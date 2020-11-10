Держись крепче: как дорожные машины меняли разметку спидометра последние 100 лет
Алексей Олефиренко
Кажется, серийные и дорожные автомобили недавно пробили новую психологическую отметку —
100 километров в час: Mercedes Simplex (1902 год)
В 1899 году похожий на торпеду электрокар La Jamais Contente («Вечно недовольный») разогнался до 105,9 километра в час, тем самым установив мировой рекорд скорости для четырёхколёсных автомобилей. А уже в 1902 году 111,8 километра достиг вполне обычный Mercedes Simplex, оснащённый 6,8-литровой рядной «четвёркой». Это всё, что вам нужно знать о темпах развития двигателей внутреннего сгорания в те годы. Век «паровозов» и «электричек», которые доминировали ранее, близился к концу.
Конечно, речь идёт о гоночном исполнении Мерседеса 40PS, но в данном случае это не так важно: соревновательная и гражданская версии Simplex отличались лишь количеством сидений. Мощность была плюс-минус одинаковой — в районе 45–48 лошадиных сил. Автором рекорда стал Уильям К. Вандербильт, который пилотировал Mercedes на участке дороги от Абли в Шартр.
В последующие годы разница между гоночными и гражданскими автомобилями будет становиться всё более ощутимой. Тот же Simplex 90 PS 1904 года (который, кстати, разгонялся до 152 километров в час) уже едва ли можно причислить к гражданским автомобилям.
150 километров в час: Duesenberg Model X (1926 год)
Имя Duesenberg в довоенный период было нарицательным. Машины американской марки были самыми роскошными, самыми дорогими и, что вполне логично, самыми быстрыми. Duesenberg Model A, который выпускался с 1921 по 1927 год, мог развивать до 135 километров в час. Ну а планку в 150 километров в час пробил его мелкосерийный наследник — Model X (не Тесла!).
Если вы никогда не слышали о такой машине, не удивляйтесь — Model X от Duesenberg, в отличие от тесловской, выпускалась всего два года, с 1926 по 1927 год. За это время построили 13 автомобилей, из которых до наших дней дожили всего-навсего пять. Это делает Model X самой редкой моделью компании Duesenberg.
Технически Model X была глубоким рестайлингом Model A. «Икс» отличался новой передней подвеской, другой рамой и, конечно же, свежим восьмицилиндровым рядным двигателем, который развивал 100 лошадиных сил — на 12 больше, чем у Model A. С таким мотором четырёхместный Duesenberg мог ускоряться до 100 миль в час
200 километров в час: Jaguar XK120 (1949 год)
На самом деле, скорости за 200 километров в час покорялись гражданским автомобилям ещё до Второй мировой войны. Взять всё тот же Duesenberg Model J: его компрессорные версии доезжали до 210 километров в час, а в кузове спидстер — так вовсе 220! Но был один нюанс: самые быстрые Model J, равно как и Model X с Симплексом, демонстрировали свою прыть не «под запись». Не было ни специализированной комиссии, ни проезда в две стороны на специальном участке, ни просчёта средней максимальной скорости — лишь фактическая фиксация достижения в определённый момент времени. И зачастую результат фиксировался устно.
А вот Jaguar с родстером XK120 всё сделал по уму. Во-первых, британцы были осторожны в своих намерениях: «120» в названии — это максимальная скорость в милях, то есть 193 километра в час. Много, но не космос. Во-вторых, при работе над XK120 были учтены все аспекты: и аэродинамика, и масса, и, конечно же, отдача двигателя. Родстер оснастили рядной «шестёркой» объёмом 3,4 литра мощностью 162 лошадиные силы, что вкупе с малым весом (первые 242 машины получили алюминиевые кузова) обеспечивало Ягуару рекордные для своего времени скоростные показатели.
