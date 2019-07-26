Японцы открыли почтовое отделение в старом пикапе

На грузовую платформу пикапа установили деревян­ную будку, стили­зованную под старое почтовое отделение. Такой Hilux будет принимать письма для отправки, продавать открытки и канцеляр­ские принад­лежности. Кроме того, клиенты мобильного отделения почты могут превратить в открытку любую фото­графию со своего смартфона.

В Japan Post рассказали, что для проекта выбрали именно Hilux, потому что эта модель использо­валась для доставки корреспон­денции ещё в первом поколении, которое вышло в 1968 году.