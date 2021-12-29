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Honda рассказала о концептах для Токийского автосалона

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Honda поделилась информацией о проектах, которые продемонстрирует на январском автосалоне в Токио. Производитель представит главным образом варианты модернизации серийных моделей, включая «заряженный» кей-кар и мобильную кофейню.

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  • Один из своих главных японских бестселлеров, пятидверный кей-кар N-One, компания Honda превратит в спорткар — но главным образзом за счёт доработки внешности. Концептуальный N-One K-Climb получит развитый аэродинамический обвес, каркас безопасности, доработанный выхлоп и оригинальную ливрею.
  • Ещё один компактный автомобиль — микровэн N-WGN — подготовят для семейных выездов на природу, но каким именно образом, пока неизвестно: опубликованы лишь предварительные дизайнерские скетчи концепта N-WGN Picnic. Другой вэн японской марки, именуемый N-Van, станет чем-то средним между домом на колёсах и мобильной кофейней — его оборудуют внешним навесом, багажником на крыше и всем необходимым для приготовления напитков в салоне. Именуется этот прототип Third Place.
  • Хэтчбек Fit актуального поколения станет кроссовером по имени Fit e:HEV Crosstar. Пятидверку снабдят, к примеру, новым передним бампером, защитой днища, багажником с дополнительным светом и внедорожными шинами.

Ранее сообщалось, что на стенде Honda в рамках Токийской выставки появится и хот-хэтч Civic Type R нового поколения. Но рассекречивать его не станут: спорткар дебютирует облачённым в камуфляжную плёнку.

Нравятся вам японские кей-кары?

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