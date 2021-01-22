Посмотрите на часы за 34,6 млн рублей с «автомобильным поршнем» внутри
Дмитрий Елизаров
Швейцарский часовой дом Maximilian Büsser and Friends анонсировал очень ограниченный выпуск почти полностью прозрачных наручных часов
Обозначение часов расшифровывается как Horological Machine № 9 Sapphire Vision. Последнее имеет отношение к корпусу: он выполнен из ударопрочного сапфирового стекла и позволяет в деталях рассмотреть механизм хронометра. Базируются часы на каркасе, который изготавливается из белого или розового золота.
Работающий механизм часов напоминает движущийся автомобильный поршень. Внутренние детали механизма можно оформить в четырёх разных оттенках — чёрном, золотистом, синем и фиолетовом. Разработчики отмечают, что на создание каждой внутренней детали хронометра уходит до 350 человеко-часов.
Циферблат часов располагается на торце «цилиндра», то есть вертикально относительно владельца. Это, по официальному заявлению, требует особой точности при изготовлении, подгонке и настройке механизма. А с тыльной стороны хронометра расположены две миниатюрные «турбины» — по заявлению разработчика, они выполняют чисто декоративную задачу, ассоциируя MB&F
HM9-SVещё и с фантастической подводной лодкой либо винтажным самолётом.
Всего часовой дом собирается выпустить четыре модификации хронометра, отличающиеся цветовым сочетанием, причём тираж каждой не превысит 5 экземпляров.
В декабре ещё одна швейцарская часовая компания обновила свою коллекцию, связанную с автомобилями. Фирма Jacob&Co представила новую версию часов Chiron Tourbillon с механизмом в стилистике мотора гиперкара Bugatti Chiron.