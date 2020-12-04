Самые мощные машины автобрендов: от MINI до Saab. Большая энциклопедия мощности: часть 4
Алексей Олефиренко
В предпоследней части «Большой энциклопедии мощности» мы расскажем о рекордсменах марок Nissan, Mitsubishi, Porsche и ещё множества других, чьи названия начинаются на латинские буквы от M до S. Как и в предыдущих частях (а их можно почитать здесь, здесь и здесь), не обошлось без неожиданных открытий. Так что продолжаем вместе с вами погружение в мир лошадиных сил, киловатт и ньютон-метров.
MINI
В беззаботные 1960-е высокая мощность автомобилям MINI была ни к чему: 700-килограммовые трёхметровые автомобильчики вполне обходились моторами до 70 лошадиных сил. Но в XXI веке MINI стали крупнее и технологичнее, поэтому мощности (а вместе с ней и масса) поползли вверх.
И вот недавно отдача двигателей серийных MINI перевалила за отметку в 300 лошадиных сил. Первыми до 306 сил раскачали большие модели линейки JCW — полноприводные Clubman John Cooper Works и Countryman John Cooper Works. Однако недавно топовый двухлитровый двигатель с 306 силами и 450 Н·м перепал и моноприводному трёхдверному MINI — горячей версии JCW GP.
По динамике бескомпромиссный GP, который будет выпущен тиражом 3000 экземпляров, уступает полноприводным (ключевое слово) здоровякам: до сотни он едет 5,2 секунды, в то время как Кантримен – 5,1, а Клабмен – и вовсе 4,9 секунды. Но JCW GP со своими 1190 килограммами массы является самым лёгким в тройке, а значит, и самым энерговооружённым. Плюс, именно у версии GP самая высокая максимальная скорость — целых 265 километров в час.
Mitsubishi
В прошлой части в списке мощнейших мы упомянули Mazda
Речь идёт о Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR
Если же говорить об автомобилях Mitsubishi, которые были доступны за пределами одной страны, то здесь лидером должен считаться старичок 3000GT VR4: под конец своей жизни он отдавал с битурбированного V6 целых 324 лошадиные силы.
Потому что никто не вынуждал японских производителей соблюдать «джентльменское соглашение» за пределами родины. Конечно, существует техника с логотипом Mitsubishi, мощность которой превышает и 400 лошадиных сил, но это уже коммерческий транспорт.
Nissan
Тут нет никаких вопросов и сомнений: на вершине должен быть автомобиль, из мотора которого тюнеры выжимают по две тысячи лошадиных сил! А то и по три. А может, и ещё больше... Остаётся лишь вопрос: какая именно версия Nissan
Spec-V? Nismo? Удивительно, но есть заводская версия «Гетера», которая развивает целых 720 лошадиных сил. Таких машин изготовили лишь 50 штук, все они получили выразительный кузов от Italdesign, а также сумасшедшую стартовую цену в 1,1 миллиона долларов. Это Nissan
Основой для 50 дизайнерских Ниссанов послужила 600-сильная версия
Opel
Жаль, что седан VXR8, который в Австралии продавался как Holden, а в Великобритании под брендом Vauxhall, так и не стал Опелем. Но перенос руля на правильную сторону в промышленных масштабах точно влетел бы концерну General Motors в копеечку. К тому же неизвестно, как публика отнеслась бы к масл-кару с многолитровым V8, на который нацепили эмблему немецкого бренда.
Поэтому наивысшая планка мощности для Opel — это не 595 лошадиных сил, которые развивал Vauxhall VXR8
Omega Lotus — зверь редкий, дорогой и очень опасный. В период с 1990 по 1992 год построили лишь 950 подобных машин, из которых 320 были праворукими Карлтонами, а остальные — леворукими Омегами. Все машины были оснащены рядной «шестёркой» C36GET с двумя турбинами, которая выдавала 382 силы и 568 Н·м момента. С такой силовой установкой Omega могла развивать до 283 километров в час, что делало её вторым быстрейшим седаном на планете своих лет — сразу после Alpina B10
Peugeot
Компания, которой сейчас принадлежит Opel, в отношении мощности тоже звёзд с неба не хватает. Но постепенно прогрессирует, и сейчас самый мощный серийный Peugeot развивает целых 360 лошадиных сил. Правда, это уровень мощнейших седанов начала
Обладателем столь мощной силовой установки является Peugeot 508 Sport Engineered. В лучших традициях 2020 года солидная мощность была получена не за счёт большого рабочего объёма или нескольких нагнетателей, а благодаря электромоторам. Их тут два: один — на передней оси, со 110 силами, второй — на задней, у которого 113 сил. Разбавляет эту электрокомпанию 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает 200 лошадиных сил.
Гибридный 508 получился не только очень мощным по меркам Peugeot, но и быстрым: на разгон до 100 километров в час он тратит всего 5,2 секунды. Увы, появление в России этой версии очень маловероятно.
