Самые безумные российские самоделки из обычных машин
Михаил Кондратьев
Спойлеры, диски, спортивный руль и прочие нулевики? Нет-нет, создатели машин в этой подборке на такие мелочи не размениваются — они погружаются в доработки куда серьёзнее! Даже если под рукой только болгарка, знакомый сварщик, да совершенно обычная машина в качестве донора. Ведь главное — это идея! Посмотрите на семь примеров безумных превращений made in Russia!
Универсал Toyota Camry
Начнём с виновника этого торжества. Владелец Камри, похоже, не согласен с популярным мнением, что лучший кузов — это седан. И ездит на модели последнего поколения, переделанной в… универсал! При этом сама Тойота пятидверных Камри не делает уже почти 20 лет. Дополнительно на машину установили мощные светодиодные «люстры» спереди и сзади, а также багажник на крышу. Первая в мире Камри для любителей активного отдыха?
На самом деле объяснение этому автомобилю из Владикавказа есть. Вроде бы... По документам, экс-седан — не Камри последнего поколения в кузове XV70, а та самая Камри-универсал в кузове XV10, выпущенная в 1992 году. Только от оригинала тут остались лишь пятая дверь и пара мелких деталей, а все остальные кузовные панели и даже фонари взяты от более свежего седана.
Вероятно, машину перестроили после ДТП, хотя некоторые вопросы остаются без ответа. Например, как обстоят дела с учётом такого гибрида с чужими шасси и кузовом? Во что обошлось превращение? И наконец: зачем вообще это было нужно?!
Универсал ГАЗ-31105
Ох уж эти любители универсалов! Хотя в данном случае работа куда более аккуратная. Держим пари, многим может показаться, что это просто редкая версия ГАЗ-31105. Но это не так! Автомобиль был замечен в прошлом году в подмосковных Мытищах, но есть информация, что сделан он был жителем Томской области.
Новая задняя часть, вероятнее всего, позаимствована опять же у Toyota — у модели Camry Gracia в кузове XV20. Задние боковые стёкла от Тойоты неплохо вписались в облик «Волги». Аккуратно интегрированы в пятую дверь и родные фонари седана. Да и вообще качество работ, по крайней мере по фотографиям, очень достойное.
Кстати, заметили шильдик 4х4? Действительно ли машина полноприводная — история умалчивает, но это вероятно. Потому что создатель этой «Волги» заменил и двигатель, и коробку передач на агрегаты Тойоты. А у Gracia была полноприводная модификация.
В салоне, помимо рычага «автомата», заметны также другие апгрейды — изменённая двухцветная отделка, аудиосистема с тачскрином, новые кожаные сиденья… Наше почтение!
McLaren F1. Ну, почти
Нарастить горб сзади — это, в принципе, не так уж и впечатляюще. Поэтому переходим к проектам посерьёзнее! В прошлом году в Барнауле обнаружилась вот такая реплика легендарного суперкара McLaren F1. На самом деле это ещё одна старенькая Тойота — спорткар MR2 второго поколения, выпускавшийся с 1989 по 1999 год.
У машины полностью новый кузов с необычными воздухозаборниками позади, двери-«крылья» (точнее, половинки дверей), четырёхствольный выхлоп и кастомная оптика. Двухдверка получилась однозначно яркой, но на Макларен, честно говоря, похожа весьма отдалённо.
Ещё меньше сходств в салоне, где вместо трёх кресел с водительским местом по центру — что-то совсем уж кастомное и не слишком аккуратное. К тому же нет ничего общего с шестилитровым двигателем F1, поскольку начинка MR2 (двухлитровая «четвёрка» на 165 сил) осталась на месте без изменений.
Впрочем, владелец автомобиля и не позиционировал его как суперкар. Прошлой весной «Макларен» 2017 года постройки продавали всего за 1,75 миллиона рублей. Согласно объявлению на Авто.ру, все изменения были узаконены и самоделку поставили на учёт. Кстати, её успешно продали.
