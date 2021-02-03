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Пикап Toyota Hilux стал доступен в России с бензиновым мотором 2.7 и подешевел

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Кирилл Малышев

В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в комплектации «Стандарт» с бензиновой «четвёркой» объёмом 2,7 литра. С ней модель стала доступнее. Если с дизелем на 2.4 цены стартуют с 2 705 000 рублей, то новая версия стоит 2 651 000 рублей.

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  • Бензиновый мотор развивает 166 л.с. и 245 Нм крутящего момента. В него допускается заливать бензин АИ-92. Есть система выбора ездовых режимов: экономичный, нормальный и силовой. Полный привод — жёстко подключа­емый. Грузо­подъём­ность пикапа достигает 880 килограммов.

  • В минимальный набор опций входят цветной дисплей в панели приборов диагональю 4,2 дюйма, датчик света, кондици­онер, электро­пакет, розетка на 220 В в централь­ном боксе, обогрев передних сидений, допол­нительный отопитель салона, система стабили­зации, три подушки безопас­ности. В транс­миссии предусмотрены понижающая передача и принудитель­ная блокировка заднего межколёсного дифференциала.

  • Рестайлинговая модель Toyota Hilux продаётся в России с лета прошлого года. Помимо пересмотренной внешности, её главным приобрете­нием стал модерни­зиро­ванный дизель 2.8. Его мощность выросла до 200 л.с., что сделало машину заметно динамичнее. Также модель получила гидро­усилитель руля с переменной производи­тель­ностью от Land Cruiser Prado. Заднюю подвеску пере­настроили в угоду большему комфорту.

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