Опубликованы фотографии субкомпактного электрокроссовера Honda для Европы

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Дмитрий Елизаров
Компания Honda опубликовала изображения концептуального кроссовера под названием e:NY1. Субкомпактный вседорожник на батарейках станет серийным в следующем году и предназначен для рынков европейских стран. Ранее Honda показывала очень похожий концепт-кар с именем e:NP1, который считается предвестником электромобиля для Китая, — его могут запустить в производство уже в ближайшие месяцы.
Осенью прошлого года в Китае компания продемонстрировала ещё несколько концептов с необычным дизайном, включая два купеобразных электромобиля. Они станут серийными в течение трёх ближайших лет.