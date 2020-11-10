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Держись крепче: как дорожные машины меняли разметку спидометра последние 100 лет

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Алексей Олефиренко

Кажется, серийные и дорожные автомо­били недавно пробили новую психо­логиче­скую отметку — 500 км/ч. И всё это силами гиперкара SSC Tuatara. «Кажется», потому что к попытке есть несколько вопросов. Но об этом позже. А сейчас — история рекордов скорости с шагом в 50 кило­метров в час. Начнём с отметки в 100 км/ч, которая сейчас пред­ставляется такой же обыкно­венной, как ножка от стула, а ведь когда-то и она казалась несбыточной мечтой.

100 километров в час: Mercedes Simplex (1902 год)

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В 1899 году похожий на торпеду электрокар La Jamais Contente («Вечно недоволь­ный») разогнался до 105,9 кило­метра в час, тем самым установив мировой рекорд скорости для четырёх­колёсных автомо­билей. А уже в 1902 году 111,8 кило­метра достиг вполне обычный Mercedes Simplex, оснащённый 6,8-литровой рядной «четвёркой». Это всё, что вам нужно знать о темпах развития двигателей внутрен­него сгорания в те годы. Век «паровозов» и «электричек», которые домини­ровали ранее, близился к концу.

Конечно, речь идёт о гоночном исполнении Мерседеса 40PS, но в данном случае это не так важно: соревно­вательная и граждан­ская версии Simplex отличались лишь количеством сидений. Мощность была плюс-минус одинаковой — в районе 45–48 лошадиных сил. Автором рекорда стал Уильям К. Вандер­бильт, который пилоти­ровал Mercedes на участке дороги от Абли в Шартр.

В последующие годы разница между гоночными и гражданскими автомо­билями будет становиться всё более ощутимой. Тот же Simplex 90 PS 1904 года (который, кстати, разгонялся до 152 кило­метров в час) уже едва ли можно причислить к гражданским автомобилям.

150 километров в час: Duesenberg Model X (1926 год)

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Имя Duesenberg в довоенный период было нарицатель­ным. Машины американской марки были самыми роскош­ными, самыми дорогими и, что вполне логично, самыми быстрыми. Duesenberg Model A, который выпускался с 1921 по 1927 год, мог развивать до 135 километров в час. Ну а планку в 150 кило­метров в час пробил его мелко­серийный наследник — Model X (не Тесла!).

Если вы никогда не слышали о такой машине, не удивляйтесь — Model X от Duesenberg, в отличие от тесловской, выпускалась всего два года, с 1926 по 1927 год. За это время построили 13 авто­мобилей, из которых до наших дней дожили всего-навсего пять. Это делает Model X самой редкой моделью компании Duesenberg.

Технически Model X была глубоким рестайлингом Model A. «Икс» отличался новой передней подвеской, другой рамой и, конечно же, свежим восьми­цилиндровым рядным двигателем, который развивал 100 лошадиных сил — на 12 больше, чем у Model A. С таким мотором четырёх­местный Duesenberg мог ускоряться до 100 миль в час (161 км/ч). Выдающееся достижение для того времени, если не считать Duesenberg Model J, который появился в 1928 году: его максималка вплотную приближалась к 200 километрам в час!

200 километров в час: Jaguar XK120 (1949 год)

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На самом деле, скорости за 200 километров в час покорялись граждан­ским автомо­билям ещё до Второй мировой войны. Взять всё тот же Duesenberg Model J: его компрессорные версии доезжали до 210 километров в час, а в кузове спидстер — так вовсе 220! Но был один нюанс: самые быстрые Model J, равно как и Model X с Симплексом, демонстри­ровали свою прыть не «под запись». Не было ни специали­зированной комиссии, ни проезда в две стороны на специальном участке, ни просчёта средней максимальной скорости — лишь фактическая фиксация достижения в опреде­лённый момент времени. И зачастую результат фиксировался устно.

А вот Jaguar с родстером XK120 всё сделал по уму. Во-первых, британцы были осторожны в своих намерениях: «120» в названии — это максимальная скорость в милях, то есть 193 километра в час. Много, но не космос. Во-вторых, при работе над XK120 были учтены все аспекты: и аэро­динамика, и масса, и, конечно же, отдача двигателя. Родстер оснастили рядной «шестёркой» объёмом 3,4 литра мощностью 162 лошадиные силы, что вкупе с малым весом (первые 242 машины получили алюмини­евые кузова) обеспечивало Ягуару рекордные для своего времени скоростные показатели.

В ноябре 1949 года журнал The Motor испытал пред­серийный прототип XK120, который практически ничем не отличался от товарной машины. В руках журналистов родстер разогнался до 60 миль в час (97 километров в час) спустя 10 секунд, а его максимальная скорость составила 200,5 километра в час. Любопытно, что ещё 30 мая того же года модифи­цированный ХК120 (с укорочен­ным ветровым стеклом и изменённой главной парой в трансмиссии) показал скорость ещё выше — 213,4 км/ч.

