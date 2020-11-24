Самые-самые машины каждого автобренда: от Киа до Мерседеса. Большая энциклопедия мощности

И тут бы плавно перейти к Rolls-Royce, но нет — он будет в следующей части. А пока — родимая Лада.

Мы бы рады вытащить какой-то козырь из рукава и заявить, что у Волжского автозавода была серийная модель мощнее, чем Vesta Sport. Но увы. Конечно, можно вспомнить про Lada Revolution, которых для моносерии построили несколько десятков. Но все эти авто­мобили носили статус прототипов для гоночных треков. Хотя их отдача суще­ственно выше, чем у Vesta Sport: «базовая» Revolution выдавала с 1,6-литрового мотора ВАЗ-21086-29 165 лошадиных сил, а версия SuperSport — и вовсе 215. Не очень вписы­вается в критерии нашего отбора и откровенно гоночная Vesta TC1 с 380-сильным турбомотором.