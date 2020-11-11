Что делать, если попал в ДТП с участием пешехода

Какая ответственность предусмотрена за наезд на пешехода

Водителю-участнику ДТП с пешеходом грозят три возможных типа ответ­ственности, которые применяются как выборочно, так и все сразу — в зависи­мости от тяжести травм пострадав­шего и обстоя­тельств дела.

Административная ответственность. Наступает в случае нарушения ПДД, в том числе приведших к ДТП, и регламен­тируется Кодексом об админи­стративных право­наруше­ниях (КоАП). Тут водитель отвечает только перед законом и государ­ством. Среди санкций применя­ются преду­преждения, штрафы, лишение права управ­ления автомо­билем, а в отдельных случаях — кратко­временное ограничение свободы.

В частности, ответственность за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплу­атации транс­портного средства, повлекшее причине­ние лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потер­певшего, описана в статье 12.24 КоАП РФ. Если нанесённый вред здоровью опреде­ляют как «лёгкий», нарушение ПДД влечёт наложение админи­стративного штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управ­ления транс­портными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Когда травмы потерпевшего квалифи­цированы как вред средней тяжести, нарушение ПДД обернётся штрафом от 10 000 до 25 000 рублей или лишением права управления транс­портными средствами на срок от полутора до двух лет.

Гражданско-правовая ответственность. Это, говоря простым языком, возмещение вреда пострадав­шему. Тут речь идёт исключи­тельно о деньгах — суд оцени­вает причинённый вред в рублях. Например, так компен­сируются расходы на лечение или потери, вызванные утратой работо­способности, а также упущенная выгода.

Есть и понятие компенсации морального вреда. Для пострадав­шего это наиболее сложный пункт для доказа­тельств. Здесь по требо­ванию истца (пешехода) суд ищет наиболее подходящий финансовый экви­валент испытанных во время аварии и лечения боли и страданий. Примеча­тельно, что такую компенсацию суд может определить даже в случае, если пострадав­шему удастся доказать, что он просто сильно испугался во время наезда и понёс в этой связи серьёзный моральный ущерб.

В рамках гражданско-правовой ответ­ственности остаётся и компенсация стоимости иного имущества, которое было у пешехода при себе и которое оказалось испорчено при ДТП – одежда, сумка, её содержимое.

Отдельная история — выплаты в случае гибели пешехода. Они включают компен­сацию расходов на погребение и выплаты иждивенцам. Перечень иждивенцев опреде­ляется статьёй 1088 ГК РФ, а подобные выплаты зачастую составляют весьма значительные суммы.

Избежать выплат в рамках гражданско-правовой ответ­ствен­ности получится лишь в том случае, если водитель сумеет доказать, что един­ственным виновником ДТП стал сам пешеход, а водитель не имел никакой физиче­ской возмож­ности избежать наезда. Такой вывод на основе обстоя­тельств дела, улик и показаний свидетелей, например, способна сделать авто­техническая экспертиза.

Уголовная ответственность. Самый серьёзный вид наказания, не отменяющий преды­дущие два, а допол­няющий их. Уголовная ответ­ственность наступает в случаях, когда был причинён тяжкий вред здоровью пешехода либо по вине водителя пешеход погиб в результате ДТП.

Регламентирует санкции при самых неблаго­приятных итогах аварии с пешеходами статья 264 УК РФ. Она содержит целый ряд пунктов, в которых с ростом тяжести послед­ствий увеличи­вается и мера ответ­ствен­ности за ДТП. Причём если водитель-виновник аварии находился в состоянии алкоголь­ного опьянения, то его ответ­ственность возрастает.