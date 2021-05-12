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Самые безумные российские самоделки из обычных машин

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Михаил Кондратьев

Спойлеры, диски, спортивный руль и прочие нулевики? Нет-нет, создатели машин в этой подборке на такие мелочи не размени­ваются — они погружаются в доработки куда серьёзнее! Даже если под рукой только болгарка, знакомый сварщик, да совер­шенно обычная машина в качестве донора. Ведь главное — это идея! Посмотрите на семь примеров безумных превращений made in Russia!

Универсал Toyota Camry

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Начнём с виновника этого торжества. Владелец Камри, похоже, не согласен с популярным мнением, что лучший кузов — это седан. И ездит на модели последнего поколения, пере­деланной в… универсал! При этом сама Тойота пятидверных Камри не делает уже почти 20 лет. Дополни­тельно на машину установили мощные свето­диодные «люстры» спереди и сзади, а также багажник на крышу. Первая в мире Камри для любителей активного отдыха?

На самом деле объяснение этому автомобилю из Влади­кавказа есть. Вроде бы... По документам, экс-седан — не Камри последнего поколения в кузове XV70, а та самая Камри-универсал в кузове XV10, выпущенная в 1992 году. Только от оригинала тут остались лишь пятая дверь и пара мелких деталей, а все остальные кузовные панели и даже фонари взяты от более свежего седана.

Вероятно, машину перестроили после ДТП, хотя некоторые вопросы остаются без ответа. Например, как обстоят дела с учётом такого гибрида с чужими шасси и кузовом? Во что обошлось превращение? И наконец: зачем вообще это было нужно?!

Универсал ГАЗ-31105

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Ох уж эти любители универсалов! Хотя в данном случае работа куда более аккуратная. Держим пари, многим может показаться, что это просто редкая версия ГАЗ-31105. Но это не так! Автомобиль был замечен в прошлом году в подмосковных Мытищах, но есть информация, что сделан он был жителем Томской области.

Новая задняя часть, вероятнее всего, позаим­ствована опять же у Toyota — у модели Camry Gracia в кузове XV20. Задние боковые стёкла от Тойоты неплохо вписались в облик «Волги». Аккуратно интегри­рованы в пятую дверь и родные фонари седана. Да и вообще качество работ, по крайней мере по фото­графиям, очень достойное.

Кстати, заметили шильдик 4х4? Действительно ли машина полно­приводная — история умалчи­вает, но это вероятно. Потому что создатель этой «Волги» заменил и двигатель, и коробку передач на агрегаты Тойоты. А у Gracia была полно­приводная моди­фикация. 

В салоне, помимо рычага «автомата», заметны также другие апгрейды — изменённая двухцветная отделка, аудио­система с тачскрином, новые кожаные сиденья… Наше почтение!

McLaren F1. Ну, почти

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Нарастить горб сзади — это, в принципе, не так уж и впечатляюще. Поэтому переходим к проектам посерьёзнее! В прошлом году в Барнауле обнаружилась вот такая реплика легендарного суперкара McLaren F1. На самом деле это ещё одна старенькая Тойота — спорткар MR2 второго поколения, выпускав­шийся с 1989 по 1999 год.

У машины полностью новый кузов с необычными воздухо­заборниками позади, двери-«крылья» (точнее, половинки дверей), четырёх­ствольный выхлоп и кастомная оптика. Двухдверка получилась одно­значно яркой, но на Макларен, честно говоря, похожа весьма отдалённо.

Ещё меньше сходств в салоне, где вместо трёх кресел с водитель­ским местом по центру — что-то совсем уж кастомное и не слишком аккуратное. К тому же нет ничего общего с шести­литровым двигателем F1, поскольку начинка MR2 (двух­литровая «четвёрка» на 165 сил) осталась на месте без изменений.

Впрочем, владелец автомобиля и не позици­онировал его как суперкар. Прошлой весной «Макларен» 2017 года постройки продавали всего за 1,75 миллиона рублей. Согласно объявлению на Авто.ру, все изменения были узаконены и самоделку поставили на учёт. Кстати, её успешно продали.

Русский Tesla Cybertruck

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Ещё один пример тотального перевоплощения. Восемь дней, 80 тысяч рублей, а также немного смекалочки и жестянки — и вуаля, русский Cybertruck готов! Правда, под необычным кузовом скрывается самый обычный ВАЗ-2109. Причём буквально, включая салон.

