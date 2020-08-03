Продаётся японская «Ока», ставшая крутым внедорожником

Продавец пишет, что машина оснащена карбюра­торным двигателем Suzuki объёмом 1,3 литра. Он был модифи­цирован, но об отдаче не сообщается. На фото подкапотного простран­ства виден воздушный фильтр нулевого сопротив­ления.

Коробка передач — пятиступенчатая механи­ческая. От какой машины достались полный привод и мосты, неизвестно. Биг-фут укомп­лектован 33-дюймовыми внедорож­ными колёсами. Автомобиль также получил LED-фары и «кенгурятник».

Ярко-жёлтый цвет кузова — из ориги­нальной палитры Хонды. Салон из чёрного кожзама разбав­лен акцентами под карбон.

Торги завершились, однако авто­мобиль остался непроданным. Владелец просит за машину 17 500 долларов (около 1,3 миллиона рублей).