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Марка Hispano Suiza возвращается с очень быстрым электрокаром в винтажном стиле

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Андрей Шульдешов

Компания Hispano Suiza Cars представила электрический суперкар под названием Carmen, с которым, возможно, легендарный испанский бренд вернётся к жизни. Дизайн автомобиля получился весьма своеобразным, но в его динамических способностях сомневаться не приходится.

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Дизайн Carmen отсылает к автомобилям Hispano Suiza тридцатых годов, в частности – к роскошной модели H6C Dubonnet Xenia 1938 года (эта модель была выпущена в единственном экземпляре). Именно по мотивам Xenia сделаны массивные крылья, а задние колёсные арки полностью закрыты панелями. Несмотря на винтажный дизайн, Carmen – полноценный суперкар. В основе лежит карбоновый монокок, кузов тоже выполнен из углепластика. Кроме того, у автомобиля карбон-керамические тормоза и адаптивные амортизаторы.

Hispano Suiza Dubonnet Xenia

У суперкара задний привод, и это выделяет его на фоне других подобных сверхмощных электрокаров, которые обычно полноприводные. Два электромотора на задней оси развивают в сумме 1020 лошадиных сил, а не терять стабильность в поворотах машине помогает система векторизации тяги, контролирующая крутящий момент на каждом из задних колёс. Источником энергии служит блок литий-ионных батарей Т-образной формы, расположенный в полу. Максимальная дальность хода на одной зарядке составляет 400 километров.

Разгон до сотни занимает у Carmen менее трёх секунд, а максимальная скорость электронно ограничена на 250 км/ч.

Carmen – относительно лёгкий электрокар, его масса составляет 1690 килограммов (масса Tesla Model S, например, превышает две тонны).

Салон Carmen обшит дорогими сортами кожи и алькантарой, есть вставки из натурального дерева и алюминия. По центру передней панели расположен сенсорный дисплей мультимедийки диагональю 10,1 дюйма.

Компания Hispano Suiza Cars выпустит всего 19 экземпляров Carmen, собирать машины будут в Барселоне. Цена составит минимум полтора миллиона евро, а первые машины отправятся к клиентам в 2020 году.

  • За инженерную часть проекта Carmen отвечала компания QEV Technologies – испанский разработчик компонентов для электрических силовых установок и технический партнёр гоночной команды Mahindra в серии Formula E. Один из инвесторов проекта – испанский конгломерат Grup Peralada, владеющий рядом проектов в сфере развлечений и туризма.

  • Hispano Suiza Cars – не первая попытка возродить легендарную испанскую марку. Есть ещё австрийская компания Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, созданная в 2010 году. Она тоже пытается вернуть к жизни имя Hispano Suiza при помощи мелкосерийных суперкаров и в качестве основы использует для этого суперкары группы VAG. Их последнее творение – суперкар Maguari HS1 GTC с 5,2-литровым V10 от Lamborghini Huracan мощностью 1085 л.с.

Понравилось бы основателям Hispano Suiza такое возрождение марки?

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