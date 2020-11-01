Автомобилистам запретят проезд по выделенкам Москвы с 7 ноября

Редчайший седан Holden продают по цене трёх новых BMW M3

Новости

Борис Закиров

Австралийский автосалон Muscle Car Sales выставил на продажу редчайший седан Holden LX Torana A9X. Автомобиль 1977 года выпуска компания оценила в 425 тысяч австралий­ских долларов (почти 300 тысяч долларов США), что экви­валентно стоимости трёх новых спорткаров BMW M3 (101 тысяча долларов США) в Австралии.

1/21

  • Всего было построено 305 седанов LX Torana, 100 хэтчбеков с пакетом опций A9X и 33 машины с облег­чённым кузовом. Этот авто­мобиль стал первым Holden, оснащённым дисковыми тормозами на всех колёсах. Поскольку LX Torana A9X был омологаци­онной машиной, его полностью лишили звуко­изоляции и радиоприёмника.

  • Компания Holden построила LX Torana A9X для участия в местных кузовных чемпионатах. В 1977 году спорткар выиграл гонку Hang Ten 400, а в 1978-м и 1979-м победил в чемпионате Australian Touring Car, что сделало его самым успешным туринго­вым автомобилем в истории Holden.

  • Под капотом седана находится атмосферный 5,0-литровый V8, разви­вающий 223 лошадиные силы и 406 Нм крутящего момента, сочетающийся с механи­ческой коробкой передач. От других моделей Torana эту моди­фикацию отличают усиленная ходовая, капот с отвер­стием для отвода воздуха и изменённая форма днища, что помогает коллекци­онерам распознавать подделки.

  • У выставленной на продажу машины было четверо владельцев, последний из которых владел ей 28 лет. Пробег составляет 29 752 километра. Кузов и салон почти не имеют следов износа, а в багажнике даже сохрани­лись родная запаска и коврик.

  • В конце сентября на продажу выставляли редкий спорткар Holden Commodore VK Group A, простоявший 22 года в сарае. За него планиро­вали выручить 141 тысячу долларов или 10,8 миллиона рублей.

Стоит старый австралийский седан таких денег?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение