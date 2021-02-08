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Hyundai отрицает переговоры с Apple по поводу совместного электрокара

Новости

Дмитрий Елизаров

Ни Hyundai, ни Kia на данный момент не участвуют в обсуждении проекта совместной с Apple разработки автономного электро­мобиля, сообщает Reuters со ссылкой на общее заявление обеих компаний. Между тем ещё месяц назад Hyundai подтверждала факт переговоров.

  • Автопроизводители заявили, что получают запросы о сотрудни­честве в области автономной мобиль­ности от различных компаний, но все они находятся на начальной стадии и никаких решений пока не принято. Название Apple в заявлении при этом не упоминается.

  • Reuters отмечает, что заявление было сделано в рамках регламента работы фондового рынка, обязыва­ющего его участников делиться с инвесторами информацией. Биржа отреаги­ровала на заявление падением стоимости акций. Ценные бумаги Hyundai подешевели на 4,3%, акции Kia, которую называли вероятным производ­ственным партнёром Apple, — на 12,8%.

  • Ранее стало известно, что некоторые топ-менеджеры Hyundai Motor обеспокоены перс­пективами сотрудни­чества с Apple. Руково­дители концерна опасались имиджевых потерь и превращения фирмы в «производ­ственный придаток» IT-гиганта. Однако сообщалось также, что уже было принято решение о передаче совместного проекта с Apple на реали­зацию компании Kia. Гипотети­ческий электрокар планиро­валось собирать на заводе этого бренда в американской Джорджии.

Как думаете, iCar вообще существует — хотя бы на бумаге?

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