Pontiac
Компания Pontiac канула в лету в самый неподходящий момент – когда начался ренессанс масл-каров. Выпусти сегодня фирма новый GTO или Firebird со стилизованной под ретро внешностью — точно настригли бы купонов. К сожалению, в последние годы своей жизни Pontiac занимался явно не тем, чем стоило бы. Например, продвигал на американский рынок модели компании Holden, только с левым рулём и фирменной радиаторной решёткой с парой ноздрей.
Но, поскольку флагманские модели Holden оснащались и многолитровыми моторами V8, перед смертью Pontiac успел мощно выступить. Это был Pontiac G8 GXP — ближайший родственник Chevrolet Caprice и Holden Statesman.
Мускулистый седан прячет под капотом атмосферный 6,2-литровый V8, отдача которого составляет 420 лошадиных сил и 563 Н·м. От этого мотора тяга идёт на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач. Однако в 2008 году дела Pontiac шли не очень (компания была упразднена в
Porsche
Мало какая компания может сравниться с Porsche в числе автоспортивных регалий. Разве что Ferrari. А поскольку без мощности в автоспорте никуда, у Porsche машин с большим количеством лошадиных сил столько, что отдельный том нашей энциклопедии можно посвятить именно им. Планка в 1000 сил покорилась немецкой компании ещё в
Но гоночные машины — это отдельная каста, которая не так часто соприкасается с серийными автомобилями. Однако и дорожные автомобили у Porsche
Впрочем, 918 Spyder даже сейчас, спустя семь лет после старта серийного производства, не выглядит бабушкиным шифоньером. Он яркий, относительно лёгкий (1634 килограмма), напичкан современной электроникой и очень быстр как на прямой, так и в поворотах. Испытатели Motor Trend умудрились набрать на нём 97 километров в час за 2,4 секунды, а на конец 2013 года 918 Spyder был быстрейшим серийным автомобилем, выезжавшим на Нордшляйфе, — это первая дорожная машина, которая проехала «Зелёный ад» быстрее семи минут. Феноменально!
Renault
У Renault тоже богатая гоночная родословная и хватает машин, мощность которых находится в районе 1000. Более того, у французов есть даже минивэн с 800-сильным мотором от болида Формулы-1! Увы, это всё либо штучные экземпляры, либо концепт-кары. А отдача гражданских машин бренда впечатляет куда меньше.
300 лошадиных сил — таков на сегодня предел серийных автомобилей Renault. Их развивает хот-хэтч Megane RS в самом дерзком варианте — Trophy. Но, поскольку мы учитываем и отношение мощности к массе, то будет справедливо записать на страницы нашей энциклопедии экстремальный вариант Megane RS
Версия Trophy-R была выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Помимо ломового ценника в 55 тысяч евро, она выделяется рекордом на Нордшляйфе для переднеприводных машин, отменной разгонной динамикой (5,4 секунды до «сотни»), а также не
Ну а если очень хочется Рено, у которого будет больше 300 сил, то… купите грузовик с ромбом на «морде».
Rolls-Royce
Как мы уже отмечали, в Rolls-Royce не очень любят обращаться к конкретным числам. Говоря о мощности, максимальной скорости и разгонной динамике, британцы предпочитают абстрактный эпитет «достаточные». К ценам, надо полагать, отношение такое же.
Но если отбросить все загадочные улыбки и обнажить конкретные характеристики, то выяснится, что мощнейшим Роллсом вот уже восьмой год является фастбэк Wraith. Исполин длиной 5,3 метра и массой 2,5 тонны оснащён битурбированным 6,6-литровым двигателем V12 на 632 лошадиные силы и 800 Н·м крутящего момента (или 870 в исполнении Black Badge). Если опираться на динамические показатели модели Wraith, то «достаточная» динамика в понимании Rolls-Royce – это 4,5 секунды до 100 километров в час. Этого и правда вполне достаточно для автомобиля таких габаритов и такой массы.
Как и полагается Роллс-Ройсу, Wraith комплектуется «суицидальными» дверьми, килограммами шумоизоляции и максимальной персонализацией под конкретного заказчика. В России цены на купе начинаются примерно с 24,5 миллиона рублей. Верхней ценовой планки, судя по всему, не существует.
Saab
История жестоко обошлась с маркой Saab, которая дарила нам яркие, надёжные и местами даже революционные автомобили. Ведь именно Saab сделал турбонаддув по-настоящему массовым явлением. Именно шведская компания показала, что в ночных условиях водителю нужен только спидометр.
Будучи компанией с авиационными корнями, Saab не могла обойтись без мощных моделей. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем автомобили линейки Aero, которые выдавали под 280 лошадиных сил. Но какой Aero был самым «авиационным» (читай — самым мощным)?
Теоретически сюда можно записать