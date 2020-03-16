Гонконгцы придумали 658-сильный спорткар с автопилотом и виртуальным инструктором

В США создали самый маленький в мире дом на колёсах. И продают его

Новости

Николай Андреев

Американская компания Hitch Hotel представила трейлер Traveler, который создатели называют самым маленьким в мире домом на колёсах. Длина прицепа в сложенном состоянии всего 99 сантиметров, что позволяет хранить его даже в квартире.

1/5

  • На Hitch Hotel Traveler поставили 12-дюймовые колёсные диски с высокопрофильной резиной. Кемпер также оборудован дублирующими задними фонарями и местом под регистрационный знак.

  • На стоянке трейлер удлиняется втрое за счёт двух теле­скопических секций. Внутри на складной кровати помещается до трёх взрослых, и в базовое оснащение входят вентиляционный люк в крыше, USB-порт и 12-вольтовая розетка.

  • Начальная стоимость Hitch Hotel Traveler составляет 5699 долларов (424 тысячи рублей). Также доступна версия Classic без колёс и с креплением к кузову автомобиля — она на 700 долларов дешевле (52 тысячи рублей). Позже в списке опций для трейлера появится ещё и кондиционер.

Такой дом на колёсах или хостел?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение