Китайцы создали электрический кроссовер с семью дверьми

Помимо стандартных дверей у кроссовера длиной 5,2 метра есть две подъёмные створки в крыше. Они созданы для более удобного входа на второй и третий ряды сидений. Все семь дверей не имеют ручек, так как оснащены электроприводом и системой распознавания лиц.

Всего у HiPhi 1 имеется 562 датчика, которые являются частью системы автопилота. Они вместе со встроенным искусственным интеллектом не только призваны следить за ситуацией вокруг автомобиля, но и могут контролировать его салон, в том числе с помощью сенсоров запаха. Оптика концепт-кара, состоящая из сотен светодиодов, умеет проецировать на дорогу или стены анимированные знаки.

Салон концепта шестиместный. Передняя панель усеяна различными экранами: 15-дюймовой цифровой панелью приборов, центральным дисплеем мультимедийной системы диагональю 16,9 дюйма, дополнительным 20-дюймовым экраном для переднего пассажира и небольшим дисплеем для вывода картинки с камер заднего вида.

Полноприводный HiPhi 1 оснащён двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 544 л.с. и аккумулятором ёмкостью 96 кВт·ч, расположенным под полом салона. По предварительным данным разгон до 100 км/ч займёт 3,9 секунды, а запас хода на одной зарядке составит 600 километров по циклу NEDC.