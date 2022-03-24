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Опубликованы фотографии субкомпактного электрокроссовера Honda для Европы

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Дмитрий Елизаров

Компания Honda опубликовала изображения концептуального кроссовера под названием e:NY1. Субкомпактный вседорожник на батарейках станет серийным в следующем году и предназначен для рынков европейских стран. Ранее Honda показывала очень похожий концепт-кар с именем e:NP1, который считается предвестником электромобиля для Китая, — его могут запустить в производство уже в ближайшие месяцы.

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  • Два концепта, европейский и китайский, имеют очень похожие силуэты, аналогичное оформление передних бамперов и практически одинаковую головную оптику. Кроме того, оба кроссовера лишены традиционных фальш­радиаторных решёток.
  • Руководство Honda Europe охарактеризовало будущую новинку как «отличный вариант для семей, которые ищут свой первый электромобиль». Учитывая такое позициони­рование, а также упоминание Honda, что электрокар предназначен для сегмента B, можно сделать вывод об относительной доступности вседорожника.
  • Никакие технические характеристики пока не озвучены, но, вероятно, электрокар для Европы получит ту же силовую установку, что и кроссовер для Китая. По предварительным данным, китайский вариант оснастят 68,8-киловаттной батареей, которая обеспечит запас хода до 500 километров по циклу NEDC.
  • Кроме того, Honda заявила о намерении вывести на европейский рынок в 2023 году некую совершенно новую модель — более крупный вседорожник (представителя сегмента С) с гибридной силовой установкой.

Осенью прошлого года в Китае компания продемонстрировала ещё несколько концептов с необычным дизайном, включая два купеобразных электромобиля. Они станут серийными в течение трёх ближайших лет.

Обзавелись бы таким кроссовером?

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