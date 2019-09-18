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В России начнут продавать топливо в рассрочку

Новости

Николай Андреев

Сеть заправочных станций «Газпромнефть» вместе с БКС банком запустит программу рассрочки для оплаты топлива. Об этом изданию «Ведомости» рассказал председатель правления БКС банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

  • Для получения беспроцентной рассрочки необходимо оформить специальную кредитную карту с лимитом до 15 000 рублей — клиенту придётся заполнить краткую анкету с информацией о себе, получить одобрение банка и подписать договор по мобильному сообщению.

  • Максимальный срок действия рассрочки — один месяц. Если клиент вовремя не рассчитался, то рассрочка превраща­ется в кредит со ставкой 59 процентов годовых. Создатели услуги подчёркивают, что стоимость топлива в случае рассрочки не будет отличаться от обычных цен, а все затраты на обслуживание банковской карты на себя берёт «Газпромнефть».

  • Сервис запустят уже в сентябре 2019 года, но сначала им смогут пользоваться только водители службы такси Gett. Для обычных клиентов «Газпромнефти» доступ к рассрочке откроют до конца 2019 года.

Будете брать рассрочку на топливо?

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