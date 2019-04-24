Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Тюремное заключение сроком от четырёх до девяти лет грозит водителям, скрывшимся с места ДТП, если количество погибших в аварии двое или больше. В случае гибели одного человека срок тюремного заключения будет варьироваться от двух до семи лет, а если ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие, то покинувший место ДТП водитель сядет в тюрьму на срок до четырёх лет.

Изменения вносятся в части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее за оставление места ДТП водителям грозило лишение прав сроком от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.