Солтани рассказал, что масштабная модель Honda Civic позаимствована у ребёнка руководителя арабского подразделения Honda. Сложнее всего дались кадры в движении — съёмка велась под диваном, чтобы создать эффект туннеля, а здания изображали книги.