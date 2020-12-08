Самые мощные машины автобрендов: от Seat до «Москвича». Большая энциклопедия мощности: часть 5
Алексей Олефиренко
Мы открываем последний — уже пятый том нашей Большой энциклопедии мощности. Позади 40 брендов, осталось лишь 10 марок, с самыми мощными машинами которых мы вас прямо сейчас познакомим.
SEAT
Как отсоединение бренда DS негативно сказалось на мощностных рейтингах компании Citroen, так и SEAT лишился рекордов с выводом Cupra в отдельный бренд. Поскольку испанцы теперь позиционируют себя как массовый бренд, даже модели линии FR не особо балуют мощностью. Например, кроссовер Tarraco в топовом турбодизельном варианте развивает лишь 200 лошадиных сил.
Поэтому, чтобы выявить мощнейший серийный SEAT в истории, придётся копать поглубже. В 2017 году появился SEAT Leon Cupra R. Он был представлен на Франкфуртском автосалоне. Переднеприводный хэтчбек, оснащённый силовой установкой от Volkswagen Golf R, развивал 300 лошадиных сил с роботизированной коробкой передач и 310 сил в версии с «механикой». Это и есть самый мощный Сеат на сегодняшний день.
До 100 километров в час один из последних спортивных Сеатов ехал за 5,8 секунды, а его максимальная скорость была ограничена электроникой на 250 километрах в час. У марки Cupra есть модели и пошустрее, но о них поговорим в переиздании нашей энциклопедии.
Skoda
Если шансы появления Сеатов мощностью более 310 лошадиных сил в среднесрочной перспективе весьма призрачны, то Skoda совершенно точно будет наращивать мускулатуру. Совсем недавно мощнейшей моделью в линейке Skoda был лифтбек Superb, турбированная рядная «четвёрка» которой выдавала 280 лошадиных сил. Но пару месяцев назад планка мощности у Skoda поднялась до 306 «лошадей»!
Причём существенный мощностной рывок совершила не Octavia vRS, как можно было бы ожидать, а первый в истории Skoda полностью электрический кроссовер. Речь об Enyaq iV, который является ближайшим родственником Volkswagen ID.3.
В базовом исполнении Enyaq оснащён единственным электромотором, который развивает 148 лошадиных сил. Для электрокара — смех сквозь слёзы. Но если подняться к флагманской модификации Enyaq RS iV, то электромоторов станет два, мощность вырастет до 306 сил, а крутящий момент – с 220 до 460 Н·м. А это уже серьёзно. Правда, «Октавия» на чипе всё равно будет мощнее...
Subaru
Автомобили Subaru — частые гости многочисленных тюнинг-ателье. И переделки зачастую достигают таких масштабов, что мощность оппозитных моторов доходит до 600–700 лошадиных сил, а характерный субаровский рокот слышит половина города. Серийные Subaru, конечно, таких вольностей себе не позволяют, но всё равно способны удивить своими результатами.
За очень мощные Субару, как и в случае Mitsubishi, нужно благодарить Великобританию. Именно там, совместными стараниями Subaru Tecnica International и Cosworth, появилась Subaru Cosworth Impreza STi CS400. Модель представили в 2010 году, продавалась она только на острове и была в свободном доступе лишь несколько дней. Все 75 экземпляров быстро нашли своих владельцев. Хотя ценник скромным не назовёшь — 49 995 фунтов.
Благодаря новой ГБЦ, поршням, шатунам, системам впуска и выпуска, турбонаддуву, а также перепрошитому ЭБУ двигатель Импрезы стал развивать 400 лошадиных сил и 540 Н·м момента с 2,5 литров рабочего объёма. С таким комплектом хэтч набирал первую сотню за 3,7 секунды. Недурно для пятидверки?
Suzuki
При упоминании скоростных и мощных Suzuki на ум обычно приходят мотоциклы. Ведь супербайк Hayabusa не один год удерживал звание быстрейшего серийного мотоцикла на планете. А вот с автомобилями всё не настолько впечатляюще. Если не считать кей-кары, спортивные версии хэтчбека Swift и прототипы для Pikes Peak, то бодрых машин у Suzuki толком-то и не было.
До недавнего времени мощнейшим Suzuki был... большой кроссовер XL7, который продавался только в Северной Америке! 3,6-литровый V6 «родственника» Chevrolet Equinox развивал 257 сил. Но новая модель Suzuki недавно подняла планку до 306 сил. И этой моделью стала… Toyota RAV4!
Не буквально RAV4, конечно же, а кроссовер Suzuki Across, в котором без труда угадывается тойотовская модель последнего поколения. Но, надо отдать должное Suzuki, компания не просто повесила на RAV4 свои шильдики, но и немного поколдовала и над внешним видом.
Причём модель эта гибридная: её силовая установка состоит из 2,5-литрового четырёхцилиндрового двигателя, а также двух электромоторов. Кстати, из общих 306 сил лишь 185 приходятся на ДВС. Средний расход топлива, согласно брошюре, составляет 1,2 литра на 100 километров!
Продаётся эта модель в странах Западной Европы, где стоит немало: базовая комплектация оценивается в 57 тысяч евро!
Tesla
Выявлять самую мощную Теслу — дело не слишком благодарное: компания Илона Маска больше концентрируется на разгонной динамике и запасе хода, а не мощности как таковой. Так что разведывать мощность приходится журналистам и владельцам динамометрических стендов.
