Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 1
Александр Мирошкин
В машине может быть сколько угодно кожи, дерева, экранов и систем безопасности, но если в её моторе не слишком много лошадиных сил, то впечатление будет непременно смазано. И напротив: если сил много, то совсем неважно, сколько в машине кожи, дерева и экранов. Поэтому мы решили составить большой гид по самым мощным автомобилям всех популярных брендов. В первой части рассказываем о 10 марках, названия которых начинаются с латинских букв от A до C.
Alfa Romeo
Имя Alfa Romeo неразрывно связано с автоспортом, поэтому мощные автомобили в линейке итальянской марки начали появляться давным-давно. Вспомнить хотя бы болид Bimotore 1935 года, две рядные «восьмёрки» которого давали 540 лошадиных сил. Но самое удивительное, что рекорд мощности Alfa Romeo по сей день не переписан!
Ведь самой мощной Alfa Romeo для дорог общего пользования сегодня является Giulia GTAm, 2,9-литровый V6 которой развивает всё те же 540 лошадиных сил. Суперседан был представлен в начале 2020 года и, помимо возросшей мощности, отличается новым аэродинамическим обвесом, уменьшившейся до 1520 килограммов массой, перенастроенной подвеской и закатанным в алькантару интерьером. До 100 километров в час лимитированная версия разгоняется за 3,6 секунды, а её максимальная скорость превышает отметку в 300 километров в час. В вопросе динамики старикан Bimotore с молодняком тягаться не может.
Aston Martin
Пока гиперкар Valkyrie решает свои проблемы с надёжностью и откладывается на неопределённый срок, корона Aston Martin принадлежит трековому снаряду Vulcan. Да, это автомобиль, которому запрещено выезжать на дороги общего пользования, но, во-первых, он в некоторой степени серийный (изготовлено 24 автомобиля), а во-вторых, если очень захотеть, то и на нём можно ездить за пределами автодромов. Для этого, правда, придётся обратиться к компании RML Group, которая адаптирует Вулкан для пробок, светофоров и круговых перекрёстков.
Атмосферный 12-цилиндровый мотор Vulcan объёмом семь литров развивает 831 лошадиную силу при 7750 оборотах в минуту и 780 Н·м при 6500 оборотах. Поскольку карбоновый кузов машины весит чуть больше пёрышка, гиперкар разгоняется до 100 километров в час за близкие к феноменальным для заднеприводных автомобилей 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 360 километров в час. Трековый Aston мог быть ещё быстрее, но агрессивный аэродинамический обвес, генерирующий 1362 килограмма прижимного усилия на максимальной скорости, немного сдерживает его прыть.
Если же говорить о сугубо дорожных машинах Aston Martin, то здесь чемпион не меняется с 2009 года: именно тогда был готов суперкар
Audi
В 1980-х годы раллийные гении Audi умудрялись снимать по 600 лошадиных сил с пяти цилиндров и чуть более двух литров рабочего объёма. А уж версии для гонки Pikes Peak и вовсе выдавали под тысячу «лошадей»! Дорожные автомобили немецкой компании, конечно, не настолько безумны, но тоже радуют недюжинными способностями.
Нетрудно догадаться, что лидером по энерговооружённости является суперкар R8, а именно модификация V10 performance. Его ревущий десятицилиндровый атмосферник развивает 620 лошадиных сил. Выдающаяся во всех отношениях мощность дополнена полным приводом, роботизированной коробкой передач. Такой Audi R8 способен набирать 330 километров в час, а также достигать первой сотни спустя 3,1 секунды.
Скорее всего, нынешнее поколение R8 станет последним в истории Audi. Но не стоит думать, что рекордов больше не будет: на подходе спортивный электрокар
BMW
Выявить самый мощный BMW в наши дни невозможно. Потому что на это звание претендуют минимум четыре модели: M5 Competition, M8 Competition, X5 M Competition и X6 M Competition. Все они оснащены битурбированным 4,4-литровым V8, который развивает 625 лошадиных сил. Так как же быть?
А очень просто – выберем из этой компании самого лёгкого. Ведь чем меньше килограммов, тем эффективнее реализуются лошадиные силы. Пухляши-кроссоверы массой под две с половиной тонны отваливаются сразу. Остаются М5 и М8. И… победителем выходит «пятёрка»! Согласно официальным релизам, масса обновлённой М5 Competition на 5 килограммов меньше, чем у купе M8 Competition: 1970 килограммов против 1975.
М5 Competition в принципе является одним из быстрейших четырёхдверных автомобилей на планете. До 100 километров в час она выстреливает за 3,3 секунды, а максималка с пакетом M Driver’s составляет 305 километров в час. Для справки: самая первая М5 ехала до 100 километров в час 6,1 секунды.
Bentley
Хотя нынешний Continental GT производится уже не первый год, компания Bentley не спешит выводить его скоростные версии вроде Speed или Supersports. Поэтому знамя мощнейшего Bentley уже четвёртый год удерживает Continental GT Supersports предыдущего поколения.
В линейке Bentley в принципе нет «овощей», но Supersports особенно могуч: его шестилитровый W12 с двумя турбинами раскочегарили до 710 лошадиных сил и 1017 Н·м, благодаря чему эта ультралюксовая баржа массой 2,3 тонны научилась набирать сотню за 3,5 секунды и разгоняться до 337 километров в час. Вообще любые цифровые показатели этой модели впечатляют. Взять хотя бы тормозные диски: диаметр передних — 420 миллиметров, задних — 356 миллиметров. Проще говоря, размер передних «блинов» тут больше, чем колёса твоей ласточки!
