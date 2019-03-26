Мэр Сан-Диего запретит жить в автомобилях. Опять
Андрей Шульдешов
Городской совет Сан-Диего некоторое время назад отменил распоряжение мэра, запрещающее проживать в автомобилях, припаркованных на улицах города, но теперь глава города предлагает его вернуть. По словам Кевина Фалконера, после отмены закона мэрия стала получать сотни жалоб от недовольных горожан: им не нравятся люди, которые живут в автомобилях, припаркованных на улицах и в спальных районах.
Для проживания используют фургоны, кемперы и обычные легковушки. Чтобы найти компромисс и убрать бездомных автомобилистов с улиц, мэр предлагает расширить количество специальных парковок, организованных в рамках особой муниципальной программы. Сейчас в городе четыре площадки, на которых можно проживать постоянно и при этом получать доступ к необходимой социальной инфраструктуре: найти работу или пользоваться услугами первой необходимости (медицина, прачечные, душ и так далее). Мэр предлагает добавить ещё три такие площадки.
Как рассказал местный филиал телеканала NBC, в автомобилях, припаркованных на улицах города, живут не только бездомные. Инструктору по йоге Адрианне Петерс хватает для жизни минимальных удобств и она просто не хочет покупать дом. К категории «формально бездомных» относится и пожарный Джесси Тенант, который специализируется на лесных пожарах: в «горячий» сезон он находится в постоянных разъездах и борется с огнём, а в свободное время путешествует по побережью и занимается сёрфингом. Постоянный дом ему тоже не нужен.
Владельцы полноценных домов жалуются не на бедность проживающих в автомобилях, а на то, что кемперы и фургоны портят вид, занимают парковочные места, оставляют после себя мусор.
Инициативу мэра рассмотрят 17 апреля. Пока всем желающим разрешено жить на улицах Сан-Диего в автомобилях. Главное – не нарушать общие правила парковки и не оставлять машину на одном месте дольше чем на 72 часа.