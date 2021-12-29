Honda рассказала о концептах для Токийского автосалона

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Компания Honda поделилась информацией о проектах, которые продемонстрирует на январском автосалоне в Токио. Производитель представит главным образом варианты модернизации серийных моделей, включая «заряженный» кей-кар и мобильную кофейню.
Ранее сообщалось, что на стенде Honda в рамках Токийской выставки появится и хот-хэтч Civic Type R нового поколения. Но рассекречивать его не станут: спорткар дебютирует облачённым в камуфляжную плёнку.