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«Семидверный» кроссовер HiPhi X в топовой комплектации оказался дешевле обычной Tesla Model X

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Дмитрий Елизаров

Китайский стартап Human Horizons (Hozon Auto) начал поставки роскошного вседорож­ника X первым покупате­лям, оставив­шим заявки на приоб­ретение «привет­ственной версии» Founder Edition. Как пишет CarNewsChina, 5,2-метровый кроссовер, способный ускориться до 100 км/ч за 3,9 секунды, оценён в 800 тысяч юаней (9,23 миллиона рублей), тогда как сопо­ставимая по динамике Tesla Model X стоит в Китае на 50 тысяч юаней дороже.

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  • С американским конкурентом HiPhi X роднит не только часть названия, но и схожая схема дверей: у премиаль­ного китайского кроссовера тоже можно откинуть части крыши над задним диваном. Правда, сами двери открываются отдельно, причём против хода движения. В сумме HiPhi X наделён, по сути, семью дверями.

  • Комплектуется вседорожник двумя электро­моторами, совокупно разви­вающими 590 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Tesla Model X в испол­нении Long Range располагает 670-сильной установкой и на 0,1 секунды динамичнее в разгоне до сотни.

  • Салон HiPhi X оснащается сразу тремя экранами диагональю до 19,9 дюйма, акустикой Meridian и аромати­затором. Кроссовер будут выпускать в шестиместном варианте и особо роскошной версии с четырьмя раздель­ными креслами, в последнем случае у задних пассажиров появится собственная медиасистема.

  • Как и Tesla, Hozon Auto планирует делать акцент на прямых продажах через интернет, однако до конца года откроет в Китае до 120 демонстраци­онных залов, а также пунктов сервисного обслужи­вания и доставки.

Какой кроссовер симпатичнее выглядит — китайский или американский?

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