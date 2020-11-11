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Что делать, если попал в ДТП с участием пешехода

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Наезд на человека или группу людей — кошмарный сценарий для любого водителя. Человече­ские жизнь и здоровье — самое ценное, что стоит всеми силами оберегать, а покушение на них, пусть даже непред­намерен­ное, предполагает суровое наказание, вплоть до уголовного.

В российской юриспруденции транспортное сред­ство относят к категории источников повышен­ной опасности (наряду, например, с оружием или высоким напряже­нием), что априори пред­полагает ответ­ственность владельца за происше­ствия, случив­шиеся с участием его авто­мобиля. Об этом говорит статья 1079 ГК РФ. Да, пешеходы чаще страдают в происше­ствиях по вине водителей. Но бывает и так, что человек попадает под колёса даже несмотря на то, что сидевший за рулём неукосни­тельно соблюдал требования ПДД.

В таких ситуациях важно не только свое­временно оказать медицин­скую помощь постра­дав­шим, но и пред­принять все необхо­димые меры, чтобы пред­писанные законом санкции были направ­лены по адресу – против реального виновника ДТП. Давайте разберёмся, как нужно действовать водителю в случае ДТП с участием пешеходов.

Как действовать сразу после ДТП

Каждое происшествие с участием человека имеет свои нюансы и особен­ности. Тем не менее последова­тель­ность действий водителя после наезда на пешехода должна быть стандартной: помощь пострадав­шему – вызов служб – фиксация доказа­тельств.

Порядок действий авто­владельца сразу после столкно­вения с пешеходом чётко прописан в Правилах дорожного движения. Пункт 2.6 ПДД требует остановить авто­мобиль и немедленно принять меры для оказания помощи постра­давшему. Водитель обязан вызвать скорую медицин­скую помощь и полицию, оставаясь на месте в ожидании их прибытия. Покинуть место ДТП допускается лишь в экстренном случае – если приезд «Скорой» в ближайшее время невозможен, а получившего ранения человека требуется без промедления доставить в больницу.

Когда оставленный на проезжей части после аварии авто­мобиль можно объехать, действует пункт 2.5 ПДД, по которому водителю достаточно выставить знак аварийной остановки и ждать прибытия полиции.

Однако если машина пере­крыла движение полностью, её нужно убрать в сторону, освобождая проезд, перед этим согласовав эти действия с дежурным, принявшим звонок по номеру 112 или 849502 (для Москвы). Все такие звонки записы­ваются. Однако предвари­тельно в любом случае необходимо зафикси­ровать с помощью фото- или видео­съёмки положение авто­мобиля на дороге, положение пострадав­шего, следы торможения и другие обстоя­тель­ства, имеющие отношение к делу.

Надо ли оказывать первую помощь

Сегодня в ПДД требование оказать первую помощь «потеряло» привычное в прошлом проме­жуточное слово «медицин­скую». Ныне от водителя никто не требует медицинских спец­навыков, неудачное примене­ние которых при неблаго­приятных условиях может навредить пострадавшему.

Тысячу раз подумайте, прежде чем само­стоятельно пере­вернуть пострадав­шего, поднять его или, например, снять шлем с велоси­педиста. Действуя из лучших побуждений, можно причинить раненому ещё больший вред. И если позже следствие установит, что так и случилось, то инициатива способна обер­нуться против водителя. 

Лучше ограничиться общими мерами по оказанию помощи. Они включают в себя как простые меро­приятия по обеспе­чению покоя и свободного доступа кислорода, так и более сложные – например, остановку крово­течения, в том числе с помощью жгута. В особых случаях, если после аварии неизбежна доставка пострадав­шего в медицинское учреж­дение своими силами, первая помощь предполагает и наложе­ние шин на места переломов. Но, повторимся, такие мани­пуляции лучше по возмож­ности оставить медикам. Не стоит давать пострадав­шим и лекар­ственные препараты. Если на таблетки у человека окажется аллергия, ответ­ственность ляжет на вас.

На водительских курсах учат, как делать искусственное дыхание, если пострадавший не дышит, и закрытый массаж сердца, если отсутствует сердцебиение. Такими навыками пренебрегать не советуем. Если видно, что человек умирает, попытка его спасения — ваш долг. Любую первую помощь можно и нужно оказывать, когда для всех очевиден серьёзный риск для здоровья или жизни человека.

