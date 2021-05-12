Самые безумные российские самоделки из обычных машин

Начнём с виновника этого торжества. Владелец Камри, похоже, не согласен с популярным мнением, что лучший кузов — это седан. И ездит на модели последнего поколения, пере­деланной в… универсал! При этом сама Тойота пятидверных Камри не делает уже почти 20 лет. Дополни­тельно на машину установили мощные свето­диодные «люстры» спереди и сзади, а также багажник на крышу. Первая в мире Камри для любителей активного отдыха?

На самом деле объяснение этому автомобилю из Влади­кавказа есть. Вроде бы... По документам, экс-седан — не Камри последнего поколения в кузове XV70, а та самая Камри-универсал в кузове XV10, выпущенная в 1992 году. Только от оригинала тут остались лишь пятая дверь и пара мелких деталей, а все остальные кузовные панели и даже фонари взяты от более свежего седана.

Вероятно, машину перестроили после ДТП, хотя некоторые вопросы остаются без ответа. Например, как обстоят дела с учётом такого гибрида с чужими шасси и кузовом? Во что обошлось превращение? И наконец: зачем вообще это было нужно?!