250 километров в час: Iso Grifo GL (1966 год)

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Iso Grifo создавался по тому же рецепту, что и DeTomaso Pantera: итальянский дизайн и американская техника. В версии GL купе оснащалось «смол-блоком» 327 V8 от General Motors, который с 5,4 литра рабочего объёма отдавал более 400 лошадиных сил. И, как выяснил журнал Autocar в 1966-м, этого достаточно для 259 километров в час. Позже на Grifo начали устанав­ливать более «объёмные» 454-е V8, и максимальная скорость машины поднялась до 275 километров в час.

Но список претендентов на звание «Я первый разогнался до 250 километров в час» состоял, помимо Iso Grifo, ещё из трёх моделей. Первая – Maserati 5000 GT 1959 года, которая, согласно заявлениям компании-произво­дителя, была способна на 277 километров в час. Второй кандидат — Ferrari 250 GTO, представ­ленный в 1962 году. На гонках Gran Turismo Omologata регулярно набирал 250–270 километров в час, однако возникает вопрос: уместно ли считать дорожным «омологаци­онный» автомобиль, у которого даже спидометра нет? Третий претендент на почётный титул — американ­ское купе Studebaker Avanti.

Maserati 5000 GT
Ferrari 250 GTO
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Maserati 5000 GT

Согласно рекламному фильму, в ходе испытаний на озере Бонне­вилль Avanti удалось показать среднюю макси­мальную скорость на уровне 168,24 мили в час (270,76 километра в час). Но и тут есть свои нюансы. Во-первых, все три тестовых автомобиля были незначительно модифи­цированы (слегка облегчены и оснащены каркасами безопас­ности). А во-вторых, рекорды устанавли­вались по американским, а не по международным стандартам.

300 километров в час: RUF BTR (1984 год)

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К счастью, с отметкой в 300 километров в час неразберихи гораздо меньше. Первым гражданским автомо­билем, которому покорилась эта высота, стал RUF BTR. Если кто не в курсе: RUF — это не тюнер Porsche в традици­онном смысле, а само­стоятельный автопроиз­водитель: автомобилям компании присваи­ваются собственные VIN-номера.

Имя BTR не имеет никакого отношения к военной технике и расшифро­вывается примерно как «RUF с турбо­наддувом для Группы Б», хотя в ралли автомо­биль никогда не выступал. Но шансы на успех у него опреде­лённо были: 3,4-литровый оппозитный двигатель BTR развивал 374 лошадиные силы и 480 Н·м, что очень немало для лёгкого 911. Любопытно, что версия BTR пред­лагалась как для «широкого» кузова 930 Turbo, так и для «узкой» Carrera: можно было получить настоящего волка в овечьей шкуре! Правда, большин­ство покупателей всё же отдавали предпочтение более эффектному варианту с широкими «бёдрами». Всего было построено около 20 RUF BTR первого поколения.

Первые экземпляры суперкара появились в 1983 году, ну а в 1984-м их начали испытывать автомо­бильные издания. Быстрее всех до BTR добрались журналисты Road & Track, которые уже тогда выявили в нём быстрейший авто­мобиль планеты: до 97 километров в час RUF разгонялся за 4,7 секунды, квотер проезжал за 13,3 секунды, а его максимальная скорость составила ровно 300 километров в час. Чуть позже испытания провело издание Auto, Motor und Sport, и у них BTR поехал ещё быстрее: 0–100 км/ч за 4,6 секунды, максимальная скорость – 305 километров в час.

350 километров в час: McLaren F1 (1994 год)

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Многие знают, что средняя максимальная скорость McLaren F1 составляет 386 кило­метров в час. Рекордный заезд был даже зафикси­рован на видео. Но не все знают, что на обычном McLaren F1 до такой скорости разогнаться невозможно. Дело в том, что дорожные экземпляры F1 имеют ограни­читель максимальных оборотов, из-за которого предельная скорость на шестой передаче составляет около 350–355 кило­метров в час. Но и этого достаточно, чтобы McLaren F1 стал новой главой в книге рекордов скорости.

Едва ли нужно в очередной раз пере­числять регалии этой модели. Напомнишь ли, что McLaren F1 устанав­ливал рекорды скорости, побеждал в «24 часах Ле-Мана» и по сей день является одним из самых дорогих автомо­билей в истории. А ведь Гордон Марри и компания McLaren просто хотели создать самую крутую дорожную машину, но ситуация, ко всеобщему счастью, вышла из-под контроля.

Все 106 экземпляров F1 были оснащены атмосферным двигателем V12 от BMW Motorsport, рабочий объём и мощность которого могли отличаться от версии к версии. Так, у варианта LM было 680 сил, снимаемых с 6,1 литра, а поздние версии GTR выдавали лишь 600 сил с 6 литров: больше не позволял гоночный регламент. Про McLaren F1 можно говорить очень долго, и мы обязательно к нему ещё вернёмся.

Но McLaren F1 мог и пролететь мимо нашей подборки, если бы фактическую максимальную скорость Bugatti EB110 Super Sport испытали в первый год после его премьеры. Итало-французский суперкар пред­ставили на Женевском автосалоне 1992 года, однако его реальную максимальную скорость узнали лишь в 1996-м. Журналистам из француз­ского издания Sport Auto удалось раскоче­гарить EB110 SS до 351 километра в час!

