Супервнедорожник Hispano Suiza поедет в экстремальных гонках электрокаров

Hispano Suiza построила машину в партнёрстве с производителем энергетических напитков Xite Energy. Его логотип хорошо виден на кузове гоночного внедорожного купе. Подробности его разработки и постройки не сообщаются.

В серии Extreme E кузов можно придумать любой, а вот шасси и силовая установка едины для всех. Электромотор на 550 л.с. обеспечивает разгон до сотни за 4,5 секунды. Привод у спорткара полный.

Экипаж составят 28-летний Оливер Беннетт, гонявшийся в чемпионатах British Rallycross и World Rallycross, и 27-летняя Кристина Джампаоли Зонка, имеющая за плечами опыт серий World Rally Championship, Baja 1000 и Andalucia Road.

Испанская марка Hispano Suiza была основана в 1904 году. Она успела прославиться мелкосерийным производством роскошных автомобилей, но просуществовала всего 40 лет. За последние 20 лет предпринималась не одна попытка возродить бренд. В марте прошлого года на Женевском автосалоне был показан прототип электромобиля под названием Hispano Suiza Carmen.