Построили лишь 710 подобных машин в кузове купе и кабриолет. Опционально для Supersports предлагался пакет X Specification, который добавлял элементы из карбона, титановую выхлопную систему и чёрные 21-дюймовые диски.
Bugatti
Забудьте про всё, что читали до этого. На сцену поднимается его величество Bugatti! 1600 лошадиных сил! Столько же лошадиных сил одновременно можно встретить разве что в большом шоуруме какого-нибудь массового бренда, а тут они упакованы в один автомобиль!
Точнее, по 1600 сил досталось 30 экземплярам Bugatti Chiron Super Sport 300+, которые совсем скоро начнут поступать к заказчикам. Как и все гиперкары Bugatti последних 15 лет, Chiron Super Sport 300+ оснащён восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Но из серийных моделей Bugatti 1600 «лошадей» достались лишь ему, да совсем уж штучному Centodieci, вдохновлённому моделью EB 110.
Ещё впечатляющих цифр? Прототип Chiron Super Sport на испытательном полигоне Volkswagen показал скорость в 490 километров в час, став первым дорожным автомобилем, который развил более 300 миль в час (304,8, если быть точным), однако скорость товарных Супер Спортов будет ограничена на 440 километрах в час. Потому что безопасность и здоровье клиентов — превыше всего! Ждём зрелищные видеоролики с немецких автострад от первого лица. А ещё серийное воплощение Bugatti Bolide, которому обещают 1850 сил.
Cadillac
Доведи компания Cadillac концепты Cien или Sixteen до серийного производства – и тут были бы совершенно другие цифры. А так — пальму первенства удерживает спортивный седан. Речь о Cadillac
В Cadillac решили не делать-сами-знаете-чего против ветра и воспользовались классическим американским рецептом: большой рабочий объём плюс приводной нагнетатель. Под капот седана установили 6,2-литровый V8 LT4 с компрессором, который ранее был замечен на Corvette Z06 C7. Однако предварительно мотор дефорсировали на 10 лошадиных сил, до 649, чтобы сохранить субординацию.
Но даже без дополнительных 10 сил мощнейший Cadillac получился очень быстрым: разгон до 97 километров в час занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет суперкаровские 322 километра в час. Однако статус мощнейшего и быстрейшего представителя бренда
Chevrolet
Кстати, о Chevrolet. Уже не первый год ходят слухи о том, что на базе Corvette C8 концерн General Motors построит супергибрид мощностью около тысячи лошадиных сил. Возможно, когда-нибудь это и случится. Но пока у General Motors есть только тысячесильный электрический Hummer. А звание мощнейшего Chevrolet удерживает предыдущий Corvette с традиционной бензиновой «коптилкой».
Chevrolet Corvette ZR1 в кузове C7 дебютировал в 2017 году на автосалоне в Дубае и представлял собой глубоко модифицированный вариант Z06 с новым обвесом, который помогала разрабатывать гоночная команда Pratt & Miller Engineering — та самая, что строит боевые Корветы для
ZR1 оснастили 6,2-литровым V8 LT5, который, благодаря 2,6-литровому нагнетателю Eaton, развивает 765 лошадиных сил и 969 Н·м крутящего момента. Совмещать этот мотор можно как с
Chrysler
Как и у Cadillac, у компании Chrysler тоже был перспективный суперкар, который находился в двух шагах от серийного производства. Но появлению ME Four-Twelve с шестилитровым мерседесовским V12 сначала помешала реструктуризация компании, а затем разрыв отношений с Daimler. Поэтому мир увидели лишь два прототипа ME Four-Twelve, из которых только один получил 862-сильную установку.
Поэтому возвращаемся к более «земным» моделям, и здесь пальму первенства удерживает седан 300C SRT8 второго поколения: его 6,4-литровый V8 с полусферическими камерами сгорания выдаёт 477 лошадиных сил и 637 Н·м. И это очень немного, учитывая, что уже в
Кстати, на втором месте в списке Chrysler стоит… Viper второго поколения. Ведь именно под маркой Chrysler американский суперкар первое время продавался в Европе. Тогда мощность восьмилитрового V10 могла достигать 460 лошадиных сил (в версии GTS).
Citroen
В 2020 году модельный ряд Citroen должен был пополниться кроссовером C5 Aircross PHEV
И поэтому самым мощным серийным автомобилем Citroen пока остаётся, страшно сказать, дизельный С5 родом из 2007 года! Трёхлитровый V6 с двумя турбонагнетателями развивает 240 лошадиных сил — вполне уважительная для того времени мощность. Но на фоне раллийных Ситроенов концепт-каров — это просто капля в море. Кстати, этот же мотор устанавливался на импозантный Citroen C6, но тот существенно тяжелее С5.
А ведь похожую мощность ещё в прошлом веке развивали Citroen SM, Citroen XM, омологационный BX 4TC. Конечно, в качестве мощностного флагмана Citroen можно было записать кроссовер DS 7 Crossback, который оснащён той самой 300-сильной гибридной установкой, но французы собственноручно вывели DS в отдельный бренд. Поэтому — сами виноваты.