Японцы открыли почтовое отделение в старом пикапе
Николай Андреев
Почтовая служба Японии Japan Post решила вспомнить времена, когда все пользовались рукописными письмами, и построила мобильное отделение на базе Toyota Hilux шестого поколения (он выпускался с 1997 по 2005 год). Об этом рассказало издание Japanese Nostalgic Car.
На грузовую платформу пикапа установили деревянную будку, стилизованную под старое почтовое отделение. Такой Hilux будет принимать письма для отправки, продавать открытки и канцелярские принадлежности. Кроме того, клиенты мобильного отделения почты могут превратить в открытку любую фотографию со своего смартфона.
В Japan Post рассказали, что для проекта выбрали именно Hilux, потому что эта модель использовалась для доставки корреспонденции ещё в первом поколении, которое вышло в 1968 году.
В настоящее время Toyota Hilux выставлен в одном из торговых центров Токио. До конца года пикап отправится в поездку по стране.