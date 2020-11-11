Что делать, если попал в ДТП с участием пешехода
КОМАНДА АВТО.РУ
Наезд на человека или группу людей — кошмарный сценарий для любого водителя. Человеческие жизнь и здоровье — самое ценное, что стоит всеми силами оберегать, а покушение на них, пусть даже непреднамеренное, предполагает суровое наказание, вплоть до уголовного.
В российской юриспруденции транспортное средство относят к категории источников повышенной опасности (наряду, например, с оружием или высоким напряжением), что априори предполагает ответственность владельца за происшествия, случившиеся с участием его автомобиля. Об этом говорит статья 1079 ГК РФ. Да, пешеходы чаще страдают в происшествиях по вине водителей. Но бывает и так, что человек попадает под колёса даже несмотря на то, что сидевший за рулём неукоснительно соблюдал требования ПДД.
В таких ситуациях важно не только своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим, но и предпринять все необходимые меры, чтобы предписанные законом санкции были направлены по адресу – против реального виновника ДТП. Давайте разберёмся, как нужно действовать водителю в случае ДТП с участием пешеходов.
Как действовать сразу после ДТП
Каждое происшествие с участием человека имеет свои нюансы и особенности. Тем не менее последовательность действий водителя после наезда на пешехода должна быть стандартной: помощь пострадавшему – вызов служб – фиксация доказательств.
Порядок действий автовладельца сразу после столкновения с пешеходом чётко прописан в Правилах дорожного движения. Пункт 2.6 ПДД требует остановить автомобиль и немедленно принять меры для оказания помощи пострадавшему. Водитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, оставаясь на месте в ожидании их прибытия. Покинуть место ДТП допускается лишь в экстренном случае – если приезд «Скорой» в ближайшее время невозможен, а получившего ранения человека требуется без промедления доставить в больницу.
Когда оставленный на проезжей части после аварии автомобиль можно объехать, действует пункт 2.5 ПДД, по которому водителю достаточно выставить знак аварийной остановки и ждать прибытия полиции.
Однако если машина перекрыла движение полностью, её нужно убрать в сторону, освобождая проезд, перед этим согласовав эти действия с дежурным, принявшим звонок по номеру 112 или 849502 (для Москвы). Все такие звонки записываются. Однако предварительно в любом случае необходимо зафиксировать с помощью фото- или видеосъёмки положение автомобиля на дороге, положение пострадавшего, следы торможения и другие обстоятельства, имеющие отношение к делу.
Надо ли оказывать первую помощь
Сегодня в ПДД требование оказать первую помощь «потеряло» привычное в прошлом промежуточное слово «медицинскую». Ныне от водителя никто не требует медицинских спецнавыков, неудачное применение которых при неблагоприятных условиях может навредить пострадавшему.
Тысячу раз подумайте, прежде чем самостоятельно перевернуть пострадавшего, поднять его или, например, снять шлем с велосипедиста. Действуя из лучших побуждений, можно причинить раненому ещё больший вред. И если позже следствие установит, что так и случилось, то инициатива способна обернуться против водителя.
Лучше ограничиться общими мерами по оказанию помощи. Они включают в себя как простые мероприятия по обеспечению покоя и свободного доступа кислорода, так и более сложные – например, остановку кровотечения, в том числе с помощью жгута. В особых случаях, если после аварии неизбежна доставка пострадавшего в медицинское учреждение своими силами, первая помощь предполагает и наложение шин на места переломов. Но, повторимся, такие манипуляции лучше по возможности оставить медикам. Не стоит давать пострадавшим и лекарственные препараты. Если на таблетки у человека окажется аллергия, ответственность ляжет на вас.
На водительских курсах учат, как делать искусственное дыхание, если пострадавший не дышит, и закрытый массаж сердца, если отсутствует сердцебиение. Такими навыками пренебрегать не советуем. Если видно, что человек умирает, попытка его спасения — ваш долг. Любую первую помощь можно и нужно оказывать, когда для всех очевиден серьёзный риск для здоровья или жизни человека.
Если под колёса автомобиля попал ребёнок, вызов «Скорой» и ГИБДД строго обязателен — даже если малыш говорит, что не пострадал. По разным причинам дети часто боятся рассказывать взрослым о своём самочувствии. К тому же им бывает сложно определить характер боли и повреждений.
Необходимо также выяснить телефон родителей и самому позвонить им ещё до приезда служб, спокойно и объективно описать ситуацию. При необходимости попросить приехать. Морально это непросто, но так вы не только поможете ребёнку успокоиться, но и отчасти сможете обезопасить себя от неоправданных санкций и преследования.
