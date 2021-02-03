Пикап Toyota Hilux стал доступен в России с бензиновым мотором 2.7 и подешевел

Бензиновый мотор развивает 166 л.с. и 245 Нм крутящего момента. В него допускается заливать бензин АИ-92. Есть система выбора ездовых режимов: экономичный, нормальный и силовой. Полный привод — жёстко подключа­емый. Грузо­подъём­ность пикапа достигает 880 килограммов.

В минимальный набор опций входят цветной дисплей в панели приборов диагональю 4,2 дюйма, датчик света, кондици­онер, электро­пакет, розетка на 220 В в централь­ном боксе, обогрев передних сидений, допол­нительный отопитель салона, система стабили­зации, три подушки безопас­ности. В транс­миссии предусмотрены понижающая передача и принудитель­ная блокировка заднего межколёсного дифференциала.