Как не надо выпендриваться на спорткарах

Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 2

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Алексей Олефиренко

Продолжаем рассказывать вам о самых мощных моделях известных автомо­бильных брендов. В предыдущий раз речь шла о марках, названия которых начинались на буквы от A до C. Сегодня же поговорим о брендах от D до J.

Daewoo

Кажется, что в истории корейской марки Daewoo не было ни одного авто­мобиля, который можно было назвать впечатляюще мощным. Взять хотя бы бизнес-седан Leganza: самым мощным мотором в его линейке была 2,2-литровая «четвёрка» в 136 лошадиных сил – смех да и только. Но есть несколько «но».

Во-первых, у компании имеется подразде­ление Daewoo Trucks, которое занимается выпуском коммер­ческой техники. И уж там мощности доходят до вполне солидных 440 лошадиных сил — именно столько развивает седельный тягач Maximus. Ну а во-вторых, в истории Daewoo есть несколько моделей, которые начинали свою жизнь под другими марками, а в Дэу превратились в силу разных обстоятельств.

Так, в середине 1990-х в Корее выпускалась 220-сильная Daewoo Arcadia — лицензионная копия премиальной Honda Legend, а также Daewoo Chairman — брат-близнец одноимённой модели SsangYong с мотором той же мощности. В начале 2000-х флагманом модельного ряда стала модель Statesman — кровный родственник тогдашнего Chevrolet Caprice, который оснащался 3,6-литровым мотором и развивал аж 265 лошадей! Но самым мощным легковым Daewoo по сей день является модель Veritas — тоже Chevrolet Caprice, но уже нового поколения.

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Эта четырёхдверка выпускалась всего два года, с 2008-го по 2010-й, однако в 2009 году успела пережить лёгкий рестайлинг. Тогда же мотор обзавёлся непосред­ственным впрыском и его мощность выросла до 277 лошадиных сил. Так что Daewoo — это не только Матизы.

Dodge

Если вы фанат Dodge Viper, то сейчас вас может посетить чувство обиды и горечи. Он выпускался почти 30 лет, постоянно совер­шенство­вал свой много­литровый V10, но закрепиться в истории как самый мощный авто­мобиль компании Dodge так и не смог. В 2017 году на вершине мощностного олимпа Dodge обосно­валась другая модель — Dodge Challenger SRT Demon, который, по сути, является профессио­нальным дрэгстером для дорог общего пользования.

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Если Demon заправить сотым бензином и включить специальный режим двигателя, его 6,2-литровый V8 Hemi выдаст 852 лошадиные силы и 1044 Н·м крутящего момента! А если поставить специальные слики, которые идут в комплекте с машиной, и правильно стартовать на дрэг-стрипе, то уже спустя 9,65 секунды Demon преодолеет рас­стояние в 402 метра. При этом скорость 60 миль в час (97 кило­метров в час) будет достигнута спустя 2,3 секунды.

В «гражданском» варианте, на 98-м бензине, Demon развивает либо 500, либо 808 лошадиных — смотря какой ключ использовать. Те же 808 сил способен показать Dodge Challenger SRT Redeye или же седан Charger SRT Redeye. И их, в отличие от Demon, ещё можно приобрести новыми.

Ferrari

Как и в случае с автомобилями Aston Martin, у Ferrari тоже есть нюансы с самыми мощными машинами. Если рассматри­вать все серийные авто­мобили, в том числе и построенные исключительно для использо­вания на треке, то лидером будет ультима­тивный гиперкар FXX-K Evo. Именно версия Evo, а не базовый FXX-K, так как сухой вес версии Evo почти на сто килограммов меньше и составляет 1065 кило­граммов — а значит, его энерго­вооружённость выше.

