«Семидверный» кроссовер HiPhi X в топовой комплектации оказался дешевле обычной Tesla Model X

С американским конкурентом HiPhi X роднит не только часть названия, но и схожая схема дверей: у премиаль­ного китайского кроссовера тоже можно откинуть части крыши над задним диваном. Правда, сами двери открываются отдельно, причём против хода движения. В сумме HiPhi X наделён, по сути, семью дверями.

Комплектуется вседорожник двумя электро­моторами, совокупно разви­вающими 590 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Tesla Model X в испол­нении Long Range располагает 670-сильной установкой и на 0,1 секунды динамичнее в разгоне до сотни.

Салон HiPhi X оснащается сразу тремя экранами диагональю до 19,9 дюйма, акустикой Meridian и аромати­затором. Кроссовер будут выпускать в шестиместном варианте и особо роскошной версии с четырьмя раздель­ными креслами, в последнем случае у задних пассажиров появится собственная медиасистема.