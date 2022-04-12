К 2030 году Honda выпустит 30 электромобилей, включая суперкар

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электрокаров Honda разработает для Китая и построит для их выпуска сразу два завода, а освоение домашнего рынка начнёт с компактной коммерческой модели по цене в пределах миллиона иен (около 8 тысяч долларов). Позже здесь появятся ещё несколько небольших пассажирских электромобилей и вседорожников.