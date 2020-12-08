Самые мощные машины автобрендов: от Seat до «Москвича». Большая энциклопедия мощности: часть 5

Как отсоединение бренда DS негативно сказалось на мощностных рейтингах компании Citroen, так и SEAT лишился рекордов с выводом Cupra в отдельный бренд. Поскольку испанцы теперь позици­онируют себя как массовый бренд, даже модели линии FR не особо балуют мощностью. Например, кроссовер Tarraco в топовом турбо­дизельном варианте развивает лишь 200 лошадиных сил.

Поэтому, чтобы выявить мощнейший серийный SEAT в истории, придётся копать поглубже. В 2017 году появился SEAT Leon Cupra R. Он был пред­ставлен на Франк­фуртском автосалоне. Передне­приводный хэтчбек, оснащённый силовой установкой от Volkswagen Golf R, развивал 300 лошадиных сил с роботи­зированной коробкой передач и 310 сил в версии с «механикой». Это и есть самый мощный Сеат на сегодняшний день.