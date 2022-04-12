К 2030 году Honda выпустит 30 электромобилей, включая суперкар

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Дмитрий Елизаров
Компания Honda обнародовала планы по электрификации собственного ряда — по всему миру к 2030 году Honda будет продавать до 30 моделей электрокаров в самых разных классах. Отдельно производитель отметил два будущих электрических спорткара, продемонстрировав их первые изображения. Один из запечатлённых на фото спортивных электромобилей, по мнению издания Motor1, может оказаться батарейным наследником нынешнего купе NSX.
Первые изображения собственного электрокроссовера на платформе General Motors компания уже демонстрировала — летом прошлого года. Тогда сообщалось, что вседорожник под именем Honda Prologue появится на рынке в 2024 году.