Если под колёса автомобиля попал ребёнок, вызов «Скорой» и ГИБДД строго обязателен — даже если малыш говорит, что не пострадал. По разным причинам дети часто боятся рассказы­вать взрослым о своём само­чувствии. К тому же им бывает сложно определить характер боли и повреждений.

Необходимо также выяснить телефон родителей и самому позвонить им ещё до приезда служб, спокойно и объективно описать ситуацию. При необходи­мости попросить приехать. Морально это непросто, но так вы не только поможете ребёнку успокоиться, но и отчасти сможете обезопасить себя от неоправ­данных санкций и преследования.

Что делать дальше

Итак, помощь оказана, службы в пути, машина проезду не мешает. Теперь надо собрать контакты очевидцев происше­ствия. Для себя, на будущее, а также для того, чтобы передать их прибывшим на место сотруд­никам полиции.

Нарушившие ПДД водители, по понятным причинам, на этот шаг идут не всегда. Но если вы не считаете себя виноватым в произо­шедшем или полагаете, что виноваты не вы один, опускать руки нельзя ни в коем случае. Нужно оперативно собрать данные свидетелей, сфото­графи­ровать обстоя­тельства ДТП — как расположен авто­мобиль, где и в каком состоянии находится пострадавший. Это повысит шансы избежать неправо­мерных взысканий. При любом развитии ситуации лишними такие фото не будут.

На этом этапе можно, и на самом деле даже желательно, связаться с адвокатом. ПДД этого не требуют, как не требуют и прямо на месте оповещать свою страховую компанию о страховом случае. Но и этот шаг может быть полезным — например, на место ДТП приедет страховой комиссар, который в отсут­ствие професси­онального юриста поможет в оформлении бумаг.

Имеется и ещё один важный нюанс, от которого в будущем может зависеть степень вашей ответ­ствен­ности. Если пешеход был в состоянии опьянения (алкогольного или наркотиче­ского), то обратите на это внимание свидетелей, а затем и прибывших на место медиков. Попросите отметить этот факт в документах и потребуйте провести медицинскую экспертизу.

Однако факт нетрезвого состояния пострадав­шего пешехода не отменяет необходи­мости вызова «Скорой» и ГИБДД. И даже установ­ленный факт опьянения пострадав­шего не гарантирует освобож­дение водителя от ответ­ственности.

Как собрать данные по ДТП с пешеходом

Повторимся — все аварии разные и любая мелочь в ходе разбора или след­ствия может сыграть в пользу водителя. Разумеется, фиксиро­вать все следы на месте ДТП обязаны сотрудники полиции. Однако и водитель, если он не считает себя виновным и в будущем рассчиты­вает на возмещение ущерба, не должен игнори­ровать любые возмож­ности по сохранению обстоя­тельств происшествия.

Здесь будет играть роль и положение авто­мобиля, которое нужно фиксировать с помощью фото­съёмки. И имеющиеся на авто­мобиле повреж­дения. И тормозной след автомо­биля на асфальте. Словом, всё, что способен принять во внимание суд или экспертиза: осколки стекла, пластика, вмятины на металле кузова, облетевшая краска… Лишний раз будет не вредно зафикси­ровать состояние асфальта (мокрый, скользкий, с ямами), наличие осадков в момент ДТП, направ­ление солнечного света и прочее.

Съёмку можно и нужно производить также во время осмотра места происше­ствия сотруд­никами полиции. При этом желательно настроить аппаратуру так, чтобы на снимке отмечались дата и время, когда он был сделан. Снимите несколько фото общего плана с привязкой к местности – к номеру дома, названию улицы, к кило­метровому столбику, мосту или к приметному дереву, если дело происходит на загородной трассе.

При составлении протокола необходимо следить, чтобы все без исключения обстоятель­ства и данные замеров были внесены в документ точно. Если водитель с чем-то не согласен, он вправе сделать об этом отметку в специ­альной графе протокола и потом указать это в объяс­нениях. А позднее, если будет возбуждено дело, то и в протоколе допроса.

