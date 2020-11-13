Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 1

Атмосферный 12-цилиндровый мотор Vulcan объёмом семь литров развивает 831 лошадиную силу при 7750 оборотах в минуту и 780 Н·м при 6500 оборотах. Поскольку карбоно­вый кузов машины весит чуть больше пёрышка, гиперкар разгоня­ется до 100 кило­метров в час за близкие к феноменаль­ным для задне­приводных автомо­билей 2,9 секунды, а его макси­мальная скорость состав­ляет 360 кило­метров в час. Трековый Aston мог быть ещё быстрее, но агрессивный аэро­динами­ческий обвес, генери­рующий 1362 кило­грамма прижимного усилия на максималь­ной скорости, немного сдер­живает его прыть.

Если же говорить о сугубо дорожных машинах Aston Martin, то здесь чемпион не меняется с 2009 года: именно тогда был готов суперкар One-77 с 760-сильным V12 от Cosworth. Более современ­ный DBS Superleggera c 725 дотянуться до рекорда не смог.