Реплику Bugatti Veyron продали втрое дешевле вложенной в неё суммы
Николай Андреев
На eBay завершился аукцион по продаже Honda Civic 1993 года выпуска, который в США стилизовали под Bugatti Veyron Super Sport. Новый владелец отдал за реплику 4500 долларов (325 тысяч рублей), то есть почти в три раза меньше 12 000 долларов (868 тысяч рублей), которые вложил в проект его создатель.
От Хонды остались только лобовое стекло, часть крыши и боковые окна. Кузов, отдалённо напоминающий Вейрон, создан из стеклопластика. Он окрашен в фирменный чёрно-оранжевый цвет. Сзади стоят четыре гигантских фонаря.
Владелец решил не скрывать, на базе какого автомобиля построена реплика: на сиденьях вышито Civic Gatti. В каждой двери — по четыре больших динамика, а вместо второго ряда сидений смонтированы усилители аудиосистемы, на которую потрачено 1600 долларов (116 тысяч рублей).
На 1,6-литровый двигатель Хонды поставили турбину, а также улучшили систему впуска. Тюнингованный мотор не замеряли на динамометрическом стенде, однако он вряд ли превосходит 1200-сильный 8.0 W16 с четырьмя турбинами Bugatti Veyron Super Sport. Пробег Honda Civic составляет 74 000 миль (119 092 километра), и у реплики нет технических проблем.