Honda научит автомобили сообщать о некачественной разметке

Разные состояния дорожной разметки будут кодифи­цироваться цветами — от зелёного (всё в порядке) до красного (требуется ремонт). Кроме того, машины смогут фиксировать дорожные участки, на которых разметки нет вообще.

Ремонтники станут получать сведения в виде координат GPS соответ­ствующего участка, а также записанных на этом месте видео­роликов. Особо отмечается, что данные будут аноними­зированы: идентифи­цировать отправителя не выйдет.

В целом, новый проект направлен на ускорение реакции дорожных служб на нештатные ситуации и поддер­жание дорожной сети в работо­способном состоянии. В транс­портном департаменте Огайо заявили, что и без того стараются регулярно проверять дороги, но такая автомати­зированная система заметно упростит процесс.

В Honda в свою очередь планируют научить автомобили обмени­ваться инфор­мацией о состоянии дорог. Это может помочь, к примеру, заблаго­временно предупредить водителя о необходи­мости взять управление на себя. Кроме того, умения системы мониторинга в будущем собираются расширить. Не исключено, «Хонды» смогут оповещать власти о ямах и выбоинах на дорогах.

Ранее компания Honda анонсировала ещё один необычный подход к исследова­ниям технологий безопасности. Чтобы улучшить системы информиро­вания водителя и слежения за его состоянием, компания приступила к изучению человеческого мозга.