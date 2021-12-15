Honda научит автомобили сообщать о некачественной разметке

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Инженеры Honda совместно с департаментом транспорта американского штата Огайо хотят научить водительские ассистенты помогать дорожным службам. Бортовая электроника при помощи фронтальной камеры сможет помечать разметку, требующую восстановления, и отправлять сведения в соответствующее ведомство.
Ранее компания Honda анонсировала ещё один необычный подход к исследованиям технологий безопасности. Чтобы улучшить системы информирования водителя и слежения за его состоянием, компания приступила к изучению человеческого мозга.