В ноябре 1949 года журнал The Motor испытал предсерийный прототип XK120, который практически ничем не отличался от товарной машины. В руках журналистов родстер разогнался до 60 миль в час (97 километров в час) спустя 10 секунд, а его максимальная скорость составила 200,5 километра в час. Любопытно, что ещё 30 мая того же года модифицированный ХК120 (с укороченным ветровым стеклом и изменённой главной парой в трансмиссии) показал скорость ещё выше —
250 километров в час: Iso Grifo GL (1966 год)
Iso Grifo создавался по тому же рецепту, что и DeTomaso Pantera: итальянский дизайн и американская техника. В версии GL купе оснащалось «смол-блоком» 327 V8 от General Motors, который с 5,4 литра рабочего объёма отдавал более 400 лошадиных сил. И, как выяснил журнал Autocar в
Но список претендентов на звание «Я первый разогнался до 250 километров в час» состоял, помимо Iso Grifo, ещё из трёх моделей. Первая – Maserati 5000 GT 1959 года, которая, согласно заявлениям компании-производителя, была способна на 277 километров в час. Второй кандидат — Ferrari 250 GTO, представленный в 1962 году. На гонках Gran Turismo Omologata регулярно набирал 250–270 километров в час, однако возникает вопрос: уместно ли считать дорожным «омологационный» автомобиль, у которого даже спидометра нет? Третий претендент на почётный титул — американское купе Studebaker Avanti.
Согласно рекламному фильму, в ходе испытаний на озере Бонневилль Avanti удалось показать среднюю максимальную скорость на уровне 168,24 мили в час (270,76 километра в час). Но и тут есть свои нюансы. Во-первых, все три тестовых автомобиля были незначительно модифицированы (слегка облегчены и оснащены каркасами безопасности). А во-вторых, рекорды устанавливались по американским, а не по международным стандартам.
300 километров в час: RUF BTR (1984 год)
К счастью, с отметкой в 300 километров в час неразберихи гораздо меньше. Первым гражданским автомобилем, которому покорилась эта высота, стал RUF BTR. Если кто не в курсе: RUF — это не тюнер Porsche в традиционном смысле, а самостоятельный автопроизводитель: автомобилям компании присваиваются собственные VIN-номера.
Имя BTR не имеет никакого отношения к военной технике и расшифровывается примерно как «RUF с турбонаддувом для Группы Б», хотя в ралли автомобиль никогда не выступал. Но шансы на успех у него определённо были: 3,4-литровый оппозитный двигатель BTR развивал 374 лошадиные силы и 480 Н·м, что очень немало для лёгкого 911. Любопытно, что версия BTR предлагалась как для «широкого» кузова 930 Turbo, так и для «узкой» Carrera: можно было получить настоящего волка в овечьей шкуре! Правда, большинство покупателей всё же отдавали предпочтение более эффектному варианту с широкими «бёдрами». Всего было построено около 20 RUF BTR первого поколения.
Первые экземпляры суперкара появились в 1983 году, ну а в
350 километров в час: McLaren F1 (1994 год)
Многие знают, что средняя максимальная скорость McLaren F1 составляет 386 километров в час. Рекордный заезд был даже зафиксирован на видео. Но не все знают, что на обычном McLaren F1 до такой скорости разогнаться невозможно. Дело в том, что дорожные экземпляры F1 имеют ограничитель максимальных оборотов, из-за которого предельная скорость на шестой передаче составляет около 350–355 километров в час. Но и этого достаточно, чтобы McLaren F1 стал новой главой в книге рекордов скорости.
Едва ли нужно в очередной раз перечислять регалии этой модели. Напомнишь ли, что McLaren F1 устанавливал рекорды скорости, побеждал в «24 часах Ле-Мана» и по сей день является одним из самых дорогих автомобилей в истории. А ведь Гордон Марри и компания McLaren просто хотели создать самую крутую дорожную машину, но ситуация, ко всеобщему счастью, вышла из-под контроля.
Все 106 экземпляров F1 были оснащены атмосферным двигателем V12 от BMW Motorsport, рабочий объём и мощность которого могли отличаться от версии к версии. Так, у варианта LM было 680 сил, снимаемых с 6,1 литра, а поздние версии GTR выдавали лишь 600 сил с 6 литров: больше не позволял гоночный регламент. Про McLaren F1 можно говорить очень долго, и мы обязательно к нему ещё вернёмся.
