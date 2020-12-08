Автомобильные лайфхаки: истории читателей

Самые мощные машины автобрендов: от Seat до «Москвича». Большая энциклопедия мощности: часть 5

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Алексей Олефиренко

Мы открываем последний — уже пятый том нашей Большой энцикло­педии мощности. Позади 40 брендов, осталось лишь 10 марок, с самыми мощными машинами которых мы вас прямо сейчас познакомим.

SEAT

Как отсоединение бренда DS негативно сказалось на мощностных рейтингах компании Citroen, так и SEAT лишился рекордов с выводом Cupra в отдельный бренд. Поскольку испанцы теперь позици­онируют себя как массовый бренд, даже модели линии FR не особо балуют мощностью. Например, кроссовер Tarraco в топовом турбо­дизельном варианте развивает лишь 200 лошадиных сил.

Поэтому, чтобы выявить мощнейший серийный SEAT в истории, придётся копать поглубже. В 2017 году появился SEAT Leon Cupra R. Он был пред­ставлен на Франк­фуртском автосалоне. Передне­приводный хэтчбек, оснащённый силовой установкой от Volkswagen Golf R, развивал 300 лошадиных сил с роботи­зированной коробкой передач и 310 сил в версии с «механикой». Это и есть самый мощный Сеат на сегодняшний день.

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До 100 километров в час один из последних спортивных Сеатов ехал за 5,8 секунды, а его максимальная скорость была ограни­чена электроникой на 250 километрах в час. У марки Cupra есть модели и пошустрее, но о них поговорим в пере­издании нашей энциклопедии.

Skoda

Если шансы появления Сеатов мощностью более 310 лошадиных сил в средне­срочной перс­пективе весьма призрачны, то Skoda совер­шенно точно будет наращивать муску­латуру. Совсем недавно мощнейшей моделью в линейке Skoda был лифтбек Superb, турбиро­ванная рядная «четвёрка» которой выдавала 280 лошадиных сил. Но пару месяцев назад планка мощности у Skoda поднялась до 306 «лошадей»!

Причём существенный мощностной рывок совер­шила не Octavia vRS, как можно было бы ожидать, а первый в истории Skoda полностью электрический кроссовер. Речь об Enyaq iV, который является ближайшим родственником Volkswagen ID.3.

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В базовом исполнении Enyaq оснащён единственным электро­мотором, который развивает 148 лошадиных сил. Для электрокара — смех сквозь слёзы. Но если подняться к флагманской моди­фикации Enyaq RS iV, то электро­моторов станет два, мощность вырастет до 306 сил, а крутящий момент – с 220 до 460 Н·м. А это уже серьёзно. Правда, «Октавия» на чипе всё равно будет мощнее...

Subaru

Автомобили Subaru — частые гости много­численных тюнинг-ателье. И пере­делки зачастую достигают таких масштабов, что мощность оппозитных моторов доходит до 600–700 лошадиных сил, а характерный субаровский рокот слышит половина города. Серийные Subaru, конечно, таких воль­ностей себе не позволяют, но всё равно способны удивить своими результатами.

За очень мощные Субару, как и в случае Mitsubishi, нужно благодарить Велико­британию. Именно там, совместными стараниями Subaru Tecnica International и Cosworth, появилась Subaru Cosworth Impreza STi CS400. Модель пред­ставили в 2010 году, продава­лась она только на острове и была в свободном доступе лишь несколько дней. Все 75 экзем­пляров быстро нашли своих владельцев. Хотя ценник скромным не назовёшь — 49 995 фунтов.

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Благодаря новой ГБЦ, поршням, шатунам, системам впуска и выпуска, турбо­наддуву, а также пере­прошитому ЭБУ двигатель Импрезы стал развивать 400 лошадиных сил и 540 Н·м момента с 2,5 литров рабочего объёма. С таким комплектом хэтч набирал первую сотню за 3,7 секунды. Недурно для пятидверки?