Как доказать свою невиновность

В случае ДТП с пешеходом любой водитель — виновный в наезде или нет — пытается избежать несправед­ливого наказания, а при наиболее благо­приятных условиях — и наказания как такового. Однако полностью избежать ответ­ствен­ности удастся только в том случае, если доказать, что в ДТП виноват исключи­тельно сам пострадавший.

Для этого водителю предстоит собрать как можно больше доказа­тельств вины пешехода. Это могут быть записи камер наружного видео­наблюдения и видео­регистра­торов в машинах, показания свидете­лей — пассажиров в салоне автомобиля, очевидцев на улице, в попутном или встречном транспорте. Чем больше свидете­лей — тем лучше. Особенно может помочь фиксация тормозного следа, который, если на дороге сухо, обычно хорошо виден на асфальте.

Кроме того, водитель должен одно­значно доказать, что с его стороны Правила дорожного движения соблюда­лись неукоснительно:

  • он не превышал разрешённую скорость;

  • чётко руковод­ство­вался указаниями светофора, разметки и дорожных знаков;

  • включил все необходимые световые приборы;

  • заранее протёр стекла и фары;

  • автомобиль был полностью исправен (что подтверждает карта техосмотра).

Понятно, что после наезда на человека авто­владелец находится в состоянии сильного стресса. Поэтому юристы советуют сразу после экстренных служб позвонить адвокату, знающему правильную последова­тель­ность действий.

Особенно это касается случаев, когда пешеход получил либо тяжёлые травмы, либо погиб. В таких ситуациях дело возбужда­ется по уголовной статье, и здесь нужен юрист именно со статусом адвоката. Только адвокат может работать по уголовным делам — то есть выступать в качестве защитника в ходе следствия и в суде.

Какая ответственность предусмотрена за наезд на пешехода

Водителю-участнику ДТП с пешеходом грозят три возможных типа ответ­ственности, которые применяются как выборочно, так и все сразу — в зависи­мости от тяжести травм пострадав­шего и обстоя­тельств дела.

Административная ответственность. Наступает в случае нарушения ПДД, в том числе приведших к ДТП, и регламен­тируется Кодексом об админи­стративных право­наруше­ниях (КоАП). Тут водитель отвечает только перед законом и государ­ством. Среди санкций применя­ются преду­преждения, штрафы, лишение права управ­ления автомо­билем, а в отдельных случаях — кратко­временное ограничение свободы.

В частности, ответственность за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплу­атации транс­портного средства, повлекшее причине­ние лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потер­певшего, описана в статье 12.24 КоАП РФ. Если нанесённый вред здоровью опреде­ляют как «лёгкий», нарушение ПДД влечёт наложение админи­стративного штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управ­ления транс­портными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Когда травмы потерпевшего квалифи­цированы как вред средней тяжести, нарушение ПДД обернётся штрафом от 10 000 до 25 000 рублей или лишением права управления транс­портными средствами на срок от полутора до двух лет.

Гражданско-правовая ответственность. Это, говоря простым языком, возмещение вреда пострадав­шему. Тут речь идёт исключи­тельно о деньгах — суд оцени­вает причинённый вред в рублях. Например, так компен­сируются расходы на лечение или потери, вызванные утратой работо­способности, а также упущенная выгода.

Есть и понятие компенсации морального вреда. Для пострадав­шего это наиболее сложный пункт для доказа­тельств. Здесь по требо­ванию истца (пешехода) суд ищет наиболее подходящий финансовый экви­валент испытанных во время аварии и лечения боли и страданий. Примеча­тельно, что такую компенсацию суд может определить даже в случае, если пострадав­шему удастся доказать, что он просто сильно испугался во время наезда и понёс в этой связи серьёзный моральный ущерб.

В рамках гражданско-правовой ответ­ственности остаётся и компенсация стоимости иного имущества, которое было у пешехода при себе и которое оказалось испорчено при ДТП – одежда, сумка, её содержимое.

Отдельная история — выплаты в случае гибели пешехода. Они включают компен­сацию расходов на погребение и выплаты иждивенцам. Перечень иждивенцев опреде­ляется статьёй 1088 ГК РФ, а подобные выплаты зачастую составляют весьма значительные суммы.