Русский Tesla Cybertruck
Ещё один пример тотального перевоплощения. Восемь дней, 80 тысяч рублей, а также немного смекалочки и жестянки — и вуаля, русский Cybertruck готов! Правда, под необычным кузовом скрывается самый обычный ВАЗ-2109. Причём буквально, включая салон.
Для воплощения идеи к «девятке» приварили стальной каркас. Его, в свою очередь, обшили железными листами и покрыли их краской «под хром», чтобы они походили на нержавейку, как у настоящего Cybertruck. Поликарбонатные окна сильно затонировали, на разваренные диски установили колпаки с логотипом Tesla, а оптику собрали при помощи светодиодных лент — вроде тех, что висят у вас на кухне.
Существенных минусов здесь два. Во-первых, у машины одна дверь, а точнее — задняя секция крыши (хотя для удобства она оснащена газовыми упорами). Во-вторых, техническая начинка осталась от «девятки», но 1,5-литровый карбюраторный мотор слабо стыкуется с футуристичным образом Cybertruck. Впрочем, не стоит забывать, что бюджет проекта был меньше 100 000 рублей, включая покупку донора.
В конце 2019 года машину выставили на продажу на Авто.ру — за 666 666 рублей. Согласно объявлению, благодаря ей акции Tesla выросли до 420 долларов за штуку. Шутки смешная, а автомобиль продали!
Merco-Gaz 140-66 «Монстрюша»
Не надо далеко ходить в Сеть, чтобы понять, какое многообразие вездеходов строят в России. Из любых машин, на любых шасси, с огромными колёсами, гусеницами или колёсами внутри гусениц (мы не шутим). Но автор этой машины умудрился переплюнуть всех: гибрид
Машину официально назвали Merco-Gaz 140-66, но куда круче её прозвище — «Монстрюша». История началась в
В 2012 году 2,9-тонная «Монстрюша» уже ездила (делалась она одними руками!) и после ещё долго участвовала во внедорожных покатушках и различных выставках. Конструктивно внедорожник представляет собой почти нетронутое шасси
«Монстрюша» способна на 140 км/ч и преодоление 1,3-метрового брода (кажется, глубже ещё просто не ныряли). Расход топлива составляет около 20 литров на 100 километров. В 2019 году машину выставили на продажу за пять миллионов рублей, но нашёлся ли новый владелец — неизвестно. Страничка автора вездехода, живущего в Обнинске, затихла.
Спидстер Ford Focus
Единственный автомобиль в этой подборке, который, можно сказать, сделан профессионалами — силами специализированного ателье из Санкт-Петербурга. У фирмы Ford Market вообще много проектов с Фордами, но мы остановимся на самом эффектном — это Фокус-спидстер!
И нет, это не просто машина с отпиленной крышей. Как и подобает машинам с таким типом кузова, у неё нет ветрового стекла, а сзади появились «горбы» за сиденьями. А самые внимательные могут заметить, что у этого автомобиля нет ещё и дверей! Донорами послужили Фокусы третьего и четвёртого поколения.
Единственное, двухлитровый дизель и не самый удачный преселектив PowerShift, пожалуй, просятся на замену, так как не слишком соответствуют образу. Но машина всё ещё в ателье — возможно, её история не закончена.
«Запорожец»-трайк
Напоследок, возможно, самое интересное превращение «Запорожца», какое вы когда-либо видели. Житель Нижнего Новгорода купил ЗАЗ-968М в не лучшем состоянии, но не стал заниматься скучным восстановлением. Вместо этого он построил что-то среднее между трициклом и рикшей!
От «Запорожца» остались задняя часть вместе с двигателем, причём последний оказался на улице. Буквально! Передняя же часть машины совместилась с половиной мотоцикла — с помощью стальной рамы. Потребовалось изготовить ещё и кастомный руль, чтобы дотягиваться с водительского кресла.
По завершению работы получился заднемоторный трайк с двумя крытыми пассажирскими местами и крайне необычным внешним видом. Не знаем, насколько такое транспортное средства практично (и законно), но за смелость жмём руку.