В новую Супру поставили 700-сильный мотор от старой

Рабочий объём двигателя старой Супры, которая выпускалась с 1993 по 2002 годы, увеличили с трёх до 3,4 литра. Мотор также оснастили двумя турбинами HKS GTIII-4R. Это и ещё ряд менее масштабных доработок позволили поднять мощность с 280 до 700 л.с.

Концепт получил новый аэродинамический обвес с большим антикрылом, доработанную подвеску, гоночные шины для дрифта, спортивный руль, гоночные кресла и каркас безопасности.

Вживую HKS Toyota Supra Drift дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде 4 июля. Концепт представит японский гонщик, участник чемпионатов Super GT и D1GP, Нобутеру Танигучи.

Весной профессиональный дрифтер Дайго Сайто первым в мире установил в Toyota Supra нового поколения двигатель 2JZ-GTE. Над 800-сильной машиной Сайто также работал совместно с HKS.

Toyota Supra последнего поколения делит платформу с BMW Z4 и оснащается немецкими двигателями. Купе дебютировало с трёхлитровой рядной «шестёркой» мощностью 340 лошадиных сил. Однако в Японии у Супры есть и двухлитровые «турбочетвёрки» мощностью 197 и 258 сил.