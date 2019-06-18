На Авто.ру появилась история сервисного обслуживания машин

Сотрудничество с Nissan, а позже и с другими автопроизводителями, поможет пользователю получить наиболее полную историю автомобиля. В объявлениях будут доступны данные о гарантийном и послегарантийном обслуживании «Ниссанов» в официальных сервисных центрах.



Сейчас на Авто.ру размещено около 40 тысяч объявлений о продаже автомобилей Nissan, среди которых 80% — подержанные машины, то есть 32 тысячи объявлений. Из них почти 14 тысяч автомобилей уже обзавелись историей обслуживания. При этом 72% «Ниссанов» не старше 2012 года имеют прозрачную сервисную историю.



«Мы в Авто.ру ежедневно делаем процесс покупки автомобиля более простым и безопасным. История автомобиля – важный инструмент, меняющий правила игры в отношениях между продавцами и покупателями. Мы давно работаем над её расширением, стараясь обеспечить пользователей данными из всех доступных нам источников. Автопроизводители обладают ценной информацией, и их поддержка – важный шаг для развития рынка», – рассказал менеджер продукта Авто.ру Мирон Костенко.