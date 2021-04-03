Тюнеры сделали Гелик с очень красным салоном и «капитанскими» креслами сзади

Внешне такой Гелик выделяется матовым цветом Moonbeam Silver в сочетании с чёрными акцентами и карбоновыми деталями, иным обвесом, 24-дюймовыми коваными дисками и выдвигающимися подножками. Кроме того, кожух запасного колеса выполнен в стиле дефлектора воздуховода.

Внутри — обилие красной кожи. Яркую отделку дополняет красная же алькантара на стойках и обшивке крыши плюс шерстяные коврики в тон. Ещё из необычного — пол багажника, выполненный из карбона.

Но главной особенностью салона стал второй ряд сидений. Тюнеры установили раздельные кресла и высокую консоль посередине, в которую интегрированы блок управления мультимедийкой и климат-контролем, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Вместе с тем в ателье сдвинули задние сиденья назад, что увеличило запас места для ног на 10 сантиметров. Кресла оснащены электрорегулировкой и вентиляцией. Для удобства доступа на второй ряд у тюнингованного Гелика увеличен угол открывания задних дверей.