Но McLaren F1 мог и пролететь мимо нашей подборки, если бы фактическую максимальную скорость Bugatti EB110 Super Sport испытали в первый год после его премьеры. Итало-французский суперкар представили на Женевском автосалоне 1992 года, однако его реальную максимальную скорость узнали лишь в
400 километров в час: Bugatti Veyron (2005 год)
Bugatti Veyron может считаться основателем клуба «400+» с оговоркой. Ведь ещё в 1994 году Dauer 962 Le Mans, созданный гонщиком Йохеном Дауэром на базе спортивного прототипа Porsche 962, смог достичь 404,6 километра в час. Но справедливо ли считать серийным бывший гоночный болид, которому слегка переделали кузов и установили пассажирское кресло, а битурбированный двигатель освободили от условностей регламента? Да и тираж за три года производства составил лишь 13 машин: если это и серия, то очень-очень «мелкая».
В случае с Bugatti Veyron всё гораздо проще. Модель изначально создавалась как новый этап мощности и скорости, и с этой задачей она прекрасно справилась. Появлению Вейрона предшествовали несколько концепт-каров, но в 2005 году гиперкар пошёл в серию. Четыре турбонагнетателя, восемь литров рабочего объёма, шестнадцать цилиндров и 1001 лошадиная сила. Ничего подобного до детища Фердинанда Пиха мир ещё не видел!
19 апреля 2005 года на закрытом полигоне в Эра-Лессин Bugatti Veyron показал среднюю максимальную скорость на уровне 408,5 километра в час, став самым быстрым серийным автомобилем Земли. В последующие восемь лет будет выпущено 450 экземпляров, в том числе и 30 единиц Veyron Super Sport – 1200-сильной версии, чья средняя максимальная скорость составила 431 километр в час. После Veyron эстафету подхватил Bugatti Chiron, который какое-то время был лучшим в дисциплине «0–400–0 километров в час». Однако в очередной раз сдвинуть планку максимальной скорости для серийных машин Широну не удалось.
450 и 500 километров в час: SSC Tuatara (2020 год). Или нет?
К американскому гиперкару SSC Tuatara, идея которого лежала на полке несколько лет, пока масса вопросов. Во-первых, непонятно, сколько экземпляров компания Shelby Super Cars в итоге сможет построить для своих заказчиков. Планируется партия из 99 машин, и первые автомобили уже приехали к клиентам. Но у маленьких фирм, увы, часто возникают проблемы с выполнением своих обязательств. Поэтому нет никаких гарантий, что SSC обойдёт эта участь.
Во-вторых, многие эксперты скептически отнеслись к видеозаписи, на которой запечатлена попытка Tuatara установить рекорд скорости. Мол, судя по косвенным признакам видеоролика, машина разогналась лишь до 280 миль в час (450,5 километра в час). Однако глава SSC, Джерод Шелби, заявил, что подобная иллюзия возникла
Ну а в-том-самом заезде, из-за которого начало кое-где припекать у других производителей гиперкаров, средняя максималка составила
Напомним, SSC Tuatara оснащена 5,9-литровым V8 с двойным наддувом и плоским коленвалом. На биоэтаноле Е85 двигатель способен выдавать 1775 лошадиных сил. Благодаря малой массе (1247 килограммов) и отменной аэродинамике (коэффициент лобового сопротивления — 0,279) Tuatara с лёгкостью может разгоняться до скоростей за 400 километров в час, даже если вы просто поехали за сметаной. Но делать так, конечно же, не надо.
Тут кто-то может спросить: а как же Bugatti Chiron Super Sport 300+? Как же Koenigsegg Agera RS? Отвечаем: тот Bugatti Chiron Super Sport 300+, который первым среди дорожных автомобилей пробил отметку в 300 миль в час (483 километра в час), является прототипом и имеет несколько важных отличий в сравнении с теми тридцатью Super Sport 300+, которые передадут покупателям. У созданного для рекордных заездов прототипа был заметно уменьшен дорожный просвет, установлен каркас безопасности, демонтировано пассажирское сиденье и снят ограничитель максимальной скорости.
Что касается Koenigsegg, то модель Agera RS действительно сумела развить скорость в 456 километров в час, но смогла показать такую прыть лишь в одну сторону – в обратную сторону максималка была ощутимо ниже, за счёт чего средний показатель установился на отметке 445 километров в час. Близок локоток, а не укусишь!