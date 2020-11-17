Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 2

Кажется, что в истории корейской марки Daewoo не было ни одного авто­мобиля, который можно было назвать впечатляюще мощным. Взять хотя бы бизнес-седан Leganza: самым мощным мотором в его линейке была 2,2-литровая «четвёрка» в 136 лошадиных сил – смех да и только. Но есть несколько «но».

Во-первых, у компании имеется подразде­ление Daewoo Trucks, которое занимается выпуском коммер­ческой техники. И уж там мощности доходят до вполне солидных 440 лошадиных сил — именно столько развивает седельный тягач Maximus. Ну а во-вторых, в истории Daewoo есть несколько моделей, которые начинали свою жизнь под другими марками, а в Дэу превратились в силу разных обстоятельств.