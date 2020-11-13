Поперёк пробок: 7 убойных военных машин, которые можно купить

Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 1

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Александр Мирошкин

В машине может быть сколько угодно кожи, дерева, экранов и систем безопас­ности, но если в её моторе не слишком много лошадиных сил, то впечат­ление будет непременно смазано. И напротив: если сил много, то совсем неважно, сколько в машине кожи, дерева и экранов. Поэтому мы решили составить большой гид по самым мощным автомо­билям всех популярных брендов. В первой части рассказы­ваем о 10 марках, названия которых начинаются с латинских букв от A до C.

Alfa Romeo

Имя Alfa Romeo неразрывно связано с авто­спортом, поэтому мощные авто­мобили в линейке итальян­ской марки начали появляться давным-давно. Вспомнить хотя бы болид Bimotore 1935 года, две рядные «восьмёрки» которого давали 540 лошадиных сил. Но самое удиви­тель­ное, что рекорд мощности Alfa Romeo по сей день не переписан!

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Ведь самой мощной Alfa Romeo для дорог общего пользо­вания сегодня является Giulia GTAm, 2,9-литровый V6 которой развивает всё те же 540 лошадиных сил. Супер­седан был представ­лен в начале 2020 года и, помимо возросшей мощности, отлича­ется новым аэро­динами­ческим обвесом, уменьшив­шейся до 1520 кило­граммов массой, перена­строенной подвеской и закатан­ным в алькантару интерьером. До 100 кило­метров в час лимитиро­ванная версия разгоняется за 3,6 секунды, а её макси­мальная скорость превышает отметку в 300 кило­метров в час. В вопросе динамики старикан Bimotore с молодняком тягаться не может.

Aston Martin

Пока гиперкар Valkyrie решает свои проблемы с надёжностью и отклады­вается на неопреде­лённый срок, корона Aston Martin принад­лежит трековому снаряду Vulcan. Да, это авто­мобиль, которому запрещено выезжать на дороги общего пользо­вания, но, во-первых, он в некоторой степени серийный (изготов­лено 24 авто­мобиля), а во-вторых, если очень захотеть, то и на нём можно ездить за пределами авто­дромов. Для этого, правда, придётся обратиться к компании RML Group, которая адапти­рует Вулкан для пробок, свето­форов и круговых перекрёстков.

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Атмосферный 12-цилиндровый мотор Vulcan объёмом семь литров развивает 831 лошадиную силу при 7750 оборотах в минуту и 780 Н·м при 6500 оборотах. Поскольку карбоно­вый кузов машины весит чуть больше пёрышка, гиперкар разгоня­ется до 100 кило­метров в час за близкие к феноменаль­ным для задне­приводных автомо­билей 2,9 секунды, а его макси­мальная скорость состав­ляет 360 кило­метров в час. Трековый Aston мог быть ещё быстрее, но агрессивный аэро­динами­ческий обвес, генери­рующий 1362 кило­грамма прижимного усилия на максималь­ной скорости, немного сдер­живает его прыть.

Если же говорить о сугубо дорожных машинах Aston Martin, то здесь чемпион не меняется с 2009 года: именно тогда был готов суперкар One-77 с 760-сильным V12 от Cosworth. Более современ­ный DBS Superleggera c 725 дотянуться до рекорда не смог.

Audi

В 1980-х годы раллийные гении Audi умудря­лись снимать по 600 лошадиных сил с пяти цилиндров и чуть более двух литров рабочего объёма. А уж версии для гонки Pikes Peak и вовсе выдавали под тысячу «лошадей»! Дорожные автомо­били немецкой компании, конечно, не настолько безумны, но тоже радуют недюжин­ными способностями.

Нетрудно догадаться, что лидером по энерго­во­оружён­ности является суперкар R8, а именно моди­фикация V10 performance. Его ревущий десяти­цилиндровый атмо­сферник развивает 620 лошадиных сил. Выдающаяся во всех отноше­ниях мощность допол­нена полным приводом, роботизи­рованной коробкой передач. Такой Audi R8 способен набирать 330 кило­метров в час, а также достигать первой сотни спустя 3,1 секунды.

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Скорее всего, нынешнее поколение R8 станет последним в истории Audi. Но не стоит думать, что рекордов больше не будет: на подходе спортивный электрокар e-tron GT, мощность которого в топовом испол­нении, по слухам, даже больше, чем у флагманской R8, — в районе 650 лошадиных сил.

