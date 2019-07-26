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Японцы открыли почтовое отделение в старом пикапе

Новости

Николай Андреев

Почтовая служба Японии Japan Post решила вспомнить времена, когда все пользо­вались рукописными письмами, и построила мобильное отделение на базе Toyota Hilux шестого поколения (он выпускался с 1997 по 2005 год). Об этом рассказало издание Japanese Nostalgic Car.

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  • На грузовую платформу пикапа установили деревян­ную будку, стили­зованную под старое почтовое отделение. Такой Hilux будет принимать письма для отправки, продавать открытки и канцеляр­ские принад­лежности. Кроме того, клиенты мобильного отделения почты могут превратить в открытку любую фото­графию со своего смартфона.

  • В Japan Post рассказали, что для проекта выбрали именно Hilux, потому что эта модель использо­валась для доставки корреспон­денции ещё в первом поколении, которое вышло в 1968 году.

  • В настоящее время Toyota Hilux выставлен в одном из торговых центров Токио. До конца года пикап отправится в поездку по стране.

Стоит ли заимствовать эту идею Почте России?

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