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Реплику Bugatti Veyron продали втрое дешевле вложенной в неё суммы

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Николай Андреев

На eBay завершился аукцион по продаже Honda Civic 1993 года выпуска, который в США стилизовали под Bugatti Veyron Super Sport. Новый владелец отдал за реплику 4500 долларов (325 тысяч рублей), то есть почти в три раза меньше 12 000 долларов (868 тысяч рублей), которые вложил в проект его создатель.

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  • От Хонды остались только лобовое стекло, часть крыши и боковые окна. Кузов, отдалённо напоми­нающий Вейрон, создан из стекло­пластика. Он окрашен в фирменный чёрно-оранжевый цвет. Сзади стоят четыре гигант­ских фонаря.

  • Владелец решил не скрывать, на базе какого автомо­биля построена реплика: на сиденьях вышито Civic Gatti. В каждой двери — по четыре больших динамика, а вместо второго ряда сидений смонтиро­ваны усилители аудио­системы, на которую потрачено 1600 долларов (116 тысяч рублей).

  • На 1,6-литровый двигатель Хонды поставили турбину, а также улучшили систему впуска. Тюнинго­ванный мотор не замеряли на динамо­метри­ческом стенде, однако он вряд ли превос­ходит 1200-сильный 8.0 W16 с четырьмя турбинами Bugatti Veyron Super Sport. Пробег Honda Civic составляет 74 000 миль (119 092 километра), и у реплики нет технических проблем. 

Купили бы такую машину?

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