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Посмотрите на часы за 34,6 млн рублей с «автомобильным поршнем» внутри

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Дмитрий Елизаров

Швейцарский часовой дом Maximilian Büsser and Friends анонсировал очень ограни­ченный выпуск почти полностью прозрачных наручных часов HM9-SV. Их экстра­вагантный дизайн с вертикаль­ным цифер­блатом вдохновлён экстерьером автомо­билей середины прошлого века. Цена каждого образца — 420 тысяч швейцарских франков (472 тысячи долларов или 34,6 миллиона рублей).

  • Обозначение часов расшифровы­вается как Horological Machine № 9 Sapphire Vision. Последнее имеет отношение к корпусу: он выполнен из ударо­прочного сапфиро­вого стекла и позволяет в деталях рассмотреть механизм хронометра. Базируются часы на каркасе, который изготавли­вается из белого или розового золота.

  • Работающий механизм часов напоминает движущийся автомо­бильный поршень. Внутренние детали механизма можно оформить в четырёх разных оттенках — чёрном, золоти­стом, синем и фиолетовом. Разра­ботчики отмечают, что на создание каждой внутренней детали хронометра уходит до 350 человеко-часов.

  • Циферблат часов располагается на торце «цилиндра», то есть вертикально относи­тельно владельца. Это, по официаль­ному заявлению, требует особой точности при изготов­лении, подгонке и настройке механизма. А с тыльной стороны хронометра распо­ложены две мини­атюрные «турбины» — по заявлению разра­ботчика, они выполняют чисто декора­тивную задачу, ассоциируя MB&F HM9-SV ещё и с фантасти­ческой подводной лодкой либо винтажным самолётом.

  • Всего часовой дом собирается выпустить четыре моди­фикации хронометра, отличающиеся цветовым сочетанием, причём тираж каждой не превысит 5 экземпляров.

    В декабре ещё одна швейцарская часовая компания обновила свою коллекцию, связанную с автомо­билями. Фирма Jacob&Co представила новую версию часов Chiron Tourbillon с механизмом в стилистике мотора гиперкара Bugatti Chiron.

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