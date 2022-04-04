Honda показала новый кроссовер HR-V для США, не имеющий с европейским ничего общего

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Опубликованы изображения нового кроссовера Honda HR-V для США
Новая экстремальная версия Lamborghini Huracan: первое фото и дата премьеры
Кирилл Малышев
Компания Honda обнародовала первые официальные фотографии кроссовера HR-V нового поколения. Это машина для североамериканского рынка: она вышла на год позже европейской версии и абсолютно на неё не похожа.
Honda HR-V для Европы, Японии и Юго-Восточной Азии в последнем поколении превратилась в кросс-купе. Силовая установка представляет собой гибридную систему на базе полуторалитрового бензинового атмосферника. Интерьер вседорожника выполнен в минималистичном стиле.