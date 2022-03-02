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Honda и Mazda объявили об остановке экспорта в Россию

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Дмитрий Елизаров

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Компании Honda и Mazda присоединятся к автопроизводителям, приостанавли­вающим свои российские операции. Об этом пишет Nikkei, не уточняя при этом сроков. Решение Mazda может привести к остановке дальневосточного завода группы компаний Sollers.

  • По данным японского агентства, приостановка операций компании Honda затронет не только автомобили, но и другую продукцию — в частности, мотоциклы. Mazda в свою очередь намерена прекратить поставки автозапчастей и комплектующих на завод во Владивостоке. Официальных подтверждений со стороны российской стороны СП Mazda и Sollers пока не поступало.
  • Дальневосточное предприятие компании собирает автомобили марки Mazda для российского рынка. Кроме того, в 2018 году здесь была открыта линия по производству силовых агрегатов. Компания Honda между тем объявила о сворачивании своего авто­мобильного бизнеса в России ещё два года назад: операции должны быть прекращены полностью в нынешнем году.
  • Агентство связывает актуальное решение обоих производителей не только с санкциями, к которым присоединилась Япония, но и с общей нестабиль­ностью нынешней экономической ситуации в России, а также с разрушением логистических цепочек.

Ранее о приостановке своего участия в совместном предприятии с Sollers объявила компания Ford: СП выпускало в Татарстане для российского рынка микроавтобусы и фургоны Ford Transit. Кроме того, остановлен завод BMW, а компания Mitsubishi подумывает о прекращении сборки своих моделей на фабрике в Калуге.

Ждём аналогичного заявления от Toyota?

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