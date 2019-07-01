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В новую Супру поставили 700-сильный мотор от старой

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Николай Андреев

Японский производитель компонентов для тюнинга HKS вместе с Toyota превратил купе Supra нового поколения в концептуальный дрифт-кар. Автомобиль оснастили двигателем 2JZ-GTE, который ставился на Супру прошлого поколения. Проект получил название HKS Toyota Supra Drift.

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  • Рабочий объём двигателя старой Супры, которая выпускалась с 1993 по 2002 годы, увеличили с трёх до 3,4 литра. Мотор также оснастили двумя турбинами HKS GTIII-4R. Это и ещё ряд менее масштабных доработок позволили поднять мощность с 280 до 700 л.с.

  • Концепт получил новый аэродинамический обвес с большим антикрылом, доработанную подвеску, гоночные шины для дрифта, спортивный руль, гоночные кресла и каркас безопасности.

  • Вживую HKS Toyota Supra Drift дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде 4 июля. Концепт представит японский гонщик, участник чемпионатов Super GT и D1GP, Нобутеру Танигучи.

Весной профессиональный дрифтер Дайго Сайто первым в мире установил в Toyota Supra нового поколения двигатель 2JZ-GTE. Над 800-сильной машиной Сайто также работал совместно с HKS.

Toyota Supra последнего поколения делит платформу с BMW Z4 и оснащается немецкими двигателями. Купе дебютировало с трёхлитровой рядной «шестёркой» мощностью 340 лошадиных сил. Однако в Японии у Супры есть и двухлитровые «турбочетвёрки» мощностью 197 и 258 сил.

Toyota GR Supra Drift by HKS HKS build a race car based on the new Supra especially for Goodwood Festival of Speed that will be held from 2019 July 4th to 2019 July 7th, at Goodwood Motorsport Circuit, UK. HKS used its most well-known and proven parts to build a powerful drift machine based on the new Toyota GR Supra, a car that we hope would be a great example and become a good reference point for others. This project became possible thanks to the cooperation with Toyota. More Details: https://www.hks-power.co.jp/en/event/toyota_grsupra_drift/index.html HKSは、「GRスープラ」をベースにした競技車両を製作し、2019年7月4日から7日にイギリス南部のGoodwood Circuitで開催される、「Goodwood Festival of Speed 2019」に参加いたします。 今年発売の新型GRスープラではトヨタ自動車株式会社様のご協力のもとに、いち早くベース車両から競技車両を作成し、本格的なドリフト走行を可能とする「Toyota GR Supra Drift by HKS」を製作。 世界各国の自動車愛好家が集まる歴史のあるイベントとしても有名な「Goodwood Festival of Speed 2019」にトヨタ自動車様のご協力のもと参加することとなりました。 「Toyota GR Supra Drift by HKS」　JAPAN WEB SITE https://www.hks-power.co.jp/event/toyota_grsupra_drift/index.html

Какая Супра круче — эта или Дайго Сайто?

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