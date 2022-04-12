Опубликован видеотизер электрокроссовера Lincoln, который рассекретят 20 апреля

К 2030 году Honda выпустит 30 электромобилей, включая суперкар

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Дмитрий Елизаров

Компания Honda обнародовала планы по электрификации собственного ряда — по всему миру к 2030 году Honda будет продавать до 30 моделей электрокаров в самых разных классах. Отдельно производитель отметил два будущих электрических спорткара, продемонстрировав их первые изображения. Один из запечатлённых на фото спортивных электромобилей, по мнению издания Motor1, может оказаться батарейным наследником нынешнего купе NSX.

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  • Компания планирует разработать сразу несколько линеек электрокаров для каждого из своих стратегических рынков. К примеру, в США Honda намеревается продавать два электро­кроссовера, которые построит вместе с GM, — среднего класса и полно­размерный, причём последний выйдет на рынок под маркой Acura. О совместных с американским концерном проектах компания уже объявляла.
  • Ещё 10 электрокаров Honda разработает для Китая и построит для их выпуска сразу два завода, а освоение домашнего рынка начнёт с компактной коммерческой модели по цене в пределах миллиона иен (около 8 тысяч долларов). Позже здесь появятся ещё несколько небольших пассажирских электромобилей и вседорожников.
  • При этом уже анонсированные модели спортивного характера (флагманский суперкар и гран-турер) Honda рассчитывает сделать глобальными и продавать по всему миру, однако в подробности развития этого направления пока не вдаётся.
  • В целом японская компания намеревается продавать до 2 миллионов электрокаров в год к концу нынешнего десятилетия. В исследо­вания и разработки по этому направлению Honda инвестирует около 8 триллионов иен (около 64 миллиардов долларов).

Первые изображения собственного электрокроссовера на платформе General Motors компания уже демонстри­ровала — летом прошлого года. Тогда сообщалось, что вседорожник под именем Honda Prologue появится на рынке в 2024 году.

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