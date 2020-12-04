Рейтинг самых востребованных кроссоверов в ноябре в России

Самые мощные машины автобрендов: от MINI до Saab. Большая энциклопедия мощности: часть 4

Подборки

Алексей Олефиренко

В предпоследней части «Большой энциклопедии мощности» мы расскажем о рекордс­менах марок Nissan, Mitsubishi, Porsche и ещё множества других, чьи названия начинаются на латинские буквы от M до S. Как и в предыдущих частях (а их можно почитать здесь, здесь и здесь), не обошлось без неожиданных открытий. Так что продол­жаем вместе с вами погружение в мир лошадиных сил, киловатт и ньютон-метров.

MINI

В беззаботные 1960-е высокая мощность авто­мобилям MINI была ни к чему: 700-кило­граммо­вые трёх­метровые автомо­биль­чики вполне обходились моторами до 70 лоша­диных сил. Но в XXI веке MINI стали крупнее и техно­логичнее, поэтому мощности (а вместе с ней и масса) поползли вверх.

И вот недавно отдача двигателей серийных MINI пере­валила за отметку в 300 лошадиных сил. Первыми до 306 сил раскачали большие модели линейки JCW — полно­приводные Clubman John Cooper Works и Countryman John Cooper Works. Однако недавно топовый двух­литровый двигатель с 306 силами и 450 Н·м перепал и моно­приводному трёх­дверному MINI — горячей версии JCW GP.

1/6

По динамике бескомпромис­сный GP, который будет выпущен тиражом 3000 экзем­пляров, уступает полно­приводным (ключевое слово) здоровякам: до сотни он едет 5,2 секунды, в то время как Кантримен – 5,1, а Клабмен – и вовсе 4,9 секунды. Но JCW GP со своими 1190 кило­грам­мами массы является самым лёгким в тройке, а значит, и самым энерго­вооружённым. Плюс, именно у версии GP самая высокая макси­мальная скорость — целых 265 кило­метров в час.

Mitsubishi

В прошлой части в списке мощнейших мы упомянули Mazda RX-7 Spirit R — лимитиро­ванную версию роторного купе, которая прода­валась лишь в Японии. А самой мощной моделью Mitsubishi Motors в истории стоит считать спецверсию для Великобритании.

Речь идёт о Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400, который дорабаты­вался подраз­делением Ralliart. Спортивный седан получил новые аморти­заторы Bilstein, диски BBS, гоночные сиденья и, конечно же, серьёзно модифи­цированный двигатель 4G63T, мощность которого была доведена до 411 лошадиных сил, а крутящий момент — до 481 Н·м! Подобная версия была и у Evolution X, но последний «Эвик» был почти на 100 кило­граммов тяжелее «восьмёрки».

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400
1/5
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400

Если же говорить об автомобилях Mitsubishi, которые были доступны за пределами одной страны, то здесь лидером должен считаться старичок 3000GT VR4: под конец своей жизни он отдавал с битурбиро­ванного V6 целых 324 лошадиные силы.

Mitsubishi 3000GT VR-4
Mitsubishi 3000GT VR-4
1/4
Mitsubishi 3000GT VR-4

Потому что никто не вынуждал японских произво­дителей соблюдать «джентль­менское соглаше­ние» за пределами родины. Конечно, существует техника с логотипом Mitsubishi, мощность которой превышает и 400 лошадиных сил, но это уже коммерческий транспорт.

Nissan

Тут нет никаких вопросов и сомнений: на вершине должен быть авто­мобиль, из мотора которого тюнеры выжимают по две тысячи лошадиных сил! А то и по три. А может, и ещё больше... Остаётся лишь вопрос: какая именно версия Nissan GT-R должна попасть на страницы нашей энциклопедии.

Spec-V? Nismo? Удивительно, но есть заводская версия «Гетера», которая развивает целых 720 лошадиных сил. Таких машин изготовили лишь 50 штук, все они получили вырази­тельный кузов от Italdesign, а также сумасшедшую стартовую цену в 1,1 миллиона долларов. Это Nissan GT-R50, который был создан совместными усилиями Nissan и итальянской студии в честь полувекового юбилея последней.

1/6

Основой для 50 дизайнерских Ниссанов послужила 600-сильная версия GT-R Nismo. Существенной прибавки мощности удалось достигнуть за счёт новых систем впуска и выпуска, новых поршней, нового коленвала, а также турбо­нагнета­телей от гоночного Nissan GT-R для класса GT3. Первый серийный экзем­пляр изготов­лен в мае 2020 года, хотя прототип был показан ещё в 2018 году: именно тогда Italdesign стукнул полтинник.

