Honda показала, как тестирует новый Civic Type R на гоночной трассе

Компания Honda опубликовала новую порцию фотографий прототипа хот-хэтча Civic Type R — на этот раз с трека Suzuka (здесь проводится, к примеру, Гран-при Японии), где доводятся настройки подвески спорткара. Прототипы по-прежнему укутаны в камуфляжную плёнку, но официаль­ные фото дают возможность наглядно сравнить внешность новинки с экстерьером Civic Type R предыдущего поколения.