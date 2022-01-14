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Опубликованы изображения нового кроссовера Honda HR-V для США

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Кирилл Малышев

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Компания Honda раскрыла на двух тизерах кроссовер HR-V нового поколения для североамериканского рынка. Он сильно отличается от модели, предлагаемой в Европе.

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  • Фары у американской и европейской версий выглядят похожими, но в американском кроссовере по-другому проложены линии дневных ходовых огней. Восьмиугольная решётка радиатора заполнена сеткой с S-образным узором. В нижней части бампера выделяется внушительная черная вставка, заходящая на боковины.
  • Задняя часть кузова имеет ещё меньше общего с европейским вариантом HR-V. Здесь стоят раздельные фонари и бампер с не менее обширной чёрной вставкой, чем спереди. И, похоже, что у американского кроссовера полностью иная корма со своим углом наклона и формой задней стойки.
  • Кроссовер Honda HR-V нового поколения дебютирует в США до середины лета как модель 2023 года. Пока японцы не раскрыли никаких технических подробностей. Нет и изображений интерьера.

Европейскую версию нового HR-V показали год назад. Вседорожник стали называть кросс-купе. У него только гибридная силовая установка и минималистичный интерьер с 9-дюймовым дисплеем в центре передней панели.

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