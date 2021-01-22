Посмотрите на часы за 34,6 млн рублей с «автомобильным поршнем» внутри

Обозначение часов расшифровы­вается как Horological Machine № 9 Sapphire Vision. Последнее имеет отношение к корпусу: он выполнен из ударо­прочного сапфиро­вого стекла и позволяет в деталях рассмотреть механизм хронометра. Базируются часы на каркасе, который изготавли­вается из белого или розового золота.

Работающий механизм часов напоминает движущийся автомо­бильный поршень. Внутренние детали механизма можно оформить в четырёх разных оттенках — чёрном, золоти­стом, синем и фиолетовом. Разра­ботчики отмечают, что на создание каждой внутренней детали хронометра уходит до 350 человеко-часов.

Циферблат часов располагается на торце «цилиндра», то есть вертикально относи­тельно владельца. Это, по официаль­ному заявлению, требует особой точности при изготов­лении, подгонке и настройке механизма. А с тыльной стороны хронометра распо­ложены две мини­атюрные «турбины» — по заявлению разра­ботчика, они выполняют чисто декора­тивную задачу, ассоциируя MB&F HM9-SV ещё и с фантасти­ческой подводной лодкой либо винтажным самолётом.