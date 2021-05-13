«Семидверный» кроссовер HiPhi X в топовой комплектации оказался дешевле обычной Tesla Model X
Дмитрий Елизаров
Китайский стартап Human Horizons (Hozon Auto) начал поставки роскошного вседорожника X первым покупателям, оставившим заявки на приобретение «приветственной версии» Founder Edition. Как пишет CarNewsChina, 5,2-метровый кроссовер, способный ускориться до
С американским конкурентом HiPhi X роднит не только часть названия, но и схожая схема дверей: у премиального китайского кроссовера тоже можно откинуть части крыши над задним диваном. Правда, сами двери открываются отдельно, причём против хода движения. В сумме HiPhi X наделён, по сути, семью дверями.
Комплектуется вседорожник двумя электромоторами, совокупно развивающими 590 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Tesla Model X в исполнении Long Range располагает 670-сильной установкой и на 0,1 секунды динамичнее в разгоне до сотни.
Салон HiPhi X оснащается сразу тремя экранами диагональю до 19,9 дюйма, акустикой Meridian и ароматизатором. Кроссовер будут выпускать в шестиместном варианте и особо роскошной версии с четырьмя раздельными креслами, в последнем случае у задних пассажиров появится собственная медиасистема.
Как и Tesla, Hozon Auto планирует делать акцент на прямых продажах через интернет, однако до конца года откроет в Китае до 120 демонстрационных залов, а также пунктов сервисного обслуживания и доставки.