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Продаётся японская «Ока», ставшая крутым внедорожником

Новости

Кирилл Малышев

В американской Вирджинии продают полно­приводный биг-фут, сделанный из кей-кара Honda Z600, внешне напоми­нающего отече­ственную «Оку». Лот появился на eBay.

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  • Продавец пишет, что машина оснащена карбюра­торным двигателем Suzuki объёмом 1,3 литра. Он был модифи­цирован, но об отдаче не сообщается. На фото подкапотного простран­ства виден воздушный фильтр нулевого сопротив­ления. 

  • Коробка передач — пятиступенчатая механи­ческая. От какой машины достались полный привод и мосты, неизвестно. Биг-фут укомп­лектован 33-дюймовыми внедорож­ными колёсами. Автомобиль также получил LED-фары и «кенгурятник».

  • Ярко-жёлтый цвет кузова — из ориги­нальной палитры Хонды. Салон из чёрного кожзама разбав­лен акцентами под карбон. 

  • Торги завершились, однако авто­мобиль остался непроданным. Владелец просит за машину 17 500 долларов (около 1,3 миллиона рублей).

  • Кей-кар Honda Z600 выпускали с 1970 по 1974 год. Длина модели — 3125 мм, ширина — 1295 мм, высота — 1280 мм. Колёсная база состав­ляет 2000 мм. В США его продавали с 600-кубовым мотором.

Купили бы такой автомобиль?

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