Opel

Жаль, что седан VXR8, который в Австралии продавался как Holden, а в Велико­британии под брендом Vauxhall, так и не стал Опелем. Но перенос руля на правиль­ную сторону в промыш­ленных масштабах точно влетел бы концерну General Motors в копеечку. К тому же неизвестно, как публика отнеслась бы к масл-кару с много­литровым V8, на который нацепили эмблему немецкого бренда.

Поэтому наивысшая планка мощности для Opel — это не 595 лошадиных сил, которые развивал Vauxhall VXR8 GTS-R, а гораздо более скромные 382 силы Lotus Carlton. Нам эта модель известна под названием Opel Omega Lotus. Представ­ляете — машине 30 лет, а она до сих является самой мощной в линейке одной из старейших немецких марок!

1/6

Omega Lotus — зверь редкий, дорогой и очень опасный. В период с 1990 по 1992 год построили лишь 950 подобных машин, из которых 320 были праворукими Карлтонами, а остальные — леворукими Омегами. Все машины были оснащены рядной «шестёркой» C36GET с двумя турбинами, которая выдавала 382 силы и 568 Н·м момента. С такой силовой установкой Omega могла развивать до 283 кило­метров в час, что делало её вторым быстрейшим седаном на планете своих лет — сразу после Alpina B10 Bi-Turbo.

Peugeot

Компания, которой сейчас принадлежит Opel, в отношении мощности тоже звёзд с неба не хватает. Но постепенно прогрес­сирует, и сейчас самый мощный серийный Peugeot развивает целых 360 лошадиных сил. Правда, это уровень мощнейших седанов начала 2000-х!

Обладателем столь мощной силовой установки является Peugeot 508 Sport Engineered. В лучших традициях 2020 года солидная мощность была получена не за счёт большого рабочего объёма или нескольких нагнета­телей, а благодаря электро­моторам. Их тут два: один — на передней оси, со 110 силами, второй — на задней, у которого 113 сил. Разбавляет эту электро­компанию 1,6-литровый бензиновый турбо­мотор, который развивает 200 лошадиных сил.

1/6

Гибридный 508 получился не только очень мощным по меркам Peugeot, но и быстрым: на разгон до 100 кило­метров в час он тратит всего 5,2 секунды. Увы, появление в России этой версии очень маловероятно.

Pontiac

Компания Pontiac канула в лету в самый непод­ходящий момент – когда начался ренес­санс масл-каров. Выпусти сегодня фирма новый GTO или Firebird со стили­зованной под ретро внеш­ностью — точно настригли бы купонов. К сожалению, в последние годы своей жизни Pontiac занимался явно не тем, чем стоило бы. Например, продвигал на американ­ский рынок модели компании Holden, только с левым рулём и фирменной радиаторной решёткой с парой ноздрей.

Но, поскольку флагманские модели Holden оснащались и много­литровыми моторами V8, перед смертью Pontiac успел мощно выступить. Это был Pontiac G8 GXP — ближайший родственник Chevrolet Caprice и Holden Statesman.

1/2

Мускулистый седан прячет под капотом атмосферный 6,2-литровый V8, отдача которого составляет 420 лошадиных сил и 563 Н·м. От этого мотора тяга идёт на заднюю ось через шести­ступен­чатую механическую коробку передач. Однако в 2008 году дела Pontiac шли не очень (компания была упразд­нена в 2010-м), поэтому изгото­вили лишь 1829 подобных автомо­билей, способных набирать 60 миль в час (97 кило­метров в час) за 4,6 секунды и проезжать четверть мили за 13,2 секунды.

Porsche

Мало какая компания может сравниться с Porsche в числе авто­спортивных регалий. Разве что Ferrari. А поскольку без мощности в автоспорте никуда, у Porsche машин с большим количе­ством лошадиных сил столько, что отдельный том нашей энцикло­педии можно посвятить именно им. Планка в 1000 сил покорилась немецкой компании ещё в 1970-х, а в наши дни Porsche умеет снимать более 700 сил с четырёх­цилиндровых моторов, о чём свидетель­ствует спорт­прототип 919.

