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Honda показала, как тестирует новый Civic Type R на гоночной трассе

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Honda опубликовала новую порцию фотографий прототипа хот-хэтча Civic Type R — на этот раз с трека Suzuka (здесь проводится, к примеру, Гран-при Японии), где доводятся настройки подвески спорткара. Прототипы по-прежнему укутаны в камуфляжную плёнку, но официаль­ные фото дают возможность наглядно сравнить внешность новинки с экстерьером Civic Type R предыдущего поколения.

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  • Фирменный камуфляж состоит из стилизованных литер R красного цвета на чёрном фоне, дополненных белыми силуэтами спортивных машин: насколько можно судить, они изображают кузова прежних Civic Type R.
  • Новый спорткар получит аэродинамический обвес с развитыми воздухо­заборниками, но при этом внешность Type R окажется заметно проще и лаконичнее, нежели у авто­мобиля предыдущего поколения. Это хорошо видно на одной из фото­графий, на которых оба спорткара запечатлены рядом.
  • Предполагается, что, как и обычные Civic, новый Type R станет крупнее прежнего. При этом он должен получить более жёсткие настройки подвески, хотя конфигурация силового агрегата будет сохранена. Это двухлитровый турбо­мотор в сочетании с шести­ступен­чатой механической коробкой, который развивал до 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Ранее Honda рассекретила «подогретую» моди­фикацию этой модели под названием Civic Si. Она получила мотор менее мощный, чем в предыдущем поколении, но благодаря особым настройкам ходовой части компания называет Si самой драйверской версией Civic в истории этой модификации.

Как считаете, станет Civic Type R мощнее?

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