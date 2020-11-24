Российский рынок подержанных машин обновил рекорд спроса

Самые-самые машины каждого автобренда: от Киа до Мерседеса. Большая энциклопедия мощности

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Алексей Олефиренко

В двух предыдущих частях (здесь можно почитать первую, а здесь – вторую) мы рассказали о самых мощных автомобилях крупнейших брендов, названия которых начинаются на буквы от A до J. Сегодня пришёл черёд марок от K до M. Да-да, наконец-то Лада!

Kia

Несмотря на то, что у Kia достаточно бодрых и ярких машин, звание мощнейшего автомобиля бренда принадлежит, как и в случае с Hyundai, представительскому чемодану. На одних рынках он называется Quoris, на вторых — К900, на третьих — К9. Но вне зависимости от количества символов в названии это одна и та же модель. Причём в наш список попадает именно модель предыдущего поколения, потому что при прочих равных она на полцентнера легче своего преемника.

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Как и флагман Hyundai, седан Kia оснащается пятилитровым V8, который развивает до 426 лошадиных сил. Но кожа, дерево и прочие комфортные фишки взвинтили массу четырёх­дверки до двух с лишним тонн! Поэтому 100 кило­метров в час она набирает за вполне обыкно­венные 5,7 секунды. Хотя едва ли это так уж важно для авто­мобиля представи­тель­ского класса. В Rolls-Royce, например, на этот счёт совер­шенно не парятся.

Lada

И тут бы плавно перейти к Rolls-Royce, но нет — он будет в следующей части. А пока — родимая Лада.

Мы бы рады вытащить какой-то козырь из рукава и заявить, что у Волжского автозавода была серийная модель мощнее, чем Vesta Sport. Но увы. Конечно, можно вспомнить про Lada Revolution, которых для моносерии построили несколько десятков. Но все эти авто­мобили носили статус прототипов для гоночных треков. Хотя их отдача суще­ственно выше, чем у Vesta Sport: «базовая» Revolution выдавала с 1,6-литрового мотора ВАЗ-21086-29 165 лошадиных сил, а версия SuperSport — и вовсе 215. Не очень вписы­вается в критерии нашего отбора и откровенно гоночная Vesta TC1 с 380-сильным турбомотором.

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Поэтому останавливаемся на гражданской Vesta Sport, 1,8-литровый мотор которой развивает 145 лошадиных сил и 184 Н·м. На первый взгляд, «спортом» тут и не пахнет, но для «подо­гретого» гражданского авто­мобиля — в самый раз. К тому же «спорт» — это не только мощность и динамические показатели.

Lamborghini

Далеко не каждая марка может похвастаться тем, что в её истории не было автомобилей с моторами мощностью менее 200 лошадиных сил.

А фирма из Сант-Агата-Болоньезе повышает собственную же планку чуть ли не каждый год. В данный момент на вершине находится трековый снаряд Essenza SCV12, из атмосферного V12 которого выжали «более 830 лошадиных сил» — точные цифры итальянцы не называют.

Lamborghini Essenza SCV12
Lamborghini Essenza SCV12
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Lamborghini Essenza SCV12

Помимо ревущего мотора, гиперкар SCV12 получил угле­пластиковый монокок с усиленной клеткой салона, развитой аэро­динами­ческий обвес, генериру­ющий более тонны прижимного усилия на скорости 250 кило­метров в час, а также шести­ступен­чатую секвен­тальную коробку передач X-trac. В общей сложности построят лишь 40 подобных машин, и все они уже давно раскуплены.

Ну а если вы не восприни­маете игрушки для гоночных трасс в качестве «полно­ценных» серийных автомо­билей, на шаг позади SCV12 стоит гибридный Lamborghini Sián FKP 37.

Lamborghini Sián FKP 37
Lamborghini Sián FKP 37
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Lamborghini Sián FKP 37

Сочетание 6,5-литрового V12 с единственным электро­мотором позволило добиться мощности в 818 лошадиных сил, что делает Sián не только мощнейшим гражданским Lamborghini, но и быстрейшим: разгон до 100 километров в час у этого чудовища занимает 2,8 секунды, а макси­мальная скорость ограни­чена на 350 километрах в час.

