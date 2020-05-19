Реплику Bugatti Veyron продали втрое дешевле вложенной в неё суммы

На eBay завершился аукцион по продаже Honda Civic 1993 года выпуска, который в США стилизовали под Bugatti Veyron Super Sport. Новый владелец отдал за реплику 4500 долларов (325 тысяч рублей), то есть почти в три раза меньше 12 000 долларов (868 тысяч рублей), которые вложил в проект его создатель.