Марка Hispano Suiza вернется на рынок с электрическим суперкаром
Возрождённая автомобильная марка Hispano Suiza представит свою первую модель в марте – на автосалоне в Женеве. В качестве тизера опубликовано изображение карбонового монокока большого роскошного купе с электрической силовой установкой.
Технические характеристики новинки пока держатся в тайне. Известно, что участие в создании машины принимала компания QEV Technologies – испанский разработчик компонентов для электрических силовых установок и технический партнёр гоночной команды Mahindra в серии Formula E. Одним из инвесторов проекта выступил испанский конгломерат Grup Peralada, владеющий рядом проектов в сфере развлечений и туризма.
Электрокар будет называться Carmen – в честь Кармен Матеу, внучки одного из основателей компании Hispano Suiza Дамиана Матеу. Carmen получит винтажный дизайн и станет современной интерпретацией элегантного купе Hispano Suiza H6 Dubonnet Xenia 1938 года.
Испанская марка Hispano Suzia была основана в 1904 году испанскими предпринимателями Дамианом Матеу и Франсиско Сейо и швейцарским инженером Марком Биркигтом. Компания занималась мелкосерийным производством роскошных автомобилей, но просуществовала сравнительно недолго: производство свернули в 1944 году.
Попытки реанимировать марку предпринимались не раз: в начале нулевых было представлено несколько концептов, а в 2010 году публике показали прототип купе, построенного на базе суперкара Audi R8. До производства этой модели дело так и не дошло.
По словам директора Hispano Suiza Мигеля Матеу, пра-правнука основателя компании, проект Carmen станет для марки возвращением к истокам: 119 лет назад, за четыре года до появления бренда, Дамиан Матеу работал над прототипом электромобиля. Который, правда, так и не попал в производство.