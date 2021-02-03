Пикап Toyota Hilux стал доступен в России с бензиновым мотором 2.7 и подешевел
Кирилл Малышев
В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в комплектации «Стандарт» с бензиновой «четвёркой» объёмом 2,7 литра. С ней модель стала доступнее. Если с дизелем на 2.4 цены стартуют с
Бензиновый мотор развивает 166 л.с. и 245 Нм крутящего момента. В него допускается заливать бензин
АИ-92.Есть система выбора ездовых режимов: экономичный, нормальный и силовой. Полный привод — жёстко подключаемый. Грузоподъёмность пикапа достигает 880 килограммов.
В минимальный набор опций входят цветной дисплей в панели приборов диагональю 4,2 дюйма, датчик света, кондиционер, электропакет, розетка на 220 В в центральном боксе, обогрев передних сидений, дополнительный отопитель салона, система стабилизации, три подушки безопасности. В трансмиссии предусмотрены понижающая передача и принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала.
Рестайлинговая модель Toyota Hilux продаётся в России с лета прошлого года. Помимо пересмотренной внешности, её главным приобретением стал модернизированный дизель 2.8. Его мощность выросла до 200 л.с., что сделало машину заметно динамичнее. Также модель получила гидроусилитель руля с переменной производительностью от Land Cruiser Prado. Заднюю подвеску перенастроили в угоду большему комфорту.