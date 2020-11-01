Редчайший седан Holden продают по цене трёх новых BMW M3
Борис Закиров
Австралийский автосалон Muscle Car Sales выставил на продажу редчайший седан Holden LX Torana A9X. Автомобиль 1977 года выпуска компания оценила в 425 тысяч австралийских долларов (почти 300 тысяч долларов США), что эквивалентно стоимости трёх новых спорткаров BMW M3 (101 тысяча долларов США) в Австралии.
Всего было построено 305 седанов LX Torana, 100 хэтчбеков с пакетом опций A9X и 33 машины с облегчённым кузовом. Этот автомобиль стал первым Holden, оснащённым дисковыми тормозами на всех колёсах. Поскольку LX Torana A9X был омологационной машиной, его полностью лишили звукоизоляции и радиоприёмника.
Компания Holden построила LX Torana A9X для участия в местных кузовных чемпионатах. В 1977 году спорткар выиграл гонку Hang Ten 400, а в
1978-ми 1979-мпобедил в чемпионате Australian Touring Car, что сделало его самым успешным туринговым автомобилем в истории Holden.
Под капотом седана находится атмосферный 5,0-литровый V8, развивающий 223 лошадиные силы и 406 Нм крутящего момента, сочетающийся с механической коробкой передач. От других моделей Torana эту модификацию отличают усиленная ходовая, капот с отверстием для отвода воздуха и изменённая форма днища, что помогает коллекционерам распознавать подделки.
У выставленной на продажу машины было четверо владельцев, последний из которых владел ей 28 лет. Пробег составляет 29 752 километра. Кузов и салон почти не имеют следов износа, а в багажнике даже сохранились родная запаска и коврик.
В конце сентября на продажу выставляли редкий спорткар Holden Commodore VK Group A, простоявший 22 года в сарае. За него планировали выручить 141 тысячу долларов или 10,8 миллиона рублей.