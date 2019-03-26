Мэр Сан-Диего запретит жить в автомобилях. Опять

Владельцы полноценных домов жалуются не на бедность проживающих в автомобилях, а на то, что кемперы и фургоны портят вид, занимают парковочные места, оставляют после себя мусор.



Инициативу мэра рассмотрят 17 апреля. Пока всем желающим разрешено жить на улицах Сан-Диего в автомобилях. Главное – не нарушать общие правила парковки и не оставлять машину на одном месте дольше чем на 72 часа.