Что делать дальше
Итак, помощь оказана, службы в пути, машина проезду не мешает. Теперь надо собрать контакты очевидцев происшествия. Для себя, на будущее, а также для того, чтобы передать их прибывшим на место сотрудникам полиции.
Нарушившие ПДД водители, по понятным причинам, на этот шаг идут не всегда. Но если вы не считаете себя виноватым в произошедшем или полагаете, что виноваты не вы один, опускать руки нельзя ни в коем случае. Нужно оперативно собрать данные свидетелей, сфотографировать обстоятельства ДТП — как расположен автомобиль, где и в каком состоянии находится пострадавший. Это повысит шансы избежать неправомерных взысканий. При любом развитии ситуации лишними такие фото не будут.
На этом этапе можно, и на самом деле даже желательно, связаться с адвокатом. ПДД этого не требуют, как не требуют и прямо на месте оповещать свою страховую компанию о страховом случае. Но и этот шаг может быть полезным — например, на место ДТП приедет страховой комиссар, который в отсутствие профессионального юриста поможет в оформлении бумаг.
Имеется и ещё один важный нюанс, от которого в будущем может зависеть степень вашей ответственности. Если пешеход был в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического), то обратите на это внимание свидетелей, а затем и прибывших на место медиков. Попросите отметить этот факт в документах и потребуйте провести медицинскую экспертизу.
Однако факт нетрезвого состояния пострадавшего пешехода не отменяет необходимости вызова «Скорой» и ГИБДД. И даже установленный факт опьянения пострадавшего не гарантирует освобождение водителя от ответственности.
Как собрать данные по ДТП с пешеходом
Повторимся — все аварии разные и любая мелочь в ходе разбора или следствия может сыграть в пользу водителя. Разумеется, фиксировать все следы на месте ДТП обязаны сотрудники полиции. Однако и водитель, если он не считает себя виновным и в будущем рассчитывает на возмещение ущерба, не должен игнорировать любые возможности по сохранению обстоятельств происшествия.
Здесь будет играть роль и положение автомобиля, которое нужно фиксировать с помощью фотосъёмки. И имеющиеся на автомобиле повреждения. И тормозной след автомобиля на асфальте. Словом, всё, что способен принять во внимание суд или экспертиза: осколки стекла, пластика, вмятины на металле кузова, облетевшая краска… Лишний раз будет не вредно зафиксировать состояние асфальта (мокрый, скользкий, с ямами), наличие осадков в момент ДТП, направление солнечного света и прочее.
Съёмку можно и нужно производить также во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции. При этом желательно настроить аппаратуру так, чтобы на снимке отмечались дата и время, когда он был сделан. Снимите несколько фото общего плана с привязкой к местности – к номеру дома, названию улицы, к километровому столбику, мосту или к приметному дереву, если дело происходит на загородной трассе.
При составлении протокола необходимо следить, чтобы все без исключения обстоятельства и данные замеров были внесены в документ точно. Если водитель с чем-то не согласен, он вправе сделать об этом отметку в специальной графе протокола и потом указать это в объяснениях. А позднее, если будет возбуждено дело, то и в протоколе допроса.
Как доказать свою невиновность
В случае ДТП с пешеходом любой водитель — виновный в наезде или нет — пытается избежать несправедливого наказания, а при наиболее благоприятных условиях — и наказания как такового. Однако полностью избежать ответственности удастся только в том случае, если доказать, что в ДТП виноват исключительно сам пострадавший.
Для этого водителю предстоит собрать как можно больше доказательств вины пешехода. Это могут быть записи камер наружного видеонаблюдения и видеорегистраторов в машинах, показания свидетелей — пассажиров в салоне автомобиля, очевидцев на улице, в попутном или встречном транспорте. Чем больше свидетелей — тем лучше. Особенно может помочь фиксация тормозного следа, который, если на дороге сухо, обычно хорошо виден на асфальте.
Кроме того, водитель должен однозначно доказать, что с его стороны Правила дорожного движения соблюдались неукоснительно:
он не превышал разрешённую скорость;
чётко руководствовался указаниями светофора, разметки и дорожных знаков;
включил все необходимые световые приборы;
заранее протёр стекла и фары;
автомобиль был полностью исправен (что подтверждает карта техосмотра).
Понятно, что после наезда на человека автовладелец находится в состоянии сильного стресса. Поэтому юристы советуют сразу после экстренных служб позвонить адвокату, знающему правильную последовательность действий.