Bugatti EB110 Super Sport

400 километров в час: Bugatti Veyron (2005 год)

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Bugatti Veyron может считаться основателем клуба «400+» с оговоркой. Ведь ещё в 1994 году Dauer 962 Le Mans, созданный гонщиком Йохеном Дауэром на базе спортивного прототипа Porsche 962, смог достичь 404,6 километра в час. Но справед­ливо ли считать серийным бывший гоночный болид, которому слегка пере­делали кузов и установили пассажир­ское кресло, а битурбиро­ванный двигатель освободили от услов­ностей регламента? Да и тираж за три года производ­ства составил лишь 13 машин: если это и серия, то очень-очень «мелкая».

Dauer 962 Le Mans

В случае с Bugatti Veyron всё гораздо проще. Модель изначально созда­валась как новый этап мощности и скорости, и с этой задачей она прекрасно справилась. Появ­лению Вейрона предше­ство­вали несколько концепт-каров, но в 2005 году гиперкар пошёл в серию. Четыре турбо­нагнетателя, восемь литров рабочего объёма, шестнадцать цилиндров и 1001 лошадиная сила. Ничего подобного до детища Фердинанда Пиха мир ещё не видел!

19 апреля 2005 года на закрытом полигоне в Эра-Лессин Bugatti Veyron показал среднюю максимальную скорость на уровне 408,5 кило­метра в час, став самым быстрым серийным автомо­билем Земли. В последу­ющие восемь лет будет выпущено 450 экзем­пляров, в том числе и 30 единиц Veyron Super Sport – 1200-сильной версии, чья средняя максимальная скорость составила 431 километр в час. После Veyron эстафету подхватил Bugatti Chiron, который какое-то время был лучшим в дисциплине «0–400–0 кило­метров в час». Однако в очередной раз сдвинуть планку макси­мальной скорости для серийных машин Широну не удалось.

450 и 500 километров в час: SSC Tuatara (2020 год). Или нет?

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К американскому гиперкару SSC Tuatara, идея которого лежала на полке несколько лет, пока масса вопросов. Во-первых, непонятно, сколько экзем­пляров компания Shelby Super Cars в итоге сможет построить для своих заказ­чиков. Планируется партия из 99 машин, и первые автомо­били уже приехали к клиентам. Но у маленьких фирм, увы, часто возникают проблемы с выпол­нением своих обяза­тельств. Поэтому нет никаких гарантий, что SSC обойдёт эта участь.

Во-вторых, многие эксперты скептически отнеслись к видео­записи, на которой запечат­лена попытка Tuatara установить рекорд скорости. Мол, судя по косвенным признакам видео­ролика, машина разогналась лишь до 280 миль в час (450,5 километра в час). Однако глава SSC, Джерод Шелби, заявил, что подобная иллюзия возникла из-за неудачной видео­обработки и что компания вскоре повторит попытку установ­ления рекорда, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. При этом Джерод пообещал, что найдёт на борту Tuatara место для GPS-датчика любой авторитетной компании.

Ну а в-том-самом заезде, из-за которого начало кое-где припекать у других производи­телей гиперкаров, средняя максималка составила 508,73 км/ч. Причём машина была на заводских шинах и заправлена обычным, а не гоночным топливом. Если всё это правда, то Туатара побила сразу два рубежа для серийных дорожных машин: 450 и 500 км/ч.

Напомним, SSC Tuatara оснащена 5,9-литровым V8 с двойным наддувом и плоским колен­валом. На биоэтаноле Е85 двигатель способен выдавать 1775 лошадиных сил. Благодаря малой массе (1247 кило­граммов) и отменной аэро­динамике (коэффи­циент лобового сопротив­ления — 0,279) Tuatara с лёгкостью может разгоняться до скоростей за 400 кило­метров в час, даже если вы просто поехали за сметаной. Но делать так, конечно же, не надо.

Тут кто-то может спросить: а как же Bugatti Chiron Super Sport 300+? Как же Koenigsegg Agera RS? Отвечаем: тот Bugatti Chiron Super Sport 300+, который первым среди дорожных автомобилей пробил отметку в 300 миль в час (483 километра в час), является прототипом и имеет несколько важных отличий в сравнении с теми тридцатью Super Sport 300+, которые передадут покупателям. У создан­ного для рекордных заездов прототипа был заметно уменьшен дорожный просвет, установлен каркас безопас­ности, демонтиро­вано пассажирское сиденье и снят ограни­читель максимальной скорости.

Bugatti Chiron Super Sport 300+
Koenigsegg Agera RS
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Bugatti Chiron Super Sport 300+

Что касается Koenigsegg, то модель Agera RS действительно сумела развить скорость в 456 километров в час, но смогла показать такую прыть лишь в одну сторону – в обратную сторону максималка была ощутимо ниже, за счёт чего средний показатель установился на отметке 445 километров в час. Близок локоток, а не укусишь!

Хотели бы вжарить 500 километров в час по дороге на дачу?

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