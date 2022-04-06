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Honda и GM готовят дешёвые электромобили на совместной платформе

Новости

Кирилл Малышев

Японская Honda и американская корпорация General Motors объявили о разработке общей платформы для недорогих электрокаров. Первая серийная модель на ней выйдет в 2027 году.

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  • Стороны расширят начавшееся в 2013 году сотрудничество в сфере «зелёного» транспорта. Совместная платформа станет использоваться на моделях, продающихся по всему миру. Будут стандартизированы производственные процессы и используемое оборудование. Это даст партнёрам максимальный эффект экономии на масштабах. 
  • Первой моделью на совместно разработанной архитектуре станет компактный недорогой кроссовер для Северной Америки. Он окажется дешевле готовящегося к дебюту Chevrolet Equinox.
  • Вдобавок Honda и GM наладят сотрудничество в сфере разработки и производства тяговых батарей для электрокаров. По этому направлению подробностей вовсе пока никаких. Однако известно, что Honda работает над твердотельными аккумуляторами, GM — над ними, а также над литий-металлическими и кремниевыми.

В начале месяца стало известно, что Honda подписала «меморандум о взаимопонимании» с компанией Sony. Они организуют СП в области электрической мобильности. Первый продукт обещают выдать на рынок в 2025 году.

Какой из сторон больше доверия?

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