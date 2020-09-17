Льюис Хэмилтон отказался от своих суперкаров и самолёта после критики фанатов

На прошлой неделе спортсмен в своём Инстаграме назвал электриче­ский Mercedes-Benz EQS «машиной мечты» и пообещал купить его, как только появится возмож­ность. Кроме того, он призвал своих поклонников заботиться о состоянии атмо­сферы и всеми силами уменьшать «личный углеродный след».

В ответ поклонники напомнили Хэмилтону, что он не только зарабаты­вает на жизнь посредством езды на высоко­техно­логичных бензиновых машинах при поддержке нефтяной компании Petronas, но и владеет огромным количе­ством суперкаров, а также регулярно по поводу и без пользуется личным самолётом.

После критики фанатов гонщик демонстра­тивно отказался от машин с ДВС: теперь Хэмилтон по личным делам пере­мещается только на электро­кроссовере Mercedes-Benz EQC. Обеспечи­вать ему трансферы он тоже просит при помощи электро­транспорта.