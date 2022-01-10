Минивэн Honda Step WGN в новом поколении лишился уникальной пятой двери

У предшественника пятую дверь можно было поднять целиком, как на обычном универсале, или распахнуть в сторону, как на коммерческих фургонах. Теперь же на Step WGN будут ставить традиционную подъёмную створку. Как и в случае с лифтбеком Skoda Superb, оригинальная конструкция двери увеличивала стоимость минивэна.

В остальном Honda Step WGN остался верен своей концепции. Это просторный внутри минивэн длиной 4,7 метра для большой семьи. Третий ряд выполнен в виде двухсекционного дивана. Сидящие на нём могут воспользоваться индивидуальными подстаканниками и USB-зарядками.

На втором ряду в любом уровне оснащения будут два персональных кресла. Их можно передвигать не только вдоль салона (диапазон регулировки 865 миллиметров), но и поперёк, устанавливая ближе или дальше друг от друга. В дорогих версиях на сиденьях предусмотрены выдвижные оттоманки.

В передней части салона обращает на себя внимание необычный узор дефлекторов вентиляции. Передняя панель выполнена в минималистичном стиле, однако она сохранила достаточное количество физических клавиш. Комбинация приборов — цифровая, медиадисплей имеет диагональ 11,4 дюйма. Ещё два экрана на 15,6 дюйма можно заказать для пассажиров второго ряда.

О силовых установках Honda пока ничего не рассказала. Но очевидно, что основной (или даже единственной) будет гибридная бензоэлектрическая версия. Бензиновый мотор в ней может работать как генератор, заряжая аккумулятор на ходу, или же подключаться к колёсам при высоких нагрузках.

Покупателям предложат три варианта отделки. Как и прежде, Honda Step WGN будет продаваться исключительно в Японии. Уходящая модель стоит от 2,7 миллиона иен (1,75 миллиона рублей).

На Токийском автосалоне, который стартует через несколько дней, Honda покажет несколько доработанных моделей. Среди них будут «заряженный» кей-кар, «внедорожный» Fit и мобильная кофейня.