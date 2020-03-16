В США создали самый маленький в мире дом на колёсах. И продают его

На Hitch Hotel Traveler поставили 12-дюймовые колёсные диски с высокопрофильной резиной. Кемпер также оборудован дублирующими задними фонарями и местом под регистрационный знак.

На стоянке трейлер удлиняется втрое за счёт двух теле­скопических секций. Внутри на складной кровати помещается до трёх взрослых, и в базовое оснащение входят вентиляционный люк в крыше, USB-порт и 12-вольтовая розетка.