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Версия FXX-K Evo, как и исходный гиперкар LaFerrari, оснащена гибридной силовой установкой из 6,3-литрового атмо­сферного V12, электро­мотора, а также гоночной системой рекуперации кинетиче­ской энергии. Мощность бензинового мотора составляет 860 лошадиных сил, электри­ческого – 190, вот и получается, что общая отдача находится на уровне 1050 лошадиных сил. Как и остальные автомо­били программы FXX, FXX-K Evo предлага­лась только самым лояль­ным клиентам компании. И купить гиперкар, чтобы ездить на нём за сырнич­ками в ближайшую кафешку, не выйдет: за несколько милли­онов евро владелец получал лишь возмож­ность арендовать машину у Ferrari для участия в сорев­нованиях или трек-днях.

Но, судя по всему, FXX-K Evo недолго осталось ходить в статусе мощнейшей серийной модели Ferrari. Во-первых, на испытаниях уже был замечен «мул», который намекает на новый флагман­ский гиперкар, его дебют должен состояться к 2023 году.

Во-вторых, в линейке серийных дорожных Ferrari сейчас есть вполне серийный супер­гибрид, который развивает 1000 лошадиных сил. Речь о купе SF90 Stradale. В нём, правда, места для атмосферного V12 не нашлось, а вот для битурбиро­ванного четырёх­литрового V8 — вполне. Несмотря на обилие электроники, весит SF90 не так уж много — 1600 кило­граммов. 2,5 секунды до сотни, 340 кило­метров в час макси­мальной скорости включены в базовую комплектацию. И ездить на нём можно где угодно.

Fiat

В это трудно поверить, но компания, которая владеет Ferrari, никогда не выпускала ошеломи­тельно мощные модели. Даже знаменитый Fiat 131 Abarth в граждан­ском варианте развивал лишь 140 лошадиных сил. А зажигалки на базе современного 500-го Фиата выдают под 200 «лошадей» — и всё. Так кто же тут «самый-самый»?

Как говорил Михаил Задорнов, «вдохните побольше воздуха в грудь». Самый мощный легковой Fiat, которому разрешено выезжать на дороги общего пользо­вания, был создан... в 1910 году! Fiat S76, также известный как «Чудовище из Турина», проектиро­вался для установ­ления рекордов скорости. И хотя с этой задачей он не справился, знаменитым S76 всё равно стал — спасибо 28,4-литровому четырёх­цилиндро­вому (!) двигателю, который развивал 300 сил и плевался огнём похлеще драконов в «Игре престолов». Но, увы, просто купить его у дилера было невозможно.

А самым мощным серийником Fiat является… минивэн Freemont. Который, по большому счёту, и не Fiat вовсе, а Dodge Journey с итальянской эмблемой.

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И «флагманский» мотор в нём тоже американский — 3,6-литровый V6 Pentastar, который развивает 280 лошадиных сил и 353 Н·м. Разумеется, на выдающуюся динамику с таким мотором и таким кузовом рассчиты­вать не приходится (разгон до сотни занимает почти 9 секунд). Зато насладиться самым мощным серийным Фиатом одно­временно могут семь человек.

Ford

На первый взгляд, у компании Ford всё просто и логично: самым мощным серийным автомо­билем является её новейший суперкар. Но если нового Ford GT не было бы, то тогда картина заиграла бы интересными красками.

В конце 1980-х, уже на закате «Группы Б», компания Ford выпустила радикальную версию раллий­ного средне­моторника RS200, известную как Evolution. И хотя эта серия насчитывала всего 24 экзем­пляра, её всё же можно назвать серийной, так как она является развитием обычного RS200. А его тираж насчитывает необходимые для омологации 200 экзем­пляров. Уже с завода RS200 Evolution выдавал из 2,1-литрового четырёх­цилинд­рового мотора 550 лошадиных сил, что делало его мощнейшим серийным Фордом аж до 2015 года! А потом появился GT.