Избежать выплат в рамках гражданско-правовой ответ­ствен­ности получится лишь в том случае, если водитель сумеет доказать, что един­ственным виновником ДТП стал сам пешеход, а водитель не имел никакой физиче­ской возмож­ности избежать наезда. Такой вывод на основе обстоя­тельств дела, улик и показаний свидетелей, например, способна сделать авто­техническая экспертиза.

Уголовная ответственность. Самый серьёзный вид наказания, не отменяющий преды­дущие два, а допол­няющий их. Уголовная ответ­ственность наступает в случаях, когда был причинён тяжкий вред здоровью пешехода либо по вине водителя пешеход погиб в результате ДТП.

Регламентирует санкции при самых неблаго­приятных итогах аварии с пешеходами статья 264 УК РФ. Она содержит целый ряд пунктов, в которых с ростом тяжести послед­ствий увеличи­вается и мера ответ­ствен­ности за ДТП. Причём если водитель-виновник аварии находился в состоянии алкоголь­ного опьянения, то его ответ­ственность возрастает.

Если совсем коротко: водителю, из-за которого на дороге тяжело пострадал или погиб человек, помимо лишения прав на значитель­ные сроки, может грозить ограни­чение или лишение свободы сроком от 2 до 7 лет. Если же погибших было несколько — то до 15 лет лишения свободы. А после отбытия наказания — запрет на несколько лет занимать опреде­лённые должности.

Что будет, если попасть в ДТП с пешеходом на «зебре»

ДТП с пешеходом на пешеходном переходе — самый неблаго­приятный вариант для водителя в плане ответ­ственности. Даже если человек оказался на пешеходном переходе неожиданно – резко выпрыгнул из-за препят­ствия, выбежал, перешёл, а затем бросился в обратную сторону и т.п. — мало­вероятно, что это обеспечит водителю снисхождение.

Отвечать придётся даже в самом безобидном случае, когда авто­мобиль задел пешехода чисто символи­чески и тот отделался «лёгким испугом». В такой ситуации по Закону водителя ждут санкции, преду­смотрен­ные ст. 12.24 КоАП РФ, — штраф до 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до 2 лет.

Единственный вариант избежать наказания в случае инцидента на «зебре» — привести неоспоримые доказа­тель­ства (видео­съёмка или показания нескольких свидете­лей) того, что столкно­вение произошло опять же из-за неадекватных действий пешехода. Если последний буквально сам бросился под колёса в тот момент, когда авто­мобиль уже находился в движении на пеше­ходном переходе, и водитель не имел физической возмож­ности среагировать.

Какая ответственность за наезд вне перехода

Шансы водителя оправдаться существенно возрастают, если инцидент произошёл за пределами «зебры». Однако даже тогда автомо­билист должен доказать целый ряд обстоя­тельств. Например, что он был не в силах избежать столкно­вения, поскольку пешеход спрыгнул с тротуара слишком быстро и близко к машине. И здесь вновь может прийти на помощь автотехническая экспертиза.

В пользу водителя в любом случае зачтутся и его правиль­ные действия после ДТП — сам оказал первую помощь, вызвал «Скорую» и полицию, выставил знак аварийной остановки и т.д. И если пострадавший не был серьёзно ранен, вопрос об уголовной ответ­ственности, скорее всего, подниматься не будет.

Что будет, если в ДТП виноват пешеход

Бывает и так, что вина за столкно­вение полностью лежит на пешеходе. И если этот факт будет доказан, водителя освободят от мер админи­стратив­ного воздействия – в случае отсут­ствия какой-то его допол­нительной вины (оставления места ДТП, вождения в пьяном виде и т.п.). Он также избежит возмещения вреда и, разумеется, не понесёт уголовной ответ­ственности.

Больше того, при определённых обстоятель­ствах, если ДТП спрово­цировал пешеход, возмещать причинён­ный вред будет именно он. Так, если из-за нарушения Правил пешеходом пострадал товарный вид транс­портного средства, он будет обязан компен­сировать авто­владельцу нанесённый ущерб.

