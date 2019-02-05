Марка Hispano Suiza вернется на рынок с электрическим суперкаром

Возрождённая автомобильная марка Hispano Suiza представит свою первую модель в марте – на автосалоне в Женеве. В качестве тизера опубликовано изображение карбонового монокока большого роскошного купе с электрической силовой установкой.

Технические характеристики новинки пока держатся в тайне. Известно, что участие в создании машины принимала компания QEV Technologies – испанский разработчик компонентов для электрических силовых установок и технический партнёр гоночной команды Mahindra в серии Formula E. Одним из инвесторов проекта выступил испанский конгломерат Grup Peralada, владеющий рядом проектов в сфере развлечений и туризма.