Тираж Sián вполне серийный, особенно в контексте Lamborghini: изготовят 63 купе и 19 родстеров. Каждый экземпляр обойдётся заказчику примерно в три миллиона евро без учёта местных налогов.

Land Rover

Как и Lada Vesta Sport, самый мощный Land Rover можно спокойно приобрести в любом городе России, где есть официальный дилер британского бренда. Для этого не надо доказывать предан­ность марке или иметь за душой с десяток нефтяных вышек. Но внуши­тельные средства всё-таки потребуются.

Флагманские модификации Range Rover и Range Rover Sport, как и топовые Ягуары, оснаща­ются пяти­литровым двигателем V8 с компрессором. Их мощность начинается от 525 лошадиных сил. Но только Range Rover Sport SVR получил его самый мощный вариант на 575 сил. На фоне Урусов, X5 M и прочих супер­крос­соверов с немецкими корнями — это совсем не рекорд. Но какой у этой «восьмёрки» звук!

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До 100 километров в час такой Range Rover едет за 4,5 секунды, а его максималка упирается в 280 километров в час. И при этом модель совсем не беспомощна на бездорожье. Удивитель­ное сочетание навыков, не так ли?

Lexus

Но даже голос бурлящего V8 с компрессором не сравнится с истеричным рёвом крутильного V10, который ставили на Lexus LFA. Разработкой и сборкой 4,8-литровой «десятки» занималась компания Yamaha.

Многие эксперты признавались Lexus LFA в любви — и даже Джереми Кларксон. Увы, из-за небольшого тиража (всего 500 экзем­пляров), а также её дорого­визны, опробовать самый мощный Lexus удалось лишь избранным.

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Мощность атмосферного V10 в базовом варианте LFA составляет 560 лошадиных сил. Таких машин построили 450 штук. Остальные 50 авто­мобилей получили пакет Nurburgring Performance Package, который даёт не только новые колёсные диски, стационарное антикрыло и конарды, но и допол­нительные 10 сил под капот. До 100 километров в час LFA разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость доходит до 325 километров в час.

Lincoln

Современные автомобили — очень мощные. Настолько, что мощнейшей моделью компании Lincoln является не какой-нибудь Continental из 1960-х с 7,6-литро­вым мотором под капотом, а... средне­размерный кроссовер с гибридной силовой установкой!

Производство Lincoln Aviator второго поколения началось в середине прошлого года, спустя 14 лет после того, как завер­шился выпуск его предше­ственника. И отныне Aviator — не «Navigator на минималках», а интересная, самобытная модель. Которая к тому же мощнее флагмана!

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Гибридная версия Aviator Black Label Grand Touring, оснащённая трёх­литровым битурбиро­ванным V6 и электро­мотором, развивает 501 лошадиную силу и 850 Н·м крутящего момента – показатели, сопо­ставимые с гибридными версиями Range Rover Sport и Porsche Cayenne. В Соединённых Штатах такой кроссовер стоит от 89 тысяч долларов.

Maserati

Не так давно компания Maserati пред­ставила новый суперкар MC20. Карбоновый кузов, созданный совместно с Dallara, восьми­ступен­чатая роботи­зированная коробка передач с двумя сцепле­ниями, новый трёх­литровый битурбомотор, который развивает 630 лошадиных сил. И… всё без толку: в нашей энцикло­педии места ему нет.

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Да, MC20 очень быстр (2,8 секунды до «сотни», максимальная скорость за 325 кило­метров в час), но всё равно не дотягивает до звания мощнейшей модели Maserati в истории. Потому что легенда класса GT1, модель MC12, при той же мощности и сопо­ставимой максимальной скорости, весит существенно меньше — 1335 кило­граммов против полутора тонн МС20. А значит, старичок обладает лучшей энерго­вооружённостью.

