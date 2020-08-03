Продаётся японская «Ока», ставшая крутым внедорожником
Кирилл Малышев
Продавец пишет, что машина оснащена карбюраторным двигателем Suzuki объёмом 1,3 литра. Он был модифицирован, но об отдаче не сообщается. На фото подкапотного пространства виден воздушный фильтр нулевого сопротивления.
Коробка передач — пятиступенчатая механическая. От какой машины достались полный привод и мосты, неизвестно. Биг-фут укомплектован 33-дюймовыми внедорожными колёсами. Автомобиль также получил LED-фары и «кенгурятник».
Ярко-жёлтый цвет кузова — из оригинальной палитры Хонды. Салон из чёрного кожзама разбавлен акцентами под карбон.
Торги завершились, однако автомобиль остался непроданным. Владелец просит за машину 17 500 долларов (около 1,3 миллиона рублей).
Кей-кар Honda Z600 выпускали с 1970 по 1974 год. Длина модели — 3125 мм, ширина — 1295 мм, высота — 1280 мм. Колёсная база составляет 2000 мм. В США его продавали с 600-кубовым мотором.