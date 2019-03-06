Марка Hispano Suiza возвращается с очень быстрым электрокаром в винтажном стиле

У суперкара задний привод, и это выделяет его на фоне других подобных сверхмощных электрокаров, которые обычно полноприводные. Два электромотора на задней оси развивают в сумме 1020 лошадиных сил, а не терять стабильность в поворотах машине помогает система векторизации тяги, контролирующая крутящий момент на каждом из задних колёс. Источником энергии служит блок литий-ионных батарей Т-образной формы, расположенный в полу. Максимальная дальность хода на одной зарядке составляет 400 километров.

Разгон до сотни занимает у Carmen менее трёх секунд, а максимальная скорость электронно ограничена на 250 км/ч.

Carmen – относительно лёгкий электрокар, его масса составляет 1690 килограммов (масса Tesla Model S, например, превышает две тонны).

Салон Carmen обшит дорогими сортами кожи и алькантарой, есть вставки из натурального дерева и алюминия. По центру передней панели расположен сенсорный дисплей мультимедийки диагональю 10,1 дюйма.

Компания Hispano Suiza Cars выпустит всего 19 экземпляров Carmen, собирать машины будут в Барселоне. Цена составит минимум полтора миллиона евро, а первые машины отправятся к клиентам в 2020 году.