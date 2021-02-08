Hyundai отрицает переговоры с Apple по поводу совместного электрокара
Дмитрий Елизаров
Ни Hyundai, ни Kia на данный момент не участвуют в обсуждении проекта совместной с Apple разработки автономного электромобиля, сообщает Reuters со ссылкой на общее заявление обеих компаний. Между тем ещё месяц назад Hyundai подтверждала факт переговоров.
Автопроизводители заявили, что получают запросы о сотрудничестве в области автономной мобильности от различных компаний, но все они находятся на начальной стадии и никаких решений пока не принято. Название Apple в заявлении при этом не упоминается.
Reuters отмечает, что заявление было сделано в рамках регламента работы фондового рынка, обязывающего его участников делиться с инвесторами информацией. Биржа отреагировала на заявление падением стоимости акций. Ценные бумаги Hyundai подешевели на 4,3%, акции Kia, которую называли вероятным производственным партнёром Apple, — на 12,8%.
Ранее стало известно, что некоторые топ-менеджеры Hyundai Motor обеспокоены перспективами сотрудничества с Apple. Руководители концерна опасались имиджевых потерь и превращения фирмы в «производственный придаток»
IT-гиганта.Однако сообщалось также, что уже было принято решение о передаче совместного проекта с Apple на реализацию компании Kia. Гипотетический электрокар планировалось собирать на заводе этого бренда в американской Джорджии.