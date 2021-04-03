Тюнеры сделали Гелик с очень красным салоном и «капитанскими» креслами сзади
Михаил Кондратьев
Немецкое ателье Hofele представило доработанный Mercedes-Benz G-класса — с некоторыми изменениями в экстерьере, а также масштабной переделкой салона. Цена тюнингованного G 63 AMG более чем в два раза превышает стоимость оригинала — сейчас он продаётся за 386 тысяч евро (34,7 миллиона рублей), тогда как «обычный» внедорожник доступен в Германии от 160,7 тысячи.
Внешне такой Гелик выделяется матовым цветом Moonbeam Silver в сочетании с чёрными акцентами и карбоновыми деталями, иным обвесом, 24-дюймовыми коваными дисками и выдвигающимися подножками. Кроме того, кожух запасного колеса выполнен в стиле дефлектора воздуховода.
Внутри — обилие красной кожи. Яркую отделку дополняет красная же алькантара на стойках и обшивке крыши плюс шерстяные коврики в тон. Ещё из необычного — пол багажника, выполненный из карбона.
Но главной особенностью салона стал второй ряд сидений. Тюнеры установили раздельные кресла и высокую консоль посередине, в которую интегрированы блок управления мультимедийкой и климат-контролем, а также беспроводная зарядка для смартфонов.
Вместе с тем в ателье сдвинули задние сиденья назад, что увеличило запас места для ног на 10 сантиметров. Кресла оснащены электрорегулировкой и вентиляцией. Для удобства доступа на второй ряд у тюнингованного Гелика увеличен угол открывания задних дверей.
В конце 2020 года ателье Hofele представило G 63 AMG с ещё более радикальными доработками — помимо «капитанских» задних кресел, внедорожник получил «суицидальные» задние двери в стиле моделей Rolls-Royce.