Почему нельзя игнорировать оформление мелких ДТП с участием пешеходов

Когда случается ДТП, в котором никто серьёзно не пострадал, у его участников нередко возникает соблазн избежать общения с ГИБДД и договориться, что называется, «на месте». Действи­тельно, чтобы не терять время и нервы во время оформ­ления всех документов, проще вовсе не информи­ровать полицию. А водитель таким образом может ещё и избежать штрафа. Но стоит ли?

Определить «на глазок», насколько сильно пострадал пешеход, бывает сложно. Человек может чувство­вать себя здоровым и лишь потом выяснить, что синяк на боку – это трещина в ребре, а шишка на голове допол­нилась сотрясением мозга. И если нечто подобное позже выплывет наружу, водителя ожидает серьёзное наказание.

Кроме того, разойдясь с вами миром, пешеход способен и пере­думать спустя некоторое время. В этом случае он соберёт доказа­тель­ства, зафиксирует раны у медиков и обратится в суд с требова­нием возместить ущерб и компен­сировать моральный вред. И уже от такого иска договорив­шемуся «на месте» водителю будет отбиваться намного труднее.

Конечно, на такие случаи у опытных водителей имеется лайфхак — расписка пострадав­шего. Тот собственно­ручно подписы­вает бумагу, что претензий в резуль­тате ДТП не имеет, что вред ему компен­сирован или же будет компен­сирован в установ­ленные сроки и в оговорен­ном размере, что от вызова ГИБДД он отказался сам… Но стоит ли экспери­ментировать?

Как быть, если пешеход ушёл с места ДТП

Ещё один распространённый сценарий развития событий: после столкно­вения с вашим автомо­билем пешеход просто уходит с места происше­ствия. Медики и психологи зачастую объясняют подобное поведение посттравма­тическим шоком. В стрессовом состоянии осознание произошед­шего приходит к человеку с некоторым опозда­нием. Пешеходу кажется, что он не пострадал, — а на самом деле у него могут быть довольно серьёзные травмы.

Другая причина: люди просто предпо­читают не связы­ваться с агрес­сивными водителями или сотруд­никами полиции. Либо спешат по более важным с их точки зрения делам.

Но радоваться счастливому финалу и быстро покидать место происше­ствия в такой ситуации водителю не стоит. Правильнее остано­виться, включить «аварийку» и сообщить о случив­шемся в ГИБДД, пока этого по своим мотивам первым не сделал опомнив­шийся пешеход. В против­ном случае позже водителя могут привлечь к ответ­ствен­ности как минимум за остав­ление места ДТП.

Осторожно, мошенники

Увы, случается и так, что строгостью закона по отноше­нию к водителям пытаются восполь­зоваться в своих интересах нечистые на руку люди. Мошен­ники имитируют ДТП с травмами, само­стоятельно бросившись либо на авто­мобиль, либо на землю перед ним. Далее, прикинув­шись ранеными, они стараются «развести» испуган­ного водителя на компенсацию несуще­ствующего на самом деле ущерба. Сперва в неофици­альном формате, а дальше — как получится.

Рецепт противодействия мошен­никам традици­онный: сразу вызывайте медиков и ГИБДД! А если злоумыш­ленник заметит установ­ленный на автомо­биле видео­регистратор, то, не желая «светиться», наверняка попробует ретиро­ваться уже на этом этапе.

Не нужно отзываться и на предложе­ние откупиться, даже если «выкуп» не пред­став­ляется для вас значитель­ной суммой. Давление и угрозы мошен­ника в данной ситуации — блеф. А участие в «левой» схеме ставит вас вне закона.

В ответ спокойно предложите дождаться право­охранителей и «Скорую», и если псевдо­пострадав­шему срочная помощь не требуется, начинайте деловито и методично искать свидетелей, фиксиро­вать положение автомо­биля и обстоя­тель­ства происше­ствия с помощью фото­камеры на смартфоне.

Наверняка мошенника отпугнут подобные действия. Если же вы по невнима­тель­ности действи­тельно задели человека, такие действия помогут затем разобраться в ситуации и преду­предить прочие негативные послед­ствия.

Благодарим за помощь в подготовке материала автоюриста Дмитрия Славнова
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