BMW

Выявить самый мощный BMW в наши дни невоз­можно. Потому что на это звание претендуют минимум четыре модели: M5 Competition, M8 Competition, X5 M Competition и X6 M Competition. Все они оснащены битурбиро­ванным 4,4-литровым V8, который развивает 625 лошадиных сил. Так как же быть?

А очень просто – выберем из этой компании самого лёгкого. Ведь чем меньше кило­граммов, тем эффектив­нее реализуются лошадиные силы. Пухляши-кроссоверы массой под две с половиной тонны отвали­ваются сразу. Остаются М5 и М8. И… победите­лем выходит «пятёрка»! Согласно офици­альным релизам, масса обнов­лённой М5 Competition на 5 кило­граммов меньше, чем у купе M8 Competition: 1970 кило­граммов против 1975.

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М5 Competition в принципе является одним из быстрейших четырёх­дверных автомо­билей на планете. До 100 кило­метров в час она выстрели­вает за 3,3 секунды, а максималка с пакетом M Driver’s составляет 305 кило­метров в час. Для справки: самая первая М5 ехала до 100 километров в час 6,1 секунды.

Bentley

Хотя нынешний Continental GT производится уже не первый год, компания Bentley не спешит выводить его скоростные версии вроде Speed или Supersports. Поэтому знамя мощнейшего Bentley уже четвёртый год удер­живает Continental GT Supersports предыдущего поколения.

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В линейке Bentley в принципе нет «овощей», но Supersports особенно могуч: его шести­литровый W12 с двумя турбинами раскоче­гарили до 710 лошадиных сил и 1017 Н·м, благодаря чему эта ультра­люксовая баржа массой 2,3 тонны научилась набирать сотню за 3,5 секунды и разгоняться до 337 кило­метров в час. Вообще любые цифровые показа­тели этой модели впечат­ляют. Взять хотя бы тормозные диски: диаметр передних — 420 милли­метров, задних — 356 милли­метров. Проще говоря, размер передних «блинов» тут больше, чем колёса твоей ласточки!

Построили лишь 710 подобных машин в кузове купе и кабри­олет. Опци­онально для Supersports пред­лагался пакет X Specification, который добавлял элементы из карбона, титановую выхлопную систему и чёрные 21-дюймовые диски.

Bugatti

Забудьте про всё, что читали до этого. На сцену поднима­ется его вели­чество Bugatti! 1600 лошадиных сил! Столько же лошадиных сил одно­временно можно встретить разве что в большом шоуруме какого-нибудь массового бренда, а тут они упакованы в один авто­мобиль!

Точнее, по 1600 сил досталось 30 экзем­плярам Bugatti Chiron Super Sport 300+, которые совсем скоро начнут поступать к заказчикам. Как и все гиперкары Bugatti последних 15 лет, Chiron Super Sport 300+ оснащён восьми­литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Но из серийных моделей Bugatti 1600 «лошадей» достались лишь ему, да совсем уж штучному Centodieci, вдохнов­лённому моделью EB 110.

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Ещё впечатляющих цифр? Прототип Chiron Super Sport на испытатель­ном полигоне Volkswagen показал скорость в 490 кило­метров в час, став первым дорожным автомо­билем, который развил более 300 миль в час (304,8, если быть точным), однако скорость товарных Супер Спортов будет ограни­чена на 440 кило­метрах в час. Потому что безопас­ность и здоровье клиентов — превыше всего! Ждём зрелищные видео­ролики с немецких автострад от первого лица. А ещё серийное вопло­щение Bugatti Bolide, которому обещают 1850 сил.

Cadillac

Доведи компания Cadillac концепты Cien или Sixteen до серийного произ­водства – и тут были бы совер­шенно другие цифры. А так — пальму первен­ства удер­живает спортивный седан. Речь о Cadillac CTS-V третьего поколения.

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В Cadillac решили не делать-сами-знаете-чего против ветра и восполь­зовались классическим американ­ским рецептом: большой рабочий объём плюс приводной нагнета­тель. Под капот седана установили 6,2-литровый V8 LT4 с компрес­сором, который ранее был замечен на Corvette Z06 C7. Однако предвари­тельно мотор дефорси­ровали на 10 лоша­диных сил, до 649, чтобы сохранить субординацию.

