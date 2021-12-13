Honda показала, как тестирует новый Civic Type R на гоночной трассе

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Компания Honda опубликовала новую порцию фотографий прототипа хот-хэтча Civic Type R — на этот раз с трека Suzuka (здесь проводится, к примеру, Гран-при Японии), где доводятся настройки подвески спорткара. Прототипы по-прежнему укутаны в камуфляжную плёнку, но официальные фото дают возможность наглядно сравнить внешность новинки с экстерьером Civic Type R предыдущего поколения.
Ранее Honda рассекретила «подогретую» модификацию этой модели под названием Civic Si. Она получила мотор менее мощный, чем в предыдущем поколении, но благодаря особым настройкам ходовой части компания называет Si самой драйверской версией Civic в истории этой модификации.