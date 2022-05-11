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Honda готовит новый кроссовер для Европы

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Дмитрий Елизаров

Компания Honda анонсировала пополнение вседорожной линейки на европейском рынке. По информации Motor1, новый кроссовер под названием ZR-V получит гибридную установку и займёт промежуточное положение между HR-V и CR-V. Продажи новинки должны стартовать в 2023 году. Ранее Honda уже показывала кроссовер с аналогичным обозначением, но для рынка Китая.

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  • Китайский вариант Honda ZR-V оказался почти точной копией модели для американского рынка, которая здесь известна как HR-V. Европейский кроссовер HR-V сильно отличается от американского, поэтому не исключено, Honda решила адаптировать китайскую модель для Европы, применив тот же индекс.
  • HR-V продаётся в европейских странах с гибридной силовой установкой. Однако ZR-V должна стать крупнее и, вероятно, получит более мощный набор двигателей от бензоэлектрического Civic e:HEV — они развивают 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента. При этом в Китае Honda ZR-V планируется комплектовать безальтернативной полуторалитровой «турбочетвёркой».

Новый гибрид должен стать частью стратегии Honda по электрификации европейской линейки. Таким образом, по данным Motor1, единственной моделью компании в Европе без электромоторов останется Civic Type R. Новое поколение хот-хэтча представят в июне, пятидверка будет оснащаться двухлитровым бензиновым мотором мощностью более 300 л.с.

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