Особенно это касается случаев, когда пешеход получил либо тяжёлые травмы, либо погиб. В таких ситуациях дело возбуждается по уголовной статье, и здесь нужен юрист именно со статусом адвоката. Только адвокат может работать по уголовным делам — то есть выступать в качестве защитника в ходе следствия и в суде.
Какая ответственность предусмотрена за наезд на пешехода
Водителю-участнику ДТП с пешеходом грозят три возможных типа ответственности, которые применяются как выборочно, так и все сразу — в зависимости от тяжести травм пострадавшего и обстоятельств дела.
Административная ответственность. Наступает в случае нарушения ПДД, в том числе приведших к ДТП, и регламентируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Тут водитель отвечает только перед законом и государством. Среди санкций применяются предупреждения, штрафы, лишение права управления автомобилем, а в отдельных случаях — кратковременное ограничение свободы.
В частности, ответственность за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, описана в статье 12.24 КоАП РФ. Если нанесённый вред здоровью определяют как «лёгкий», нарушение ПДД влечёт наложение административного штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
Когда травмы потерпевшего квалифицированы как вред средней тяжести, нарушение ПДД обернётся штрафом от 10 000 до 25 000 рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Гражданско-правовая ответственность. Это, говоря простым языком, возмещение вреда пострадавшему. Тут речь идёт исключительно о деньгах — суд оценивает причинённый вред в рублях. Например, так компенсируются расходы на лечение или потери, вызванные утратой работоспособности, а также упущенная выгода.
Есть и понятие компенсации морального вреда. Для пострадавшего это наиболее сложный пункт для доказательств. Здесь по требованию истца (пешехода) суд ищет наиболее подходящий финансовый эквивалент испытанных во время аварии и лечения боли и страданий. Примечательно, что такую компенсацию суд может определить даже в случае, если пострадавшему удастся доказать, что он просто сильно испугался во время наезда и понёс в этой связи серьёзный моральный ущерб.
В рамках гражданско-правовой ответственности остаётся и компенсация стоимости иного имущества, которое было у пешехода при себе и которое оказалось испорчено при ДТП – одежда, сумка, её содержимое.
Отдельная история — выплаты в случае гибели пешехода. Они включают компенсацию расходов на погребение и выплаты иждивенцам. Перечень иждивенцев определяется статьёй 1088 ГК РФ, а подобные выплаты зачастую составляют весьма значительные суммы.
Избежать выплат в рамках гражданско-правовой ответственности получится лишь в том случае, если водитель сумеет доказать, что единственным виновником ДТП стал сам пешеход, а водитель не имел никакой физической возможности избежать наезда. Такой вывод на основе обстоятельств дела, улик и показаний свидетелей, например, способна сделать автотехническая экспертиза.
Уголовная ответственность. Самый серьёзный вид наказания, не отменяющий предыдущие два, а дополняющий их. Уголовная ответственность наступает в случаях, когда был причинён тяжкий вред здоровью пешехода либо по вине водителя пешеход погиб в результате ДТП.
Регламентирует санкции при самых неблагоприятных итогах аварии с пешеходами статья 264 УК РФ. Она содержит целый ряд пунктов, в которых с ростом тяжести последствий увеличивается и мера ответственности за ДТП. Причём если водитель-виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, то его ответственность возрастает.
Если совсем коротко: водителю,
Что будет, если попасть в ДТП с пешеходом на «зебре»
ДТП с пешеходом на пешеходном переходе — самый неблагоприятный вариант для водителя в плане ответственности. Даже если человек оказался на пешеходном переходе неожиданно – резко выпрыгнул из-за препятствия, выбежал, перешёл, а затем бросился в обратную сторону и т.п. — маловероятно, что это обеспечит водителю снисхождение.
Отвечать придётся даже в самом безобидном случае, когда автомобиль задел пешехода чисто символически и тот отделался «лёгким испугом». В такой ситуации по Закону водителя ждут санкции, предусмотренные ст. 12.24 КоАП РФ, — штраф до 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до 2 лет.
Единственный вариант избежать наказания в случае инцидента на «зебре» — привести неоспоримые доказательства (видеосъёмка или показания нескольких свидетелей) того, что столкновение произошло опять же
Какая ответственность за наезд вне перехода
Шансы водителя оправдаться существенно возрастают, если инцидент произошёл за пределами «зебры». Однако даже тогда автомобилист должен доказать целый ряд обстоятельств. Например, что он был не в силах избежать столкновения, поскольку пешеход спрыгнул с тротуара слишком быстро и близко к машине. И здесь вновь может прийти на помощь автотехническая экспертиза.
