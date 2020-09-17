Льюис Хэмилтон отказался от своих суперкаров и самолёта после критики фанатов
Дмитрий Елизаров
Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон объявил, что перестанет ездить на своих суперкарах, которых у него около десяти. Как пишет The Drive, Хэмилтон также продал собственный самолёт, чтобы снизить личное влияние на экологию планеты.
На прошлой неделе спортсмен в своём Инстаграме назвал электрический Mercedes-Benz EQS «машиной мечты» и пообещал купить его, как только появится возможность. Кроме того, он призвал своих поклонников заботиться о состоянии атмосферы и всеми силами уменьшать «личный углеродный след».
В ответ поклонники напомнили Хэмилтону, что он не только зарабатывает на жизнь посредством езды на высокотехнологичных бензиновых машинах при поддержке нефтяной компании Petronas, но и владеет огромным количеством суперкаров, а также регулярно по поводу и без пользуется личным самолётом.
После критики фанатов гонщик демонстративно отказался от машин с ДВС: теперь Хэмилтон по личным делам перемещается только на электрокроссовере Mercedes-Benz EQC. Обеспечивать ему трансферы он тоже просит при помощи электротранспорта.
Причиной же возмущения фанатов в интервью изданию Льюис назвал «недостаток образования по этой теме».