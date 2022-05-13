Honda CR-V нового поколения: первые фото

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Первые изображения Honda CR-V нового поколения: наша версия
135 миллионов евро — столько теперь стоит самый дорогой автомобиль в мире
Дмитрий Елизаров
Министерство промышленности Китая в рамках процесса сертификации опубликовало первые фотографии кроссовера CR-V нового поколения, пишет AutoHome. Для местного рынка вседорожник будет выпускать СП Honda и Dongfeng. Кроссовер получил внешность в новом стиле, увеличился в размерах и в Китае будет оснащаться только одним компактным турбомотором.
Ранее стало известно, что Honda намеревается вывести на европейский рынок новый вседорожник с обозначением ZR-V. Он должен стать копией одноимённой китайской модели и занять в Европе промежуточное положение между более компактным HR-V и нынешним CR-V.