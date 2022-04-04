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Honda показала новый кроссовер HR-V для США, не имеющий с европейским ничего общего

Новости

Кирилл Малышев

Компания Honda обнародовала первые официальные фотографии кроссовера HR-V нового поколения. Это машина для североамериканского рынка: она вышла на год позже европейской версии и абсолютно на неё не похожа.

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  • В производство американский HR-V запустят только будущим летом. Поэтому информации о нём пока немного. Модель позиционируется как «входной билет» в мир автомобилей Honda. Она призвана расширять аудиторию поклонников марки. Прежде всего, за счёт молодёжи.
  • Вседорожник базируется на платформе модели Civic, в отличие от европейского варианта, спроектированного на платформе более компактного хэтча Jazz/Fit. Машине обещают «отзывчивый двигатель» и независимую заднюю подвеску.
  • Все подробности появятся ближе к старту продаж. Портал Jalopnik предполагает, что американский вариант Honda HR-V окажется бензоэлектрическим гибридом со стартовой стоимостью около 22 000 долларов.

Honda HR-V для Европы, Японии и Юго-Восточной Азии в последнем поколении превратилась в кросс-купе. Силовая установка представляет собой гибридную систему на базе полуторалитрового бензинового атмосферника. Интерьер вседорожника выполнен в минималистичном стиле.

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