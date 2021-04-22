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В Тюмени массово вырезали катализаторы у машин. В них содержатся драгметаллы

Новости

Кирилл Малышев

В Тюмени полицейские задержали 21-летнего жителя Ханты-Мансийска за кражи каталити­ческих нейтрали­заторов с автомобилей. Как пишет портал Ура.ru, суммарный ущерб от действий преступника оцени­вается в полмиллиона рублей.

  • «В полицию в течение месяца поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный похитил катализаторы с их авто­мобилей. Сотрудники установили личность подозрева­емого и задержали его. Им оказался ранее не судимый неработающий 21-летний житель города Ханты-Мансийска», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

  • Молодой человек приехал в Тюмень на заработки. Но легальному способу предпочёл преступный. Он заранее присматривал иномарки и по ночам похищал с них каталити­ческие нейтрали­заторы. Их он сдавал в пункты приёма металлов. Сообщается, что всего вор повредил 10 машин. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

  • Нейтрализатор располагается на выпускной системе автомобиля и служит для очистки отработав­ших газов от вредных веществ. Из-за наличия драгоценных металлов деталь оказалась очень дорогой. Цена конкретной модели зависит от того, какие именно металлы в ней находятся, сколько их по весу, и от их текущей стоимости на бирже. Грубая оценка стоимости – от 1500 до 50 000 — 60 000 рублей и выше.

  • Год назад в одном из городов Калифорнии у преступников нашли 300 000 долларов и почти 2000 украденных с машин каталити­­ческих нейтрали­­заторов. А в марте полиция США сообщила о поимке банды, укравшей как минимум 250 деталей на 750 тысяч долларов.

Боитесь за сохранность каталитического нейтрализатора на своей машине?

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