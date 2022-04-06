Honda и GM готовят дешёвые электромобили на совместной платформе

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Honda залезла в мозг к водителям, чтобы улучшить безопасность на дорогах
Новый Mercedes-AMG SL получил базовую четырёхцилиндровую версию
Кирилл Малышев
Японская Honda и американская корпорация General Motors объявили о разработке общей платформы для недорогих электрокаров. Первая серийная модель на ней выйдет в 2027 году.
В начале месяца стало известно, что Honda подписала «меморандум о взаимопонимании» с компанией Sony. Они организуют СП в области электрической мобильности. Первый продукт обещают выдать на рынок в 2025 году.