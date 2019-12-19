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Honda придумала полуавтономный кабриолет с необычным рулём

Новости

Николай Андреев

Компания Honda привезёт на выставку потребительской электроники CES концептуальный кабриолет Augmented Driving с новой системой управления. По словам создателей, автомобиль оснащён заново изобретённым рулём.

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  • Рулевое колесо со встроенным дисплеем имеет сенсорный обод. Если его погладить дважды, активируется полуавтономный режим движения, в котором надо нажимать на руль для ускорения и тянуть на себя для торможения.

  • Honda Augmented Driving имеет восемь режимов движения — от полностью автономного до ручного управления. Автопилот всегда находится в режиме ожидания и с помощью сенсоров следит за поведением водителя — если тот отвлёкся, беспилотник плавно берёт управление на себя.

  • Живьём концепт Honda Augmented Driving покажут на выставке CES в Лас-Вегасе в начале января 2020 года. Там должны раскрыть другие подробности о четырёхместном кабриолете.

Honda's Augmented Driving concept addresses your driving concerns in autonomous vehicles. It features a seamless transition from autonomous to semi-autonomous driving operation. The system changes between automatic and manual mode with a switch and features more than eight modes between fully autonomous and semi-autonomous operation. . ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------

Готовы гладить, давить и тянуть руль для управления?

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