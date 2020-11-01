Редчайший седан Holden продают по цене трёх новых BMW M3

Всего было построено 305 седанов LX Torana, 100 хэтчбеков с пакетом опций A9X и 33 машины с облег­чённым кузовом. Этот авто­мобиль стал первым Holden, оснащённым дисковыми тормозами на всех колёсах. Поскольку LX Torana A9X был омологаци­онной машиной, его полностью лишили звуко­изоляции и радиоприёмника.

Компания Holden построила LX Torana A9X для участия в местных кузовных чемпионатах. В 1977 году спорткар выиграл гонку Hang Ten 400, а в 1978-м и 1979-м победил в чемпионате Australian Touring Car, что сделало его самым успешным туринго­вым автомобилем в истории Holden.

Под капотом седана находится атмосферный 5,0-литровый V8, разви­вающий 223 лошадиные силы и 406 Нм крутящего момента, сочетающийся с механи­ческой коробкой передач. От других моделей Torana эту моди­фикацию отличают усиленная ходовая, капот с отвер­стием для отвода воздуха и изменённая форма днища, что помогает коллекци­онерам распознавать подделки.

У выставленной на продажу машины было четверо владельцев, последний из которых владел ей 28 лет. Пробег составляет 29 752 километра. Кузов и салон почти не имеют следов износа, а в багажнике даже сохрани­лись родная запаска и коврик.