Для воплощения идеи к «девятке» приварили стальной каркас. Его, в свою очередь, обшили железными листами и покрыли их краской «под хром», чтобы они походили на нержавейку, как у настоящего Cybertruck. Поли­карбонатные окна сильно затониро­вали, на разваренные диски установили колпаки с логотипом Tesla, а оптику собрали при помощи светодиодных лент — вроде тех, что висят у вас на кухне.

Существенных минусов здесь два. Во-первых, у машины одна дверь, а точнее — задняя секция крыши (хотя для удобства она оснащена газовыми упорами). Во-вторых, техническая начинка осталась от «девятки», но 1,5-литровый карбюра­торный мотор слабо стыкуется с футури­стичным образом Cybertruck. Впрочем, не стоит забывать, что бюджет проекта был меньше 100 000 рублей, включая покупку донора.

В конце 2019 года машину выставили на продажу на Авто.ру — за 666 666 рублей. Согласно объявлению, благодаря ей акции Tesla выросли до 420 долларов за штуку. Шутки смешная, а автомобиль продали!

Merco-Gaz 140-66 «Монстрюша»

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Не надо далеко ходить в Сеть, чтобы понять, какое много­образие вездеходов строят в России. Из любых машин, на любых шасси, с огромными колёсами, гусеницами или колёсами внутри гусениц (мы не шутим). Но автор этой машины умудрился переплюнуть всех: гибрид S-класса в кузове W140 и ГАЗ-66!

Машину официально назвали Merco-Gaz 140-66, но куда круче её прозвище — «Монстрюша». История началась в 2009-м, когда сосед уговорил автора построить вездеход для совместных вылазок на бездорожье. «Шишига» уже имелась, а другому товарищу в наследство достался W140, который был не особо нужен в силу сложностей с обслуживанием.

В 2012 году 2,9-тонная «Монстрюша» уже ездила (делалась она одними руками!) и после ещё долго участвовала во внедорожных покатушках и различных выставках. Кон­структивно внедорожник пред­ставляет собой почти нетронутое шасси ГАЗ-66, диски от трактора, кузов S-класса вместе с салоном и его же пятилитровый мотор V8.

«Монстрюша» способна на 140 км/ч и преодоление 1,3-метро­вого брода (кажется, глубже ещё просто не ныряли). Расход топлива составляет около 20 литров на 100 километров. В 2019 году машину выставили на продажу за пять миллионов рублей, но нашёлся ли новый владелец — неизвестно. Страничка автора вездехода, живущего в Обнинске, затихла.

Спидстер Ford Focus

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Единственный автомобиль в этой подборке, который, можно сказать, сделан профес­сиона­лами — силами специали­зиро­ванного ателье из Санкт-Петербурга. У фирмы Ford Market вообще много проектов с Фордами, но мы остано­вимся на самом эффектном — это Фокус-спидстер!

И нет, это не просто машина с отпиленной крышей. Как и подобает машинам с таким типом кузова, у неё нет ветрового стекла, а сзади появились «горбы» за сиденьями. А самые вниматель­ные могут заметить, что у этого авто­мобиля нет ещё и дверей! Донорами послужили Фокусы третьего и четвёртого поколения.

Единственное, двухлитровый дизель и не самый удачный преселектив PowerShift, пожалуй, просятся на замену, так как не слишком соответ­ствуют образу. Но машина всё ещё в ателье — возможно, её история не закончена.

«Запорожец»-трайк

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Напоследок, возможно, самое интересное превращение «Запорожца», какое вы когда-либо видели. Житель Нижнего Новгорода купил ЗАЗ-968М в не лучшем состоянии, но не стал заниматься скучным восстанов­лением. Вместо этого он построил что-то среднее между трициклом и рикшей!

От «Запорожца» остались задняя часть вместе с двигателем, причём последний оказался на улице. Буквально! Передняя же часть машины совместилась с половиной мотоцикла — с помощью стальной рамы. Потребо­валось изготовить ещё и кастомный руль, чтобы дотяги­ваться с водитель­ского кресла.

По завершению работы получился заднемоторный трайк с двумя крытыми пассажирскими местами и крайне необычным внешним видом. Не знаем, насколько такое транс­портное средства практично (и законно), но за смелость жмём руку.

Как относитесь к таким самоделкам?

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