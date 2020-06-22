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Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха

Новости

Николай Андреев

Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE. Кроссовер, получивший название Hofele Ultimate HGLE, стилизован под флагманскую модель Mercedes-Maybach GLS.

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  • Hofele Ultimate HGLE предлагается с двух­цветной окраской кузова, идентичной Майбаху, решёткой радиатора с вертикаль­ными хромиро­ванными планками, 23-дюймовыми коваными колёсными дисками, задним бампером с диффу­зором и четырьмя трубами выпускной системы. Все оригинальные лого­типы заменены на эмблемы тюнинг-ателье, и добавлены шильдики на передних крыльях и задних стойках.

  • Cалон Ultimate HGLE отличается от стандартного кроссовера четырёх­местной компоновкой с большим тоннелем, скрывающим несколько отсеков для хране­ния вещей. Сиденья обшиты перфориро­ванной кожей наппа с ромбо­видным узором, а потолок — алькантарой. На подголов­никах второго ряда установ­лены подушки, на спинках передних кресел — мониторы, а на полу лежат коврики из овечьей шерсти с глубоким ворсом.

  • Демонстрационный Ultimate HGLE построен на базе модификации GLE 450. Кроссовер укомп­лектован трёх­литровой «турбо­шестёркой» мощностью 367 л.с. (500 Н·м) в паре с девяти­ступенчатым «автоматом».

  • В Hofele Design начали принимать заказы на создание люксовых кроссоверов, причём специ­алисты ателье готовы стилизо­вать под Майбах любую версию Mercedes-Benz GLE. Стоимость тюнинга раскроют только потенци­альным клиентам.

Hofele Ultimate HGLE получился не хуже Майбаха?

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