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Honda CR-V нового поколения: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Министерство промышленности Китая в рамках процесса сертификации опубликовало первые фотографии кроссовера CR-V нового поколения, пишет AutoHome. Для местного рынка вседорожник будет выпускать СП Honda и Dongfeng. Кроссовер получил внешность в новом стиле, увеличился в размерах и в Китае будет оснащаться только одним компактным турбомотором.

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  • Экстерьер новой Honda CR-V выполнен в том же стиле, что и у ряда других новинок марки — в первую очередь европейской HR-V. Новинка получила, к примеру, схожую узкую оптику и решётку радиатора той же формы, хоть и заметно более крупную.
  • Укрупнился и сам вседорожник: при длине 4703 миллиметра он имеет колёсную базу 2701 миллиметр. Таким образом, CR-V станет длиннее на 82 миллиметра, а между осями добавится 40 миллиметров. Увеличение габаритов позволит Honda начать оснащать эту модель тремя рядами сидений — семиместную версию кроссовера уже сертифицируют для рынка Китая.
  • По части силовых агрегатов изменений не произошло. Honda CR-V будет оснащаться полуторалитровым турбомотором, развивающим 193 л.с. Однако учитывая взятый компанией курс на электрификацию, вполне вероятно, что в будущем моторная гамма новинки пополнится гибридными установками.
  • Когда именно состоится официальная премьера Honda CR-V, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Honda намеревается вывести на европейский рынок новый вседорожник с обозначением ZR-V. Он должен стать копией одноимённой китайской модели и занять в Европе промежуточное положение между более компактным HR-V и нынешним CR-V.

Будете ждать премьеры?

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