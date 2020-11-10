Держись крепче: как дорожные машины меняли разметку спидометра последние 100 лет

В 1899 году похожий на торпеду электрокар La Jamais Contente («Вечно недоволь­ный») разогнался до 105,9 кило­метра в час, тем самым установив мировой рекорд скорости для четырёх­колёсных автомо­билей. А уже в 1902 году 111,8 кило­метра достиг вполне обычный Mercedes Simplex, оснащённый 6,8-литровой рядной «четвёркой». Это всё, что вам нужно знать о темпах развития двигателей внутрен­него сгорания в те годы. Век «паровозов» и «электричек», которые домини­ровали ранее, близился к концу.

Конечно, речь идёт о гоночном исполнении Мерседеса 40PS, но в данном случае это не так важно: соревно­вательная и граждан­ская версии Simplex отличались лишь количеством сидений. Мощность была плюс-минус одинаковой — в районе 45–48 лошадиных сил. Автором рекорда стал Уильям К. Вандер­бильт, который пилоти­ровал Mercedes на участке дороги от Абли в Шартр.

В последующие годы разница между гоночными и гражданскими автомо­билями будет становиться всё более ощутимой. Тот же Simplex 90 PS 1904 года (который, кстати, разгонялся до 152 кило­метров в час) уже едва ли можно причислить к гражданским автомобилям.