В пользу водителя в любом случае зачтутся и его правильные действия после ДТП — сам оказал первую помощь, вызвал «Скорую» и полицию, выставил знак аварийной остановки и т.д. И если пострадавший не был серьёзно ранен, вопрос об уголовной ответственности, скорее всего, подниматься не будет.
Что будет, если в ДТП виноват пешеход
Бывает и так, что вина за столкновение полностью лежит на пешеходе. И если этот факт будет доказан, водителя освободят от мер административного воздействия – в случае отсутствия какой-то его дополнительной вины (оставления места ДТП, вождения в пьяном виде и т.п.). Он также избежит возмещения вреда и, разумеется, не понесёт уголовной ответственности.
Больше того, при определённых обстоятельствах, если ДТП спровоцировал пешеход, возмещать причинённый вред будет именно он. Так, если
Почему нельзя игнорировать оформление мелких ДТП с участием пешеходов
Когда случается ДТП, в котором никто серьёзно не пострадал, у его участников нередко возникает соблазн избежать общения с ГИБДД и договориться, что называется, «на месте». Действительно, чтобы не терять время и нервы во время оформления всех документов, проще вовсе не информировать полицию. А водитель таким образом может ещё и избежать штрафа. Но стоит ли?
Определить «на глазок», насколько сильно пострадал пешеход, бывает сложно. Человек может чувствовать себя здоровым и лишь потом выяснить, что синяк на боку – это трещина в ребре, а шишка на голове дополнилась сотрясением мозга. И если нечто подобное позже выплывет наружу, водителя ожидает серьёзное наказание.
Кроме того, разойдясь с вами миром, пешеход способен и передумать спустя некоторое время. В этом случае он соберёт доказательства, зафиксирует раны у медиков и обратится в суд с требованием возместить ущерб и компенсировать моральный вред. И уже от такого иска договорившемуся «на месте» водителю будет отбиваться намного труднее.
Конечно, на такие случаи у опытных водителей имеется лайфхак — расписка пострадавшего. Тот собственноручно подписывает бумагу, что претензий в результате ДТП не имеет, что вред ему компенсирован или же будет компенсирован в установленные сроки и в оговоренном размере, что от вызова ГИБДД он отказался сам… Но стоит ли экспериментировать?
Как быть, если пешеход ушёл с места ДТП
Ещё один распространённый сценарий развития событий: после столкновения с вашим автомобилем пешеход просто уходит с места происшествия. Медики и психологи зачастую объясняют подобное поведение посттравматическим шоком. В стрессовом состоянии осознание произошедшего приходит к человеку с некоторым опозданием. Пешеходу кажется, что он не пострадал, — а на самом деле у него могут быть довольно серьёзные травмы.
Другая причина: люди просто предпочитают не связываться с агрессивными водителями или сотрудниками полиции. Либо спешат по более важным с их точки зрения делам.
Но радоваться счастливому финалу и быстро покидать место происшествия в такой ситуации водителю не стоит. Правильнее остановиться, включить «аварийку» и сообщить о случившемся в ГИБДД, пока этого по своим мотивам первым не сделал опомнившийся пешеход. В противном случае позже водителя могут привлечь к ответственности как минимум за оставление места ДТП.
Осторожно, мошенники
Увы, случается и так, что строгостью закона по отношению к водителям пытаются воспользоваться в своих интересах нечистые на руку люди. Мошенники имитируют ДТП с травмами, самостоятельно бросившись либо на автомобиль, либо на землю перед ним. Далее, прикинувшись ранеными, они стараются «развести» испуганного водителя на компенсацию несуществующего на самом деле ущерба. Сперва в неофициальном формате, а дальше — как получится.
Рецепт противодействия мошенникам традиционный: сразу вызывайте медиков и ГИБДД! А если злоумышленник заметит установленный на автомобиле видеорегистратор, то, не желая «светиться», наверняка попробует ретироваться уже на этом этапе.
Не нужно отзываться и на предложение откупиться, даже если «выкуп» не представляется для вас значительной суммой. Давление и угрозы мошенника в данной ситуации — блеф. А участие в «левой» схеме ставит вас вне закона.
В ответ спокойно предложите дождаться правоохранителей и «Скорую», и если псевдопострадавшему срочная помощь не требуется, начинайте деловито и методично искать свидетелей, фиксировать положение автомобиля и обстоятельства происшествия с помощью фотокамеры на смартфоне.
Наверняка мошенника отпугнут подобные действия. Если же вы по невнимательности действительно задели человека, такие действия помогут затем разобраться в ситуации и предупредить прочие негативные последствия.