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В своём гражданском исполнении последний GT развивает от 655 до 670 лошадиных сил. Повышенная мощность стала доступна покупате­лям с прошлого года после небольшого рестай­линга. Ну а для тех, кому и 670 сил мало, существует сугубо трековая моди­фикация GT Mk.II, выпущенная тиражом 45 экзем­пляров. Там мощность доведена до 710 сил.

Независимо от версии актуального Ford GT форм-фактор мотора будет неизменным — высоко­форсиро­ванный 3,5-литровый V6 Ecoboost с двумя турбо­нагнета­те­лями, который сочетается с семи­ступен­чатым роботом Getrag. Сборка GT осуще­ствля­ется на пред­приятии Multimatic Inc. в Канаде, которое также приложило свою руку к Aston Martin One-77, RUF CTR3, Lotus Evija и другим суперкарам.

Honda

Поскольку японские компании лишь недавно начали строить машины, нарушающие «джентль­менское соглаше­ние» (некоторое время японские бренды не выпускали машины мощнее 280 л.с.), то и полно­ценных суперкаров с большими мощно­стями у них не так много. Например, у Хонды лишь четыре машины, отдача которых превышает ту самую планку в 280 лошадиных сил: представи­тельский седан Legend, Civic Type-R двух последних поколений и гибридный суперкар NSX. Который слишком долго доводили до ума.

Первый концепт-кар, который намекал на появление NSX второго поколения, появился ещё в 2007 году. Тогда предпо­лагалось, что автомо­биль получит атмо­сферный двигатель V10. Однако быстро меня­ющийся мир, который год от года затяги­вает экологи­ческие гайки, вынудил японцев отказаться от этой идеи и пере­ключиться на гибридную схему с двигате­лем V6 и тремя электро­моторами. Сложную и откровенно тяжёлую NSX несколько лет обкаты­вали на разных авто­дромах, прототипы нещадно ломались и горели. Научить машину достойно ездить удалось лишь к 2016 году. Но интерес к возрождённому суперкару к тому моменту уже заметно поутих.

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Во-первых, те же характеристики, но за вдвое меньшую сумму обеспечи­вал давно выпуска­ющийся (и более практичный) Nissan GT-R. Во-вторых, новая NSX на ходу была мало похожа на свою предше­ственницу. Подвеска, в угоду американ­ским клиентам, получилась излишне мягкой, поэтому на японских тогу (дуэлях в горах) NSX второго поколения не сильно опережает NSX-R двадцати­летней давности. Говорят, что скоро появится NSX Type R, которая исправит все недостатки обычной версии. Ну что же, ждём. А пока доволь­ству­емся обычной NSX, которая суммарно развивает 581 лошадиную силу и 645 Н·м момента.

Hyundai

Хотя модельный ряд Hyundai за последние годы порядком «оспорти­вился» (даже Sonata стала развивать под 300 «лошадей»), самым мощным автомо­билем марки остаётся… седельный грузовик Xcient. Этот дально­бойный красавец выдаёт до 520 лошадиных сил, оснащён пневмати­ческой задней подвеской, а также уютным интерь­ером, который напоминает легковые модели бренда Hyundai.

Ну а если вынести коммерческую технику за скобки, то получится, что мощней­шими предста­вите­лями Hyundai являются седаны Genesis (он же Rohens, если смотреть глазами китайского покупателя) и Equus (который также известен как Centennial). Оба они оснащались пяти­литровым V8, который развивал до 430 лошадиных сил. Но, как и в прошлой главе, выбор сделаем в пользу более лёгкой машины, то есть Дженезиса.

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С такой силовой установкой Genesis ускорялся до 100 километров в час за 5,1 секунды, а его максимальная скорость уходила за 240 кило­метров в час. Любопытно, что во втором поколении Дженезиса мощность чуточку упала, до 425 сил, из-за экологи­ческих нормативов, конечно же. Ну а сейчас Genesis стал само­стоятель­ным брендом, поэтому больше не сможет повышать планку мощности автомо­билей Hyundai.

