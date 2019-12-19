Honda придумала полуавтономный кабриолет с необычным рулём

Рулевое колесо со встроенным дисплеем имеет сенсорный обод. Если его погладить дважды, активируется полуавтономный режим движения, в котором надо нажимать на руль для ускорения и тянуть на себя для торможения.

Honda Augmented Driving имеет восемь режимов движения — от полностью автономного до ручного управления. Автопилот всегда находится в режиме ожидания и с помощью сенсоров следит за поведением водителя — если тот отвлёкся, беспилотник плавно берёт управление на себя.