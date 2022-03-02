Honda и Mazda объявили об остановке экспорта в Россию

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Компании Honda и Mazda присоединятся к автопроизводителям, приостанавливающим свои российские операции. Об этом пишет Nikkei, не уточняя при этом сроков. Решение Mazda может привести к остановке дальневосточного завода группы компаний Sollers.
Ранее о приостановке своего участия в совместном предприятии с Sollers объявила компания Ford: СП выпускало в Татарстане для российского рынка микроавтобусы и фургоны Ford Transit. Кроме того, остановлен завод BMW, а компания Mitsubishi подумывает о прекращении сборки своих моделей на фабрике в Калуге.