Suzuki

При упоминании скоростных и мощных Suzuki на ум обычно приходят мото­циклы. Ведь супербайк Hayabusa не один год удер­живал звание быстрей­шего серийного мотоцикла на планете. А вот с автомо­билями всё не настолько впечат­ляюще. Если не считать кей-кары, спортивные версии хэтчбека Swift и прототипы для Pikes Peak, то бодрых машин у Suzuki толком-то и не было.

До недавнего времени мощнейшим Suzuki был... большой крос­совер XL7, который продавался только в Северной Америке! 3,6-литровый V6 «родствен­ника» Chevrolet Equinox развивал 257 сил. Но новая модель Suzuki недавно подняла планку до 306 сил. И этой моделью стала… Toyota RAV4!

Не буквально RAV4, конечно же, а кроссовер Suzuki Across, в котором без труда угады­вается тойотовская модель последнего поколения. Но, надо отдать должное Suzuki, компания не просто повесила на RAV4 свои шильдики, но и немного поколдовала и над внешним видом.

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Причём модель эта гибридная: её силовая установка состоит из 2,5-литро­вого четырёх­цилин­дрового двигателя, а также двух электро­моторов. Кстати, из общих 306 сил лишь 185 приходятся на ДВС. Средний расход топлива, согласно брошюре, составляет 1,2 литра на 100 километров!

Продаётся эта модель в странах Западной Европы, где стоит немало: базовая комплектация оценивается в 57 тысяч евро!

Tesla

Выявлять самую мощную Теслу — дело не слишком благодарное: компания Илона Маска больше концентри­руется на разгонной динамике и запасе хода, а не мощности как таковой. Так что разведывать мощность приходится журналистам и владельцам динамо­метрических стендов.

Неясности в этот вопрос добавляют и много­численные анонсы компании, которые почти никогда не уклады­ваются в дедлайны. Cybertruck задер­живается до 2022 года, неизвестна дата выхода Roadster второго поколения. В то же время компактный кроссовер Model Y поступил в продажу раньше обещанного срока. Короче говоря, по анонсам и машинам Теслы впору выпускать отдельный ликбез.

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Но пока грузовик Semi, новый Roadster и много­обещающая Model S P100D+ Plaid ждут своей очереди, самой мощной моделью американ­ской марки (и самой энерго­вооружённой) остаётся лифтбек Model S P100D Performance. Полный привод, 2,5 секунды до 100 кило­метров в час, 542 кило­метра от зарядки до зарядки и 773 лошадиные силы. Более чем достойно, особенно для семейного автомобиля.

Toyota

В современном модельном ряду Toyota немало интересных машин. Есть седан Mirai, работающий на водороде, вычурный кроссовер C-HR, а также три авто­мобиля, которые точно заставят улыбаться автомо­биль­ного энтузиаста: купе GR Supra и GT-86 (скоро оно будет называться GR 86), а также омологаци­онный хот-хэтч GR Yaris, который стал одной из самых обсуждаемых новинок 2020 года. Но является ли хоть одна из этих машин мощнейшей серийной Toyota? Нет!

Этот титул принадлежит модели, которая обслужи­вает император­ский двор Японии — представи­тель­скому седану Toyota Century. Пару лет назад лимузин во второй раз сменил поколение (за полвека своей истории) и стал не только самой мощной, но и самой дорогой Тойотой: цены на Century начинаются от 19 963 000 иен, что экви­валентно 14,4 миллиона рублей!

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В отличие от второго поколения, которое оснащалось мотором V12, новинка получила гибридную силовую установку с бензиновым V8. Фактически это агрегат THS II, который использо­вался на Lexus LS600h четвёртого поколения. Благодаря тяговому электро­мотору на 224 силы и пяти­литровому V8 (у него 381 л.с.) общая отдача Century составляет 431 лошадиную силу. Но в документации её тактично занижают до «джентль­менских» 280.

Продаётся 5,3-метровый седан только в Японии. Почти все его элементы изготавли­ваются вручную.

Volkswagen

В группу Volkswagen входят множество брендов с мощнейшими автомо­билями: Bugatti, Bentley, Audi, Porsche… Но сама марка, выпускающая «народные авто­мобили», за лошади­ными силами не особо гонится. Есть, конечно, исключения в виде большой коммер­ческой техники или электриче­ского спорт­прототипа I.D. R, но они мало­численны.

