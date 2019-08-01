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Китайцы создали электрический кроссовер с семью дверьми

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Human Horizons, возглавляемая бывшим руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover Кевином Ченом, представила свой первый автомобиль. Им оказался электрический концепт-кар HiPhi 1 с большим количеством дверей.

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  • Помимо стандартных дверей у кроссовера длиной 5,2 метра есть две подъёмные створки в крыше. Они созданы для более удобного входа на второй и третий ряды сидений. Все семь дверей не имеют ручек, так как оснащены электроприводом и системой распознавания лиц.

  • Всего у HiPhi 1 имеется 562 датчика, которые являются частью системы автопилота. Они вместе со встроенным искусственным интеллектом не только призваны следить за ситуацией вокруг автомобиля, но и могут контролировать его салон, в том числе с помощью сенсоров запаха. Оптика концепт-кара, состоящая из сотен светодиодов, умеет проецировать на дорогу или стены анимированные знаки.

  • Салон концепта шестиместный. Передняя панель усеяна различными экранами: 15-дюймовой цифровой панелью приборов, центральным дисплеем мультимедийной системы диагональю 16,9 дюйма, дополнительным 20-дюймовым экраном для переднего пассажира и небольшим дисплеем для вывода картинки с камер заднего вида.

  • Полноприводный HiPhi 1 оснащён двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 544 л.с. и аккумулятором ёмкостью 96 кВт·ч, расположенным под полом салона. По предварительным данным разгон до 100 км/ч займёт 3,9 секунды, а запас хода на одной зарядке составит 600 километров по циклу NEDC.

  • В Human Horizons планируют, что серийный HiPhi 1 появится в 2021 году. На первом этапе кроссовер будет продаваться только в Китае, но не исключён и вывод модели на глобальный рынок.

Нужно ли оставить семь дверей в серийном HiPhi 1?

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