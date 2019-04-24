Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Андрей Шульдешов
Тюремное заключение сроком от четырёх до девяти лет грозит водителям, скрывшимся с места ДТП, если количество погибших в аварии двое или больше. В случае гибели одного человека срок тюремного заключения будет варьироваться от двух до семи лет, а если ДТП обошлось без жертв, но есть пострадавшие, то покинувший место ДТП водитель сядет в тюрьму на срок до четырёх лет.
Изменения вносятся в части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Документ опубликован на портале правовых актов.
Ранее за оставление места ДТП водителям грозило лишение прав сроком от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Ужесточить наказание предложил Конституционный суд. Согласно его позиции, действовавшие ранее меры пресечения были слишком мягкими, и этим пользовались водители, совершавшие ДТП в нетрезвом виде: они уезжали с места аварии, а спустя несколько дней сами являлись в полицию с повинной, избегая таким образом суровых последствий за пьяную езду.
Согласно статистике ГИБДД, за 2018 год в России произошло 168 тысяч ДТП с пострадавшими. Темпы снижения аварийности замедлились до 0,8% в год (за 2016 год количество аварий сократилось на 5,6%, за 2017 год – на 2,5%).
Число пьяных ДТП за 2018 год выросло на 1,2% и составило 16 500 случаев.