Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха
Николай Андреев
Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE. Кроссовер, получивший название Hofele Ultimate HGLE, стилизован под флагманскую модель Mercedes-Maybach GLS.
Hofele Ultimate HGLE предлагается с двухцветной окраской кузова, идентичной Майбаху, решёткой радиатора с вертикальными хромированными планками, 23-дюймовыми коваными колёсными дисками, задним бампером с диффузором и четырьмя трубами выпускной системы. Все оригинальные логотипы заменены на эмблемы тюнинг-ателье, и добавлены шильдики на передних крыльях и задних стойках.
Cалон Ultimate HGLE отличается от стандартного кроссовера четырёхместной компоновкой с большим тоннелем, скрывающим несколько отсеков для хранения вещей. Сиденья обшиты перфорированной кожей наппа с ромбовидным узором, а потолок — алькантарой. На подголовниках второго ряда установлены подушки, на спинках передних кресел — мониторы, а на полу лежат коврики из овечьей шерсти с глубоким ворсом.
Демонстрационный Ultimate HGLE построен на базе модификации GLE 450. Кроссовер укомплектован трёхлитровой «турбошестёркой» мощностью 367 л.с. (500 Н·м) в паре с девятиступенчатым «автоматом».
В Hofele Design начали принимать заказы на создание люксовых кроссоверов, причём специалисты ателье готовы стилизовать под Майбах любую версию Mercedes-Benz GLE. Стоимость тюнинга раскроют только потенциальным клиентам.