Но гоночные машины — это отдельная каста, которая не так часто соприка­сается с серийными автомо­билями. Однако и дорожные авто­мобили у Porsche ого-го! Например, самой мощной серийной моделью марки является гиперкар 918 Spyder, который развивает аж 887 лошадиных сил! Однако через несколько лет эта планка точно будет пробита: говорят, что новый гиперкар, который выпустят ограни­ченным тиражом для лояльных клиентов марки, уже выехал на испытания.

1/6

Впрочем, 918 Spyder даже сейчас, спустя семь лет после старта серийного произ­водства, не выглядит бабушкиным шифонь­ером. Он яркий, относительно лёгкий (1634 кило­грамма), напичкан современной электро­никой и очень быстр как на прямой, так и в поворотах. Испытатели Motor Trend умудрились набрать на нём 97 кило­метров в час за 2,4 секунды, а на конец 2013 года 918 Spyder был быстрейшим серийным автомо­билем, выезжавшим на Норд­шляйфе, — это первая дорожная машина, которая проехала «Зелёный ад» быстрее семи минут. Феноменально!

Renault

У Renault тоже богатая гоночная родо­словная и хватает машин, мощность которых находится в районе 1000. Более того, у французов есть даже минивэн с 800-сильным мотором от болида Формулы-1! Увы, это всё либо штучные экзем­пляры, либо концепт-кары. А отдача гражданских машин бренда впечат­ляет куда меньше.

300 лошадиных сил — таков на сегодня предел серийных автомо­билей Renault. Их разви­вает хот-хэтч Megane RS в самом дерзком варианте — Trophy. Но, поскольку мы учитываем и отношение мощности к массе, то будет справед­ливо записать на страницы нашей энцикло­педии экстремаль­ный вариант Megane RS Trophy-R, который на 130 кило­граммов легче базового RS Trophy и на 11 тысяч евро дороже.

1/6

Версия Trophy-R была выпущена ограни­ченным тиражом в 500 экзем­пляров. Помимо ломового ценника в 55 тысяч евро, она выделяется рекордом на Норд­шляйфе для передне­приводных машин, отменной разгонной динамикой (5,4 секунды до «сотни»), а также не по-ренош­ному высокой макси­мальной скоростью 262 километра в час.

Ну а если очень хочется Рено, у которого будет больше 300 сил, то… купите грузовик с ромбом на «морде».

Rolls-Royce

Как мы уже отмечали, в Rolls-Royce не очень любят обращаться к конкретным числам. Говоря о мощности, максимальной скорости и разгонной динамике, британцы пред­почитают абстрактный эпитет «достаточные». К ценам, надо полагать, отношение такое же.

Но если отбросить все загадочные улыбки и обнажить конкретные харак­теристики, то выяснится, что мощнейшим Роллсом вот уже восьмой год является фастбэк Wraith. Исполин длиной 5,3 метра и массой 2,5 тонны оснащён битурбиро­ванным 6,6-литровым двигателем V12 на 632 лошадиные силы и 800 Н·м крутящего момента (или 870 в испол­нении Black Badge). Если опираться на динамиче­ские показа­тели модели Wraith, то «до­статочная» динамика в понимании Rolls-Royce – это 4,5 секунды до 100 кило­метров в час. Этого и правда вполне достаточно для авто­мобиля таких габаритов и такой массы.

1/6

Как и полагается Роллс-Ройсу, Wraith комплектуется «суицидаль­ными» дверьми, кило­граммами шумо­изоляции и максималь­ной персонали­зацией под конкретного заказчика. В России цены на купе начинаются примерно с 24,5 миллиона рублей. Верхней ценовой планки, судя по всему, не существует.

Saab

История жестоко обошлась с маркой Saab, которая дарила нам яркие, надёжные и местами даже революци­онные авто­мобили. Ведь именно Saab сделал турбо­наддув по-настоящему массовым явлением. Именно шведская компания показала, что в ночных условиях водителю нужен только спидометр.

Будучи компанией с авиаци­онными корнями, Saab не могла обойтись без мощных моделей. Мы до сих пор с теплотой вспоми­наем автомо­били линейки Aero, которые выдавали под 280 лошадиных сил. Но какой Aero был самым «авиаци­онным» (читай — самым мощным)?

1/5

Теоретически сюда можно записать 9-5 Aero первого поколения от ателье Hirsch Performance: модель продавалась через дилерскую сеть Saab и на неё распро­странялась полная заводская гарантия. В зави­симости от года выпуска такие Саабы могли развивать от 305 до 310 лошадиных сил.

Мощность или крутящий момент?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение