Самые-самые машины каждого автобренда: от Киа до Мерседеса. Большая энциклопедия мощности
Алексей Олефиренко
Kia
Несмотря на то, что у Kia достаточно бодрых и ярких машин, звание мощнейшего автомобиля бренда принадлежит, как и в случае с Hyundai, представительскому чемодану. На одних рынках он называется Quoris, на вторых — К900, на третьих — К9. Но вне зависимости от количества символов в названии это одна и та же модель. Причём в наш список попадает именно модель предыдущего поколения, потому что при прочих равных она на полцентнера легче своего преемника.
Как и флагман Hyundai, седан Kia оснащается пятилитровым V8, который развивает до 426 лошадиных сил. Но кожа, дерево и прочие комфортные фишки взвинтили массу четырёхдверки до двух с лишним тонн! Поэтому 100 километров в час она набирает за вполне обыкновенные 5,7 секунды. Хотя едва ли это так уж важно для автомобиля представительского класса. В Rolls-Royce, например, на этот счёт совершенно не парятся.
Lada
И тут бы плавно перейти к Rolls-Royce, но нет — он будет в следующей части. А пока — родимая Лада.
Мы бы рады вытащить какой-то козырь из рукава и заявить, что у Волжского автозавода была серийная модель мощнее, чем Vesta Sport. Но увы. Конечно, можно вспомнить про Lada Revolution, которых для моносерии построили несколько десятков. Но все эти автомобили носили статус прототипов для гоночных треков. Хотя их отдача существенно выше, чем у Vesta Sport: «базовая» Revolution выдавала с 1,6-литрового мотора ВАЗ-21086-29 165 лошадиных сил, а версия SuperSport — и вовсе 215. Не очень вписывается в критерии нашего отбора и откровенно гоночная Vesta TC1 с 380-сильным турбомотором.
Поэтому останавливаемся на гражданской Vesta Sport, 1,8-литровый мотор которой развивает 145 лошадиных сил и 184 Н·м. На первый взгляд, «спортом» тут и не пахнет, но для «подогретого» гражданского автомобиля — в самый раз. К тому же «спорт» — это не только мощность и динамические показатели.
Lamborghini
Далеко не каждая марка может похвастаться тем, что в её истории не было автомобилей с моторами мощностью менее 200 лошадиных сил.
А фирма из Сант-Агата-Болоньезе повышает собственную же планку чуть ли не каждый год. В данный момент на вершине находится трековый снаряд Essenza SCV12, из атмосферного V12 которого выжали «более 830 лошадиных сил» — точные цифры итальянцы не называют.
Помимо ревущего мотора, гиперкар SCV12 получил углепластиковый монокок с усиленной клеткой салона, развитой аэродинамический обвес, генерирующий более тонны прижимного усилия на скорости 250 километров в час, а также шестиступенчатую секвентальную коробку передач
Ну а если вы не воспринимаете игрушки для гоночных трасс в качестве «полноценных» серийных автомобилей, на шаг позади SCV12 стоит гибридный Lamborghini Sián FKP 37.
Сочетание 6,5-литрового V12 с единственным электромотором позволило добиться мощности в 818 лошадиных сил, что делает Sián не только мощнейшим гражданским Lamborghini, но и быстрейшим: разгон до 100 километров в час у этого чудовища занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на 350 километрах в час.
Тираж Sián вполне серийный, особенно в контексте Lamborghini: изготовят 63 купе и 19 родстеров. Каждый экземпляр обойдётся заказчику примерно в три миллиона евро без учёта местных налогов.
Land Rover
Как и Lada Vesta Sport, самый мощный Land Rover можно спокойно приобрести в любом городе России, где есть официальный дилер британского бренда. Для этого не надо доказывать преданность марке или иметь за душой с десяток нефтяных вышек. Но внушительные средства всё-таки потребуются.
Флагманские модификации Range Rover и Range Rover Sport, как и топовые Ягуары, оснащаются пятилитровым двигателем V8 с компрессором. Их мощность начинается от 525 лошадиных сил. Но только Range Rover Sport SVR получил его самый мощный вариант на 575 сил. На фоне Урусов, X5 M и прочих суперкроссоверов с немецкими корнями — это совсем не рекорд. Но какой у этой «восьмёрки» звук!
До 100 километров в час такой Range Rover едет за 4,5 секунды, а его максималка упирается в 280 километров в час. И при этом модель совсем не беспомощна на бездорожье. Удивительное сочетание навыков, не так ли?
Lexus
Но даже голос бурлящего V8 с компрессором не сравнится с истеричным рёвом крутильного V10, который ставили на Lexus LFA. Разработкой и сборкой 4,8-литровой «десятки» занималась компания Yamaha.
Многие эксперты признавались Lexus LFA в любви — и даже Джереми Кларксон. Увы, из-за небольшого тиража (всего 500 экземпляров), а также её дороговизны, опробовать самый мощный Lexus удалось лишь избранным.
Мощность атмосферного V10 в базовом варианте LFA составляет 560 лошадиных сил. Таких машин построили 450 штук. Остальные 50 автомобилей получили пакет Nurburgring Performance Package, который даёт не только новые колёсные диски, стационарное антикрыло и конарды, но и дополнительные 10 сил под капот. До 100 километров в час LFA разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость доходит до 325 километров в час.
Lincoln
Современные автомобили — очень мощные. Настолько, что мощнейшей моделью компании Lincoln является не какой-нибудь Continental из
Производство Lincoln Aviator второго поколения началось в середине прошлого года, спустя 14 лет после того, как завершился выпуск его предшественника. И отныне Aviator — не «Navigator на минималках», а интересная, самобытная модель. Которая к тому же мощнее флагмана!
Гибридная версия Aviator Black Label Grand Touring, оснащённая трёхлитровым битурбированным V6 и электромотором, развивает 501 лошадиную силу и 850 Н·м крутящего момента – показатели, сопоставимые с гибридными версиями Range Rover Sport и Porsche Cayenne. В Соединённых Штатах такой кроссовер стоит от 89 тысяч долларов.
Maserati
Не так давно компания Maserati представила новый суперкар MC20. Карбоновый кузов, созданный совместно с Dallara, восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, новый трёхлитровый битурбомотор, который развивает 630 лошадиных сил. И… всё без толку: в нашей энциклопедии места ему нет.
Да, MC20 очень быстр (2,8 секунды до «сотни», максимальная скорость за 325 километров в час), но всё равно не дотягивает до звания мощнейшей модели Maserati в истории. Потому что легенда класса GT1, модель MC12, при той же мощности и сопоставимой максимальной скорости, весит существенно меньше — 1335 килограммов против полутора тонн МС20. А значит, старичок обладает лучшей энерговооружённостью.
Впрочем, МС20 своё последнее слово ещё не сказал. В ближайшее время должна дебютировать полностью электрическая версия суперкара, которая наверняка будет мощнее бензиновой. Ну а пока напротив предложения «самый мощный Maserati» стоит название MC12.
Mazda
А вот поднимет ли компания Mazda планку мощности для своих машин — вопрос открытый. С одной стороны, недавно стало известно, что японцы не планируют возрождать спортивное подразделение MPS. С другой — новая заднеприводная платформа, новые рядные «шестёрки» и частые слухи о роторных «гибридах» наводят на мысль, что скоро Мазды станут мощнее и быстрее, чем когда-либо. Ну а пока…
Пока в линейке компании нет ни одной модели, мощность мотора которой превышала бы 280 лошадиных сил. Зато 280-сильных машин — навалом: это и спорткупе, и даже седан Mazda6 в американской спецификации. То есть нам остаётся выбрать самый лёгкий из них. И это Mazda
Лёгкое купе (1270 килограммов) с двухместным салоном разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, а его максимальная скорость составляет уважительные для начала
McLaren
Если 20 лет назад флагманской и мощнейшей (и единственной) моделью McLaren был гиперкар F1, то в
Битурбированный V8 объёмом четыре литра дополнен электромотором, который развивает более 300 лошадиных сил. Суммарно всё это выдаёт 1050 сил, что на 50 больше, чем у McLaren P1 GTR! Несмотря на сложную механику и электронику, гиперкар получился весьма лёгким (1430 килограммов), а благодаря отточенной аэродинамике, которая включает в себя специальные накладки на передние диски и «гибкие» задние закрылки, Speedtail способен преодолевать отметку 400 километров в час.
Как и McLaren F1, Speedtail имеет трёхместную компоновку салона. И, как и McLaren F1, Speedtail разошёлся тиражом 106 экземпляров.
Mercedes-Benz
С 2020 года компании Mercedes-Benz и Aston Martin стали близки как никогда. У них общие моторы, общая электроника, общие акционеры. С 2021 года автомобили обеих марок будут автомобилями безопасности в Формуле-1. А ещё у компаний есть похожие проблемы.
Как Aston Martin не может доучить ездить гиперкар Valkyrie, так и немцы испытывают проблемы со своим One. Адаптировать формульный мотор под дороги общего пользования оказалось сложнее, чем рассчитывали в Mercedes-AMG, поэтому запуск производства модели несколько раз переносили. Но последние новости обнадёживают: One начнут поставлять заказчикам во втором квартале
Ну а до тех пор роль «первой скрипки» на себя берёт AMG GT Black Series. Недавно он стал быстрейшим дорожным автомобилем Нюрбургринга, проехав 20,8-километровую трассу за 6:43,616! Достигнуть этой цели заднеприводному суперкару помог эффективный аэродинамический обвес, который вдохновлён гоночными версиями GT3 и GT4, а также форсированный четырёхлитровый V8 на 730 лошадиных сил.
И из-за всех этих крыльев и подкрылков максимальная скорость супер-Мерседеса шаблоны не разрывает — 325 километров в час. А вот цена — космос: в России этот монстр обойдётся минимум в