Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха

Hofele Ultimate HGLE предлагается с двух­цветной окраской кузова, идентичной Майбаху, решёткой радиатора с вертикаль­ными хромиро­ванными планками, 23-дюймовыми коваными колёсными дисками, задним бампером с диффу­зором и четырьмя трубами выпускной системы. Все оригинальные лого­типы заменены на эмблемы тюнинг-ателье, и добавлены шильдики на передних крыльях и задних стойках.

Cалон Ultimate HGLE отличается от стандартного кроссовера четырёх­местной компоновкой с большим тоннелем, скрывающим несколько отсеков для хране­ния вещей. Сиденья обшиты перфориро­ванной кожей наппа с ромбо­видным узором, а потолок — алькантарой. На подголов­никах второго ряда установ­лены подушки, на спинках передних кресел — мониторы, а на полу лежат коврики из овечьей шерсти с глубоким ворсом.

Демонстрационный Ultimate HGLE построен на базе модификации GLE 450. Кроссовер укомп­лектован трёх­литровой «турбо­шестёркой» мощностью 367 л.с. (500 Н·м) в паре с девяти­ступенчатым «автоматом».