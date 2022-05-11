Honda готовит новый кроссовер для Европы

Компания Honda анонсировала пополнение вседорожной линейки на европейском рынке. По информации Motor1, новый кроссовер под названием ZR-V получит гибридную установку и займёт промежуточное положение между HR-V и CR-V. Продажи новинки должны стартовать в 2023 году. Ранее Honda уже показывала кроссовер с аналогичным обозначением, но для рынка Китая.