Honda рассказала о концептах для Токийского автосалона

Один из своих главных японских бестселлеров, пятидверный кей-кар N-One, компания Honda превратит в спорткар — но главным образзом за счёт доработки внешности. Концептуальный N-One K-Climb получит развитый аэродинамический обвес, каркас безопасности, доработанный выхлоп и оригинальную ливрею.

Ещё один компактный автомобиль — микровэн N-WGN — подготовят для семейных выездов на природу, но каким именно образом, пока неизвестно: опубликованы лишь предварительные дизайнерские скетчи концепта N-WGN Picnic. Другой вэн японской марки, именуемый N-Van, станет чем-то средним между домом на колёсах и мобильной кофейней — его оборудуют внешним навесом, багажником на крыше и всем необходимым для приготовления напитков в салоне. Именуется этот прототип Third Place.

Хэтчбек Fit актуального поколения станет кроссовером по имени Fit e:HEV Crosstar. Пятидверку снабдят, к примеру, новым передним бампером, защитой днища, багажником с дополнительным светом и внедорожными шинами.

Ранее сообщалось, что на стенде Honda в рамках Токийской выставки появится и хот-хэтч Civic Type R нового поколения. Но рассекречивать его не станут: спорткар дебютирует облачённым в камуфляжную плёнку.