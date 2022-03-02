Honda и Mazda объявили об остановке экспорта в Россию

Дальневосточное предприятие компании собирает автомобили марки Mazda для российского рынка. Кроме того, в 2018 году здесь была открыта линия по производству силовых агрегатов.

Компания Honda между тем объявила о сворачивании своего авто­мобильного бизнеса в России ещё два года назад: операции должны быть прекращены полностью в нынешнем году.