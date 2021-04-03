«Волгу» 1964 года с небольшим пробегом продают за 6,9 миллиона рублей

Тюнеры сделали Гелик с очень красным салоном и «капитанскими» креслами сзади

Новости

Михаил Кондратьев

Немецкое ателье Hofele представило доработанный Mercedes-Benz G-класса — с некоторыми изменениями в экстерьере, а также масштабной переделкой салона. Цена тюнингованного G 63 AMG более чем в два раза превышает стоимость оригинала — сейчас он продаётся за 386 тысяч евро (34,7 миллиона рублей), тогда как «обычный» внедорожник доступен в Германии от 160,7 тысячи.

1/9

  • Внешне такой Гелик выделяется матовым цветом Moonbeam Silver в сочетании с чёрными акцентами и карбоновыми деталями, иным обвесом, 24-дюймовыми коваными дисками и выдвигающимися подножками. Кроме того, кожух запасного колеса выполнен в стиле дефлектора воздуховода.

  • Внутри — обилие красной кожи. Яркую отделку дополняет красная же алькантара на стойках и обшивке крыши плюс шерстяные коврики в тон. Ещё из необычного — пол багажника, выполненный из карбона.

  • Но главной особенностью салона стал второй ряд сидений. Тюнеры установили раздельные кресла и высокую консоль посередине, в которую интегрированы блок управления мультимедийкой и климат-контролем, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

  • Вместе с тем в ателье сдвинули задние сиденья назад, что увеличило запас места для ног на 10 сантиметров. Кресла оснащены электрорегулировкой и вентиляцией. Для удобства доступа на второй ряд у тюнингованного Гелика увеличен угол открывания задних дверей.

  • В конце 2020 года ателье Hofele представило G 63 AMG с ещё более радикальными доработками — помимо «капитанских» задних кресел, внедорожник получил «суицидаль­ные» задние двери в стиле моделей Rolls-Royce.

Каким, по-вашему, должен быть Гелик?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение