Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 2
Алексей Олефиренко
Продолжаем рассказывать вам о самых мощных моделях известных автомобильных брендов. В предыдущий раз речь шла о марках, названия которых начинались на буквы от A до C. Сегодня же поговорим о брендах от D до J.
Daewoo
Кажется, что в истории корейской марки Daewoo не было ни одного автомобиля, который можно было назвать впечатляюще мощным. Взять хотя бы бизнес-седан Leganza: самым мощным мотором в его линейке была 2,2-литровая «четвёрка» в 136 лошадиных сил – смех да и только. Но есть несколько «но».
Во-первых, у компании имеется подразделение Daewoo Trucks, которое занимается выпуском коммерческой техники. И уж там мощности доходят до вполне солидных 440 лошадиных сил — именно столько развивает седельный тягач Maximus. Ну а во-вторых, в истории Daewoo есть несколько моделей, которые начинали свою жизнь под другими марками, а в Дэу превратились в силу разных обстоятельств.
Так, в середине 1990-х в Корее выпускалась 220-сильная Daewoo Arcadia — лицензионная копия премиальной Honda Legend, а также Daewoo Chairman — брат-близнец одноимённой модели SsangYong с мотором той же мощности. В начале
Эта четырёхдверка выпускалась всего два года, с
Dodge
Если вы фанат Dodge Viper, то сейчас вас может посетить чувство обиды и горечи. Он выпускался почти 30 лет, постоянно совершенствовал свой многолитровый V10, но закрепиться в истории как самый мощный автомобиль компании Dodge так и не смог. В 2017 году на вершине мощностного олимпа Dodge обосновалась другая модель — Dodge Challenger SRT Demon, который, по сути, является профессиональным дрэгстером для дорог общего пользования.
Если Demon заправить сотым бензином и включить специальный режим двигателя, его 6,2-литровый V8 Hemi выдаст 852 лошадиные силы и 1044 Н·м крутящего момента! А если поставить специальные слики, которые идут в комплекте с машиной, и правильно стартовать на дрэг-стрипе, то уже спустя 9,65 секунды Demon преодолеет расстояние в 402 метра. При этом скорость 60 миль в час (97 километров в час) будет достигнута спустя 2,3 секунды.
В «гражданском» варианте, на
Ferrari
Как и в случае с автомобилями Aston Martin, у Ferrari тоже есть нюансы с самыми мощными машинами. Если рассматривать все серийные автомобили, в том числе и построенные исключительно для использования на треке, то лидером будет ультимативный гиперкар
Версия FXX-K Evo, как и исходный гиперкар LaFerrari, оснащена гибридной силовой установкой из 6,3-литрового атмосферного V12, электромотора, а также гоночной системой рекуперации кинетической энергии. Мощность бензинового мотора составляет 860 лошадиных сил, электрического – 190, вот и получается, что общая отдача находится на уровне 1050 лошадиных сил. Как и остальные автомобили программы FXX,
Но, судя по всему, FXX-K Evo недолго осталось ходить в статусе мощнейшей серийной модели Ferrari. Во-первых, на испытаниях уже был замечен «мул», который намекает на новый флагманский гиперкар, его дебют должен состояться к 2023 году.
Во-вторых, в линейке серийных дорожных Ferrari сейчас есть вполне серийный супергибрид, который развивает 1000 лошадиных сил. Речь о купе SF90 Stradale. В нём, правда, места для атмосферного V12 не нашлось, а вот для битурбированного четырёхлитрового V8 — вполне. Несмотря на обилие электроники, весит SF90 не так уж много — 1600 килограммов. 2,5 секунды до сотни, 340 километров в час максимальной скорости включены в базовую комплектацию. И ездить на нём можно где угодно.
Fiat
В это трудно поверить, но компания, которая владеет Ferrari, никогда не выпускала ошеломительно мощные модели. Даже знаменитый Fiat 131 Abarth в гражданском варианте развивал лишь 140 лошадиных сил. А зажигалки на базе современного
Как говорил Михаил Задорнов, «вдохните побольше воздуха в грудь». Самый мощный легковой Fiat, которому разрешено выезжать на дороги общего пользования, был создан... в 1910 году! Fiat S76, также известный как «Чудовище из Турина», проектировался для установления рекордов скорости. И хотя с этой задачей он не справился, знаменитым S76 всё равно стал — спасибо 28,4-литровому четырёхцилиндровому (!) двигателю, который развивал 300 сил и плевался огнём похлеще драконов в «Игре престолов». Но, увы, просто купить его у дилера было невозможно.
А самым мощным серийником Fiat является… минивэн Freemont. Который, по большому счёту, и не Fiat вовсе, а Dodge Journey с итальянской эмблемой.
И «флагманский» мотор в нём тоже американский — 3,6-литровый V6 Pentastar, который развивает 280 лошадиных сил и 353 Н·м. Разумеется, на выдающуюся динамику с таким мотором и таким кузовом рассчитывать не приходится (разгон до сотни занимает почти 9 секунд). Зато насладиться самым мощным серийным Фиатом одновременно могут семь человек.
Ford
На первый взгляд, у компании Ford всё просто и логично: самым мощным серийным автомобилем является её новейший суперкар. Но если нового Ford GT не было бы, то тогда картина заиграла бы интересными красками.
В конце 1980-х, уже на закате «Группы Б», компания Ford выпустила радикальную версию раллийного среднемоторника RS200, известную как Evolution. И хотя эта серия насчитывала всего 24 экземпляра, её всё же можно назвать серийной, так как она является развитием обычного RS200. А его тираж насчитывает необходимые для омологации 200 экземпляров. Уже с завода RS200 Evolution выдавал из 2,1-литрового четырёхцилиндрового мотора 550 лошадиных сил, что делало его мощнейшим серийным Фордом аж до 2015 года! А потом появился GT.
В своём гражданском исполнении последний GT развивает от 655 до 670 лошадиных сил. Повышенная мощность стала доступна покупателям с прошлого года после небольшого рестайлинга. Ну а для тех, кому и 670 сил мало, существует сугубо трековая модификация GT Mk.II, выпущенная тиражом 45 экземпляров. Там мощность доведена до 710 сил.
Независимо от версии актуального Ford GT форм-фактор мотора будет неизменным — высокофорсированный 3,5-литровый V6 Ecoboost с двумя турбонагнетателями, который сочетается с семиступенчатым роботом Getrag. Сборка GT осуществляется на предприятии Multimatic Inc. в Канаде, которое также приложило свою руку к Aston Martin
Honda
Поскольку японские компании лишь недавно начали строить машины, нарушающие «джентльменское соглашение» (некоторое время японские бренды не выпускали машины мощнее 280 л.с.), то и полноценных суперкаров с большими мощностями у них не так много. Например, у Хонды лишь четыре машины, отдача которых превышает ту самую планку в 280 лошадиных сил: представительский седан Legend, Civic
Первый концепт-кар, который намекал на появление NSX второго поколения, появился ещё в 2007 году. Тогда предполагалось, что автомобиль получит атмосферный двигатель V10. Однако быстро меняющийся мир, который год от года затягивает экологические гайки, вынудил японцев отказаться от этой идеи и переключиться на гибридную схему с двигателем V6 и тремя электромоторами. Сложную и откровенно тяжёлую NSX несколько лет обкатывали на разных автодромах, прототипы нещадно ломались и горели. Научить машину достойно ездить удалось лишь к 2016 году. Но интерес к возрождённому суперкару к тому моменту уже заметно поутих.
Во-первых, те же характеристики, но за вдвое меньшую сумму обеспечивал давно выпускающийся (и более практичный) Nissan
Hyundai
Хотя модельный ряд Hyundai за последние годы порядком «оспортивился» (даже Sonata стала развивать под 300 «лошадей»), самым мощным автомобилем марки остаётся… седельный грузовик Xcient. Этот дальнобойный красавец выдаёт до 520 лошадиных сил, оснащён пневматической задней подвеской, а также уютным интерьером, который напоминает легковые модели бренда Hyundai.
Ну а если вынести коммерческую технику за скобки, то получится, что мощнейшими представителями Hyundai являются седаны Genesis (он же Rohens, если смотреть глазами китайского покупателя) и Equus (который также известен как Centennial). Оба они оснащались пятилитровым V8, который развивал до 430 лошадиных сил. Но, как и в прошлой главе, выбор сделаем в пользу более лёгкой машины, то есть Дженезиса.
С такой силовой установкой Genesis ускорялся до 100 километров в час за 5,1 секунды, а его максимальная скорость уходила за 240 километров в час. Любопытно, что во втором поколении Дженезиса мощность чуточку упала, до 425 сил,
Infiniti
Если в случае с Honda и Acura мощнейшие модели совпадают, то Infiniti всё же нужно отделять от Nissan. Хотя бы по той причине, что в линейке Infiniti нет своего «гэтера» и его Nismo-версий. Поэтому и верхняя граница мощности у автомобилей Infiniti чуточку ниже.
Все современные модели Infiniti, оснащённые трёхлитровым турбированным V6 VR30DDTT, развивают около 405 лошадиных сил. Ту же мощность выдаёт 5,6-литровый V8 монструозного QX80. Но на ступеньку выше стоит всё тот же 5,6-литровый V8, упакованный в седан Infiniti Q70, который до массового переименования линейки назывался Infiniti M56. На седане
Жаль, что даже до мелкой серии не дошёл спортседан Q70 Eau Rouge. Западные журналисты отмечали, что едет этот
Jaguar
Похожа на Eau Rouge и судьба Jaguar
Тем не менее, недостатка в мощных автомобилях у Jaguar нет. Есть
Это Jaguar XE SV Project 8, построенный подразделением Special Vehicle Operations. Он, как и большинство других топовых Ягуаров, оснащён пятилитровым V8 с компрессором, но в данном случае мощность была увеличена с привычных 575 лошадиных сил до шести сотен ровно.
Тираж суперседана составил всего 300 экземпляров. И машину можно было приобрести с опциональным трековым пакетом: с ним Project 8 получал каркас безопасности и лишался задних сидений. А ещё у этого злюки есть своя клубная моносерия, где владельцы Project 8 могут
потрясти я… посоревноваться между собой.
Jeep
Отечественные и зарубежные тюнеры уже давно научились снимать с Jeep Grand Cherokee SRT8 более тысячи лошадиных сил. В Chrysler пока на такой отчаянный шаг не решились, но стабильно наращивают мощность Jeep Grand Cherokee каждые пару-тройку лет. Пока что пальму первенства удерживает Jeep Grand Cherokee Trackhawk, который по своей энерговооружённости превосходит «заряженные» кроссоверы BMW, Mercedes-AMG и даже Porsche.
6,2-литровый компрессорный V8 Джипа развивает ту же мощность, что и мотор Dodge Challenger Hellcat — 717 лошадиных сил. С этой силовой установкой массивный и тяжёлый Grand Cherokee превращается в настоящий дрэгстер: разгон до 60 миль в час
Впрочем, уже совсем скоро Jeep выкатит новое поколение Grand Cherokee и игра начнётся с чистого листа. Кто знает, может, следующий Trackhawk поднимет планку ещё выше. Если вообще будет существовать...