Логичнее всего искать самый мощный Volkswagen среди моделей линейки R. И на её вершине, по крайней мере, в вопросе количества лошадиных сил, находится... кроссовер! Причём не маленький Tiguan, а огромный Touareg R.

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Если топовые кроссоверы Audi и Porsche оснащаются четырёхлитровым V8 с двумя турбинами, то у Touareg R силовая установка попроще. В Фольксвагене главную партию исполняет трёхлитровый V6 TFSI с отдачей в 340 «лошадей», которому помогает электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил, который встроен в восьмиступенчатый автомат. Совокупная мощность установки составляет 462 лошадиные силы. Возможно, где-то не за горами ещё более мощный электрокар, но пока мощнее и круче у VW ничего серийного не было.

Volvo

Не будь Polestar самостоятель­ным брендом, мы бы с радостью поставили сюда фото­графии Polestar 1, который начинал свою жизнь в качестве концепт-кара Volvo Concept Coupe. И написали бы про его 600-сильную гибридную установку, необычный багажник, цветные ремни безопас­ности. Но нет. Мухи… то есть Volvo — отдельно, Polestar – отдельно. Ну, почти.

Дело в том, что мощнейший автомобиль марки Volvo всё равно имеет слово Polestar в названии. Он именуется Volvo S60 T8 Polestar Engineered. Технически это вполне привычный Volvo S60 T8, который инженеры Polestar слегка улучшили по фирменному рецепту: добавили регулиру­емую подвеску Öhlins, тормоза Brembo, новые колёсные диски, докинули несколько распорок для усиления кузова и, конечно же, прибавили мощности.

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Если в случае с обычным S60 T8 мощность составляет 408 лошадиных сил, то у седана с инжинирингом Polestar отдача доросла до 422 л.с. Большая часть этой мощности приходится на двух­литровый четырёх­цилиндровый двигатель с турбо­наддувом и компрес­сором. Стараниями Polestar его мощность поднялась с 303 до 318 сил.

До сотни топовый S60 разгоняется за 4,4 секунды. Неплохо для четырёх горшков, не так ли?

ГАЗ

Напоследок два отечественных бренда, которые легковые авто­мобили давно не выпускают. Для начала Горьковский автозавод, в модельной линейке которого сплошь грузовики и автобусы. Но и они не дотягивают по мощности до машины, которой в этом году исполнилось 35 лет.

Не секрет, что именно «Чайки» были самыми мощными автомо­билями завода ГАЗ. Но самыми энерго­вооружёнными ли? Как бы не так. Ведь огромный 5,5-литровый V8 с трёх­ступен­чатым автоматом устанав­ливался не только на лимузины, но и на так называемые «догонялки»: модифи­цированные Волги, которые работали в КГБ. Сначала базой для «догонялок» была 21-я Волга — такой вариант назывался ГАЗ-23, а затем на замену пришла 24-я.

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В своей последней «догонялков­ской» итерации, которая называлась ГАЗ-24-34, Волга могла развивать 195–220 лошадиных сил. Выпускалась модель с 1985 по 1993 год, точное количество изготов­ленных экзем­пляров неизвестно. Зато известно, что такой седан разгонялся почти до 200 кило­метров в час, а первая сотня кило­метров в час ему покорялась быстрее чем за 15 секунд.

Москвич

Хотя смерть завода «Москвич» была долгой и мучитель­ной, эта агония оказалась не напрасной. Ведь именно под конец своей жизни произво­дитель народных автомо­билей разродился самой мощной моделью, которую, увы, особо никто не хотел покупать. Помните «Москвич»-2142 Князь Владимир, построенный на базе 2141?

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Так вот, помимо двигателя УЗАМ-3317, который развивал беспощадные 86 лошадиных сил, этот седан комплекто­вался двух­литровым двигателем Renault. И вот у него мощность была куда солиднее — 147 лошадиных сил. Не мировой рекорд, конечно, но даже в 2020 году с такой мощностью можно было бы не чувствовать себя ущербным.

Зависят ли мощность и удовольствие от вождения?

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