Неясности в этот вопрос добавляют и многочисленные анонсы компании, которые почти никогда не укладываются в дедлайны. Cybertruck задерживается до 2022 года, неизвестна дата выхода Roadster второго поколения. В то же время компактный кроссовер Model Y поступил в продажу раньше обещанного срока. Короче говоря, по анонсам и машинам Теслы впору выпускать отдельный ликбез.
Но пока грузовик Semi, новый Roadster и многообещающая Model S P100D+ Plaid ждут своей очереди, самой мощной моделью американской марки (и самой энерговооружённой) остаётся лифтбек Model S P100D Performance. Полный привод, 2,5 секунды до 100 километров в час, 542 километра от зарядки до зарядки и 773 лошадиные силы. Более чем достойно, особенно для семейного автомобиля.
Toyota
В современном модельном ряду Toyota немало интересных машин. Есть седан Mirai, работающий на водороде, вычурный кроссовер
Этот титул принадлежит модели, которая обслуживает императорский двор Японии — представительскому седану Toyota Century. Пару лет назад лимузин во второй раз сменил поколение (за полвека своей истории) и стал не только самой мощной, но и самой дорогой Тойотой: цены на Century начинаются от
В отличие от второго поколения, которое оснащалось мотором V12, новинка получила гибридную силовую установку с бензиновым V8. Фактически это агрегат THS II, который использовался на Lexus LS600h четвёртого поколения. Благодаря тяговому электромотору на 224 силы и пятилитровому V8 (у него 381 л.с.) общая отдача Century составляет 431 лошадиную силу. Но в документации её тактично занижают до «джентльменских» 280.
Продаётся 5,3-метровый седан только в Японии. Почти все его элементы изготавливаются вручную.
Volkswagen
В группу Volkswagen входят множество брендов с мощнейшими автомобилями: Bugatti, Bentley, Audi, Porsche… Но сама марка, выпускающая «народные автомобили», за лошадиными силами не особо гонится. Есть, конечно, исключения в виде большой коммерческой техники или электрического спортпрототипа I.D. R, но они малочисленны.
Логичнее всего искать самый мощный Volkswagen среди моделей линейки R. И на её вершине, по крайней мере, в вопросе количества лошадиных сил, находится... кроссовер! Причём не маленький Tiguan, а огромный Touareg R.
Если топовые кроссоверы Audi и Porsche оснащаются четырёхлитровым V8 с двумя турбинами, то у Touareg R силовая установка попроще. В Фольксвагене главную партию исполняет трёхлитровый V6 TFSI с отдачей в 340 «лошадей», которому помогает электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил, который встроен в восьмиступенчатый автомат. Совокупная мощность установки составляет 462 лошадиные силы. Возможно, где-то не за горами ещё более мощный электрокар, но пока мощнее и круче у VW ничего серийного не было.
Volvo
Не будь Polestar самостоятельным брендом, мы бы с радостью поставили сюда фотографии Polestar 1, который начинал свою жизнь в качестве концепт-кара Volvo Concept Coupe. И написали бы про его 600-сильную гибридную установку, необычный багажник, цветные ремни безопасности. Но нет. Мухи… то есть Volvo — отдельно, Polestar – отдельно. Ну, почти.
Дело в том, что мощнейший автомобиль марки Volvo всё равно имеет слово Polestar в названии. Он именуется Volvo S60 T8 Polestar Engineered. Технически это вполне привычный Volvo S60 T8, который инженеры Polestar слегка улучшили по фирменному рецепту: добавили регулируемую подвеску Öhlins, тормоза Brembo, новые колёсные диски, докинули несколько распорок для усиления кузова и, конечно же, прибавили мощности.
Если в случае с обычным S60 T8 мощность составляет 408 лошадиных сил, то у седана с инжинирингом Polestar отдача доросла до 422 л.с. Большая часть этой мощности приходится на двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом и компрессором. Стараниями Polestar его мощность поднялась с 303 до 318 сил.
До сотни топовый S60 разгоняется за 4,4 секунды. Неплохо для четырёх горшков, не так ли?
ГАЗ
Напоследок два отечественных бренда, которые легковые автомобили давно не выпускают. Для начала Горьковский автозавод, в модельной линейке которого сплошь грузовики и автобусы. Но и они не дотягивают по мощности до машины, которой в этом году исполнилось 35 лет.
Не секрет, что именно «Чайки» были самыми мощными автомобилями завода ГАЗ. Но самыми энерговооружёнными ли? Как бы не так. Ведь огромный 5,5-литровый V8 с трёхступенчатым автоматом устанавливался не только на лимузины, но и на так называемые «догонялки»: модифицированные Волги, которые работали в КГБ. Сначала базой для «догонялок» была
В своей последней «догонялковской» итерации, которая называлась
Москвич
Хотя смерть завода «Москвич» была долгой и мучительной, эта агония оказалась не напрасной. Ведь именно под конец своей жизни производитель народных автомобилей разродился самой мощной моделью, которую, увы, особо никто не хотел покупать. Помните «Москвич»-2142 Князь Владимир, построенный на базе 2141?
Так вот, помимо двигателя УЗАМ-3317, который развивал беспощадные 86 лошадиных сил, этот седан комплектовался двухлитровым двигателем Renault. И вот у него мощность была куда солиднее — 147 лошадиных сил. Не мировой рекорд, конечно, но даже в 2020 году с такой мощностью можно было бы не чувствовать себя ущербным.