Но даже без дополнительных 10 сил мощнейший Cadillac получился очень быстрым: разгон до 97 кило­метров в час занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость состав­ляет супер­каров­ские 322 километра в час. Однако статус мощнейшего и быстрей­шего пред­ставителя бренда CTS-V скоро может утратить: на подходе седан CT5-V Blackwing, который, по слухам, будет опережать своего предше­ствен­ника по всем показателям.

Chevrolet

Кстати, о Chevrolet. Уже не первый год ходят слухи о том, что на базе Corvette C8 концерн General Motors построит супер­гибрид мощностью около тысячи лошадиных сил. Возможно, когда-нибудь это и случится. Но пока у General Motors есть только тысяче­сильный электриче­ский Hummer. А звание мощнейшего Chevrolet удер­живает преды­дущий Corvette с традици­онной бензиновой «коптилкой».

Chevrolet Corvette ZR1 в кузове C7 дебютиро­вал в 2017 году на авто­салоне в Дубае и пред­ставлял собой глубоко модифи­циро­ванный вариант Z06 с новым обвесом, который помогала разраба­тывать гоночная команда Pratt & Miller Engineering — та самая, что строит боевые Корветы для Ле-Мана. Однако главной особен­ностью машины стал не кузов, в котором обильно использо­валось углеволокно, а двигатель.

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ZR1 оснастили 6,2-литровым V8 LT5, который, благодаря 2,6-литровому нагнета­телю Eaton, развивает 765 лошадиных сил и 969 Н·м крутящего момента. Совмещать этот мотор можно как с 7-ступен­чатой «механикой», так и с восьми­ступен­чатым автоматом. С динамикой у супер-Корвета тоже полный порядок: с места до сотни — 3,2 секунды, максималка — за 345 километров в час.

Chrysler

Как и у Cadillac, у компании Chrysler тоже был перс­пективный суперкар, который находился в двух шагах от серийного произ­водства. Но появлению ME Four-Twelve с шести­литровым мерседе­совским V12 сначала помешала реструк­туризация компании, а затем разрыв отношений с Daimler. Поэтому мир увидели лишь два прототипа ME Four-Twelve, из которых только один получил 862-сильную установку.

Поэтому возвращаемся к более «земным» моделям, и здесь пальму первен­ства удер­живает седан 300C SRT8 второго поколения: его 6,4-литровый V8 с полу­сфериче­скими камерами сгорания выдаёт 477 лошадиных сил и 637 Н·м. И это очень немного, учитывая, что уже в 50-е годы автомо­били марки развивали под 400 лошадиных сил. Эх, Chrysler, что же с тобой стало…

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Кстати, на втором месте в списке Chrysler стоит… Viper второго поколения. Ведь именно под маркой Chrysler американ­ский суперкар первое время прода­вался в Европе. Тогда мощность восьми­литрового V10 могла достигать 460 лошадиных сил (в версии GTS).

Citroen

В 2020 году модельный ряд Citroen должен был попол­ниться кроссовером C5 Aircross PHEV e-AWD. Планиро­валось, что он будет самой мощной серийной моделью бренда: благодаря турбиро­ванному 1,6-литровому двигателю и двум электро­моторам суммарная мощность гибрида должна была составить 300 лошадиных сил. Однако 2020 год подкосил или отодвинул на неопреде­лённый срок даже более ожидаемые автомо­били, поэтому…

И поэтому самым мощным серийным автомо­билем Citroen пока остаётся, страшно сказать, дизельный С5 родом из 2007 года! Трёх­литровый V6 с двумя турбо­нагнетате­лями развивает 240 лошадиных сил — вполне уважитель­ная для того времени мощность. Но на фоне раллийных Ситроенов концепт-каров — это просто капля в море. Кстати, этот же мотор устанав­ли­вался на импозантный Citroen C6, но тот существенно тяжелее С5.

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А ведь похожую мощность ещё в прошлом веке развивали Citroen SM, Citroen XM, омологаци­онный BX 4TC. Конечно, в качестве мощно­стного флагмана Citroen можно было записать кроссовер DS 7 Crossback, который оснащён той самой 300-сильной гибридной установкой, но французы собственно­ручно вывели DS в отдельный бренд. Поэтому — сами виноваты.

Смотрите на мощность перед покупкой машины?

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