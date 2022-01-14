Опубликованы изображения нового кроссовера Honda HR-V для США

Материал по теме
Новый кроссовер Honda HR-V получил первый комплект тюнинга от Mugen
Lamborghini Aventador после тюнинга в Liberty Walk подорожал в два раза
Компания Honda раскрыла на двух тизерах кроссовер HR-V нового поколения для североамериканского рынка. Он сильно отличается от модели, предлагаемой в Европе.
Европейскую версию нового HR-V показали год назад. Вседорожник стали называть кросс-купе. У него только гибридная силовая установка и минималистичный интерьер с 9-дюймовым дисплеем в центре передней панели.