Самые мощные машины автобрендов: от MINI до Saab. Большая энциклопедия мощности: часть 4

В беззаботные 1960-е высокая мощность авто­мобилям MINI была ни к чему: 700-кило­граммо­вые трёх­метровые автомо­биль­чики вполне обходились моторами до 70 лоша­диных сил. Но в XXI веке MINI стали крупнее и техно­логичнее, поэтому мощности (а вместе с ней и масса) поползли вверх.

И вот недавно отдача двигателей серийных MINI пере­валила за отметку в 300 лошадиных сил. Первыми до 306 сил раскачали большие модели линейки JCW — полно­приводные Clubman John Cooper Works и Countryman John Cooper Works. Однако недавно топовый двух­литровый двигатель с 306 силами и 450 Н·м перепал и моно­приводному трёх­дверному MINI — горячей версии JCW GP.