Впрочем, МС20 своё последнее слово ещё не сказал. В ближайшее время должна дебютировать полностью электри­ческая версия суперкара, которая наверняка будет мощнее бензиновой. Ну а пока напротив пред­ложения «самый мощный Maserati» стоит название MC12.

Mazda

А вот поднимет ли компания Mazda планку мощности для своих машин — вопрос открытый. С одной стороны, недавно стало известно, что японцы не планируют возрождать спортивное подразде­ление MPS. С другой — новая задне­приводная платформа, новые рядные «шестёрки» и частые слухи о роторных «гибридах» наводят на мысль, что скоро Мазды станут мощнее и быстрее, чем когда-либо. Ну а пока…

Пока в линейке компании нет ни одной модели, мощность мотора которой превышала бы 280 лошадиных сил. Зато 280-сильных машин — навалом: это и спорткупе, и даже седан Mazda6 в американ­ской специ­фикации. То есть нам остаётся выбрать самый лёгкий из них. И это Mazda RX-7 Spirit R (Type A).

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Лёгкое купе (1270 килограммов) с двух­местным салоном разгоняется до 100 кило­метров в час за пять секунд, а его максимальная скорость составляет уважитель­ные для начала 2000-х 260 километров в час. При этом версия Spirit R не только очень быстрая, но и редкая: на весь мир построили 1504 машины, из которых лишь 1044 экзем­пляра были двух­местными и назывались Type A.

McLaren

Если 20 лет назад флагманской и мощнейшей (и единственной) моделью McLaren был гиперкар F1, то в 2020-м звание мощнейшего пере­хватил его идео­логический преемник. Стремитель­ный Speedtail изначально проекти­ровался как самый быстрый серийный McLaren в истории, поэтому его укомп­лектовали всем «самым-самым», что было в распоря­жении фирмы из Уокинга. В том числе и топовой силовой установкой.

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Битурбированный V8 объёмом четыре литра допол­нен электро­мотором, который развивает более 300 лошадиных сил. Суммарно всё это выдаёт 1050 сил, что на 50 больше, чем у McLaren P1 GTR! Несмотря на сложную механику и электронику, гиперкар получился весьма лёгким (1430 кило­граммов), а благодаря отточенной аэро­динамике, которая включает в себя специальные накладки на передние диски и «гибкие» задние закрылки, Speedtail способен преодолевать отметку 400 километров в час.

Как и McLaren F1, Speedtail имеет трёх­местную компоновку салона. И, как и McLaren F1, Speedtail разошёлся тиражом 106 экземпляров.

Mercedes-Benz

С 2020 года компании Mercedes-Benz и Aston Martin стали близки как никогда. У них общие моторы, общая электроника, общие акционеры. С 2021 года авто­мобили обеих марок будут автомо­билями безопас­ности в Формуле-1. А ещё у компаний есть похожие проблемы.

Как Aston Martin не может доучить ездить гиперкар Valkyrie, так и немцы испытывают проблемы со своим One. Адаптировать формуль­ный мотор под дороги общего пользо­вания оказалось сложнее, чем рассчиты­вали в Mercedes-AMG, поэтому запуск произ­водства модели несколько раз пере­носили. Но последние новости обнадёжи­вают: One начнут поставлять заказчикам во втором квартале 2021-го. Тогда же мы сможем назвать его мощнейшим Мерседесом.

Ну а до тех пор роль «первой скрипки» на себя берёт AMG GT Black Series. Недавно он стал быстрейшим дорожным автомо­билем Нюрбург­ринга, проехав 20,8-кило­метровую трассу за 6:43,616! Достигнуть этой цели задне­приводному суперкару помог эффективный аэро­динами­ческий обвес, который вдох­новлён гоночными версиями GT3 и GT4, а также форсиро­ванный четырёх­литровый V8 на 730 лошадиных сил.

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И из-за всех этих крыльев и подкрылков максимальная скорость супер-Мерседеса шаблоны не разрывает — 325 километров в час. А вот цена — космос: в России этот монстр обойдётся минимум в 35 000 000 рублей.

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