Infiniti

Если в случае с Honda и Acura мощнейшие модели совпадают, то Infiniti всё же нужно отделять от Nissan. Хотя бы по той причине, что в линейке Infiniti нет своего «гэтера» и его Nismo-версий. Поэтому и верхняя граница мощности у автомо­билей Infiniti чуточку ниже.

Все современные модели Infiniti, оснащённые трёх­литровым турбиро­ванным V6 VR30DDTT, развивают около 405 лошадиных сил. Ту же мощность выдаёт 5,6-литровый V8 монструозного QX80. Но на ступеньку выше стоит всё тот же 5,6-литровый V8, упакованный в седан Infiniti Q70, который до массового пере­имено­вания линейки назывался Infiniti M56. На седане 32-клапан­ный агрегат развивает 426 лошадиных сил и 565 Н·м момента, что позволяет ему конкури­ровать с самыми мощными вариантами BMW 5 серии и Mercedes E-класса. Как минимум, на бумаге.

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Жаль, что даже до мелкой серии не дошёл спортседан Q70 Eau Rouge. Западные журналисты отмечали, что едет этот «GT-R во фраке» просто потрясающе. 568 сил, 600 Н·м момента, 4 секунды до «сотни» и почти 300 кило­метров в час максималки. Вещь!

Jaguar

Похожа на Eau Rouge и судьба Jaguar C-X75. Годы испытаний, миллионы евро инвестиций, хвалебные отзывы от журна­листов, но всё впустую. Правда, C-X75 ещё повезло засветиться в одном из фильмов про агента 007, но не на дорогах общего пользо­вания. Мир так и не увидел 900-сильный суперкар с революци­онной гибридной установкой, построенной вокруг практи­чески гоночной рядной «четвёрки».

Тем не менее, недостатка в мощных автомо­билях у Jaguar нет. Есть F-Type, способный развивать свыше 300 кило­метров в час, спортив­ные версии XF и XJ, эпохальный суперкар XJ220. Все они выдают более 500 лошадиных сил. Ну а на вершине пирамиды находится един­ственная пока серийная модель Jaguar, которая вышла на уровень в 600 лошадиных сил.

Это Jaguar XE SV Project 8, построенный подразде­лением Special Vehicle Operations. Он, как и большин­ство других топовых Ягуаров, оснащён пяти­литровым V8 с компрес­сором, но в данном случае мощность была увеличена с привычных 575 лошадиных сил до шести сотен ровно.

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Тираж суперседана составил всего 300 экзем­пляров. И машину можно было приобрести с опци­ональным трековым пакетом: с ним Project 8 получал каркас безопас­ности и лишался задних сидений. А ещё у этого злюки есть своя клубная моносерия, где владельцы Project 8 могут потрясти я… посорев­новаться между собой.

Jeep

Отечественные и зарубежные тюнеры уже давно научились снимать с Jeep Grand Cherokee SRT8 более тысячи лошадиных сил. В Chrysler пока на такой отчаянный шаг не решились, но стабильно наращи­вают мощность Jeep Grand Cherokee каждые пару-тройку лет. Пока что пальму первен­ства удер­живает Jeep Grand Cherokee Trackhawk, который по своей энерго­вооружённости превос­ходит «заряженные» крос­соверы BMW, Mercedes-AMG и даже Porsche.

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6,2-литровый компрессорный V8 Джипа развивает ту же мощность, что и мотор Dodge Challenger Hellcat — 717 лошадиных сил. С этой силовой установкой массивный и тяжёлый Grand Cherokee превраща­ется в настоящий дрэгстер: разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает 3,5 секунды, а время на квотере составляет впечат­ляющие 11,6 секунды!

Впрочем, уже совсем скоро Jeep выкатит новое поколение Grand Cherokee и игра начнётся с чистого листа. Кто знает, может, следующий Trackhawk поднимет планку ещё выше. Если вообще будет существовать...

Большая мощность — это…

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