В Тюмени массово вырезали катализаторы у машин. В них содержатся драгметаллы

«В полицию в течение месяца поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный похитил катализаторы с их авто­мобилей. Сотрудники установили личность подозрева­емого и задержали его. Им оказался ранее не судимый неработающий 21-летний житель города Ханты-Мансийска», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Молодой человек приехал в Тюмень на заработки. Но легальному способу предпочёл преступный. Он заранее присматривал иномарки и по ночам похищал с них каталити­ческие нейтрали­заторы. Их он сдавал в пункты приёма металлов. Сообщается, что всего вор повредил 10 машин. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Нейтрализатор располагается на выпускной системе автомобиля и служит для очистки отработав­ших газов от вредных веществ. Из-за наличия драгоценных металлов деталь оказалась очень дорогой. Цена конкретной модели зависит от того, какие именно металлы в ней находятся, сколько их по весу, и от их текущей стоимости на бирже. Грубая оценка стоимости – от 1500 до 50 000 — 60 000 рублей и выше.