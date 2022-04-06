Honda и GM готовят дешёвые электромобили на совместной платформе

Вдобавок Honda и

GM

наладят сотрудничество в сфере разработки и производства тяговых батарей для электрокаров. По этому направлению подробностей вовсе пока никаких. Однако известно, что Honda работает над твердотельными аккумуляторами,

GM

— над ними, а также над литий-металлическими и кремниевыми.