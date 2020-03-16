В США создали самый маленький в мире дом на колёсах. И продают его
Николай Андреев
Американская компания Hitch Hotel представила трейлер Traveler, который создатели называют самым маленьким в мире домом на колёсах. Длина прицепа в сложенном состоянии всего 99 сантиметров, что позволяет хранить его даже в квартире.
На Hitch Hotel Traveler поставили 12-дюймовые колёсные диски с высокопрофильной резиной. Кемпер также оборудован дублирующими задними фонарями и местом под регистрационный знак.
На стоянке трейлер удлиняется втрое за счёт двух телескопических секций. Внутри на складной кровати помещается до трёх взрослых, и в базовое оснащение входят вентиляционный люк в крыше, USB-порт и 12-вольтовая розетка.
Начальная стоимость Hitch Hotel Traveler составляет 5699 долларов (424 тысячи рублей). Также доступна версия Classic без колёс и с креплением к кузову автомобиля — она на 700 долларов дешевле (52 тысячи рублей). Позже в списке опций для трейлера появится ещё и кондиционер.