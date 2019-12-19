Honda придумала полуавтономный кабриолет с необычным рулём
Николай Андреев
Компания Honda привезёт на выставку потребительской электроники CES концептуальный кабриолет Augmented Driving с новой системой управления. По словам создателей, автомобиль оснащён заново изобретённым рулём.
Рулевое колесо со встроенным дисплеем имеет сенсорный обод. Если его погладить дважды, активируется полуавтономный режим движения, в котором надо нажимать на руль для ускорения и тянуть на себя для торможения.
Honda Augmented Driving имеет восемь режимов движения — от полностью автономного до ручного управления. Автопилот всегда находится в режиме ожидания и с помощью сенсоров следит за поведением водителя — если тот отвлёкся, беспилотник плавно берёт управление на себя.
Живьём концепт Honda Augmented Driving покажут на выставке CES в Лас-Вегасе в начале января 2020 года. Там должны раскрыть другие подробности о четырёхместном кабриолете.