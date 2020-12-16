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Супервнедорожник Hispano Suiza поедет в экстремальных гонках электрокаров

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Кирилл Малышев

Испанская марка Hispano Suiza, недавно возродившаяся после десятилетий забвения, примет участие в чемпионате электрических автомобилей Extreme E Championship. Представлен болид, и названы гонщики, которые примут участие в соревнованиях. Об этом сообщает Jalopnik.

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  • Hispano Suiza построила машину в партнёрстве с производителем энергетических напитков Xite Energy. Его логотип хорошо виден на кузове гоночного внедорожного купе. Подробности его разработки и постройки не сообщаются.

  • В серии Extreme E кузов можно придумать любой, а вот шасси и силовая установка едины для всех. Электромотор на 550 л.с. обеспечивает разгон до сотни за 4,5 секунды. Привод у спорткара полный.

  • Экипаж составят 28-летний Оливер Беннетт, гонявшийся в чемпионатах British Rallycross и World Rallycross, и 27-летняя Кристина Джампаоли Зонка, имеющая за плечами опыт серий World Rally Championship, Baja 1000 и Andalucia Road.

  • Испанская марка Hispano Suiza была основана в 1904 году. Она успела прославиться мелкосерийным производством роскошных автомобилей, но просуществовала всего 40 лет. За последние 20 лет предпринималась не одна попытка возродить бренд. В марте прошлого года на Женевском автосалоне был показан прототип электромобиля под названием Hispano Suiza Carmen.

  • Есть и ещё одна компания, планирующая возродить легендарный бренд Hispano Suiza, — это Suiza Automobilmanufaktur AG. Основанная в 2010 году австрийским дизайнером Эрвином Лео Химмелем марка ранее опубликовала первые характеристики своего суперкара Maguari HS1 GTC. У него карбоновый кузов на пространственной алюминиевой раме и двигатель V10 5.2 от Lamborghini Huracan. С помощью двух обычных и двух электрических турбин с него сняли 1085 л.с.

Как относитесь к гонкам электромобилей?

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